台北燈節雙主場 10米鯨魚游亮點

2020台北燈節將在下月8日登場，今年東西區雙主場串聯，除雙主燈《展風神》、《躲貓貓》在南港、西門相互輝映外，東區10公尺的大鯨魚「游」進都市叢林也成焦點，兩大展場共40個主題燈區，北門則有「鼓動北門」光雕展演，每晚7時起，每30分鐘演出一次。

光管深入奇境 照亮都市森林

從東區南港開始，除主燈「展風神」外，藝術家柯秋地在「Light Tube」燈區打造一隻長約10公尺大鯨魚，利用光管呈現游進台北這座都市森林中的鋼雕鯨魚，藝術家江佶洋指出，「Light Tube」燈區在西區同樣也有，希望藉巨大深入奇境的光管與都市森林中的鋼雕鯨魚，將燈節魔幻串聯東、西區。

西區除主燈「躲貓貓」外，包含融合互動投影技術的「樂不思鼠來尋寶」，民眾影子搖身有了大耳朵、尖牙齒、長尾巴的老鼠，還有豬鼠接棒的「東京奧運」花燈、與向西區舊城的過去與未來致敬的「時光寶河」。

尋寶樂不思鼠 拍出最美北門

觀傳局表示，西區最經典招牌的燈區北門光雕秀，IG社群攝影師熊明龍、DJ Noodles麵麵共同合作，號召愛好攝影的民眾拍出心中最美麗的西區或北門照片，上傳IG並標記「#鼓動北門、#drummingbeimen」，創作「鼓動北門」光雕秀，燈節期間每晚7點開始、每30分鐘演出一次。

此外，除了賞燈以外，西區主展演區從2月14日起，連續3天加碼，由台北市立國樂團、台北市立交響樂團TSO以及聲樂家簡文秀老師帶來一連串的音樂饗宴。東區則是由台北流行音樂中心協力邀請多組獨立樂團演出，卡司包括金曲得主茄子蛋、台味搖滾美秀集團、創作男星許書豪及在地特色表演團隊等，接力炒熱南港賞燈氣氛。

新春旅遊情報