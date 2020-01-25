大年初一走春去 北市景點活動報你知

農曆春節即將來臨，想好要到哪裡走春了嗎？臺北景點春節期間力拚觀光，廟宇祈福不打烊，就連臺北最著名的101觀景台、故宮、美麗華摩天輪等景點，也都僅除夕晚間休館；更多景點則搶在初一就開館，並規劃各式迎春活動來吸引人潮。觀光傳播局特別統整臺北各大景點春節開放時間及活動資訊，就是要讓你春節連假不無聊，鼠年開春樂逍遙！

為迎接金鼠年的到來，凡是1月25至27日(初一至初三)到台北101觀景台參觀的國人，憑門票即可在89樓服務台兌換限量賀年小禮；故宮特別從〈篆隸千文〉裡挑選集字「福樂安康」，打造2款風格春聯，於27、28日(初三、初四)兩天限量免費發放。只在除夕下午及晚間休息的孔廟25日(初一)舉辦「『鼠』光乍現迎新春」祈福，至29日(初五)每天現場還有書法家揮毫發送書畫祈福卡，讓民眾過年討個好吉利。此外，各大廟宇為利民眾過年點燈參拜，包含艋舺龍山寺、大龍峒保安宮除夕當晚皆不關廟門，鳴鐘起鼓賀新春，在春節期間更舉辦許多祈福活動。

小朋友最愛的兒童新樂園、天文館及科教館都在大年初一就開館囉！兒童新樂園25日至29日(初一至初五)推出「2020樂不思鼠迎春來」活動，新春一日票只要168元，可無限暢玩13項大型遊樂設施，同時還加碼屬鼠的遊客在25日至27日(初一至初三)購票出示證件，享有一日票99元的超值優惠；天文館25日至27日(初一至初三)上午9時至下午4時推出「財鼠咬紅包－幸運366」活動，凡持當日宇宙探險車、立體劇場或宇宙劇場任1票卡，即可抽取紅包1個，每日限量366個紅包，讓民眾在新春搶個好彩頭；科教館25日至29日(初一至初五)除在3-6樓常設展有「如鼠家珍」的解謎活動外，每日還有展場特別活動。

只休除夕的還有適合遊逛走春的市立動物園，推出限量「鼠鼠生豐」紀念門票，自25日(初一)上午9時開始發行，限量12萬張售完為止，並舉辦新春快閃活動及鼠年生肖特展。若想要親水親山，臺北自來水園區與北投公園露天溫泉浴池也都在初一開始營運，自來水園區更舉辦「新春鼠來寶」活動，1月25日至29日(初一至初五)入園填答問卷即送好禮。

若擔心戶外陰雨綿綿，或是喜歡追求藝文潮流的朋友，可趁著春節期間到華山、松山文創園區室內逛逛特展，而西門紅樓自25日至29日(初一至初五)一連五天舉辦《我在西紅市踏春》新春市集，各式手作品牌商品讓人目不轉睛，每個攤位更推出新春限定福袋，讓民眾把祝福帶回家。

「2020士林官邸春節花卉展」從25日大年初一開始展出，園區打造繽紛喜氣的花之饗宴與民眾共迎金鼠年！中正紀念堂從26日至29日(初二到初五)每天下午4時於民主大道辦理一系列精彩表演，包括民俗雜技、擂鼓醒獅、經典傀儡戲及原住民歌舞等，歡迎民眾前往走春，感受臺北年節熱鬧氣氛；國父紀念館為傳承藝術文化與民眾共同歡慶佳節，特邀請110位藝術家繪製110個長柱形燈籠，民眾可於農曆春節及元宵節期間到該館四周迴廊參觀。

（ 中時電子報 CTWANT）