101大樓幻彩300秒 2020絢爛開場

洗刷前恥！2019年台北跨年晚會因辦電競比賽，導致觀眾淋雨枯等偶像登場、罵聲連連，被諷是「史上最爛跨年」，此次北市府力圖雪恥，從11月初就展開暖身活動，從市府前仁愛路到東區商圈，布置浪漫街道燈飾，昨晚跨年演唱會更是大咖歌星輪番登場演出，即便下雨，現場氣氛仍嗨到爆，堪稱是近年最成功的跨年晚會。

台北跨年 洗刷史上最爛汙名

北市跨年晚會自昨天傍晚開始，市民廣場就不斷湧入民眾，一直擠爆到捷運站，跨年倒數迎接2020年的台北101煙火以「希望之光‧台灣」做為主題，發射1萬6000發、總長300秒，14萬顆LED燈泡的燈光轉換，讓煙火效果更加絢爛。

北市跨年晚會以「這裡我們混大的」為主軸，自昨晚6時30分由人氣天團五月天開場，緊接著是蕭敬騰領軍的獅子合唱團登台，接續還有Super Junior D＆E、家家、周湯豪、光良、茄子蛋、鼓鼓、七月半、魏如萱、這群人、蘇慧倫、Leo王、OZI、楊丞琳等，最後由吳青峰壓軸演出，堪稱「全台最強卡司」，雖低溫及細雨，但仍絲毫不減熱血沸騰的情緒。

晚會由主持人黃子佼、LULU黃路梓茵擔綱，並與台北市長柯文哲及太太陳佩琪，一同陪著數十萬的民眾倒數賞煙火，台北101克服單管煙火限制，在單管煙火內同時呈現2種型態、3種色彩的「幻彩三變化」。

高雄派對 韓與民眾共同倒數

台北101表示，這次煙火象徵台灣是「希望之舟」，乘載多元文化與價值觀，及多樣的生命和自然產物，每個台灣人都同在這艘希望之舟，一起迎向2020年。

南台灣的「2020 愛．Sharing高雄夢時代跨年派對」昨晚在夢時代登場，國民黨總統候選人韓國瑜昨晚陪高雄民眾一起倒數。

(中國時報 張穎齊)

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