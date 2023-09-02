星座理財（9/4～9/8）天秤座 購屋換屋 進場時機

白羊座 – 股市急漲 宜站賣方

財利運勢頗佳，工作運也出現了共振現象，這是一種辛苦有成的寫照，須要策略和耐心。健康運勢並不理想，千萬別勞累過了頭。投資求財運勢也不理想，本周商務買賣不宜操之過急，股市投資求財，也是如此，急漲依舊宜站在賣方。

幸運物與色彩：墨翠與深綠色。

幸運數字：4、1、3、8及其組合。

金牛座 – 市場訊息 多多查證

木星金牛，位於中段。天王金牛，位於後段，繼續逆行。金牛們的整體運勢依舊是理想的，只不過對於家庭方面的重要事務，最好先緩一緩，購屋置產更是如此。愛情運勢頗佳。投資運十分尷尬，雖有利可圖，但千萬別被市場訊息給誤導了。

幸運物與色彩：璧璽與深紅。

幸運數字：1、9、4、0及其組合。

雙子座 – 謹言慎行 避開錢災

謹言慎行，此種提醒不只是為了避免口舌，也為了避開錢財的損失。幸運之神雖然眷顧，不過本周出現些許變數，對於事務的執行千萬不可先入為主。愛情運勢頗佳，單身適婚雙子值得勤於參加聚會。事業運宜謹慎運作，只因大意失荊州。投資求財，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：木化石與紅色。

幸運數字：3、4、9、1及其組合。

巨蟹座 – 求財謹慎 多看少做

謹慎理財的建議，本周依舊適用。這是一種價值觀的考驗，千萬不要隨著市場和周遭的聲音起舞，自我肯定不需要外界的評比。廣結善緣之舉，依舊是本周旺運策略之一。不宜遠行，同時行車宜注意安全，過疲是影響運勢的主要元素。金錢運不佳，投資求財宜謹慎，多看少做。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：6、1、7、8其組合。

獅子座 – 回檔承接 順勢而為

金星獅子，位於中段，繼續逆行。趨吉避凶的提醒依舊須要，而特別會以事業職場方面為甚。不宜輕舉妄動，尤其忌諱情緒的異動，因為極容易每況愈下。貴人運十分明顯，獅子的熱情是好元素。財利運勢並不理想，因此投資求財宜謹慎再三，急漲調節，回檔承接，順勢而為。

幸運物與色彩：瑪瑙與紅棕色。

幸運數字：3、9、1、6及其組合。

處女座 – 合作洽商 事緩則圓

雙女（處女）之月，位於中段，15日之前的事務執行宜謹慎再三，重大抉擇避之為宜。合作事務的洽商，宜掌握事緩則圓的原則。自己人的溝通，最好放下理所當然的思維，須要更多的耐心。投資求財，千萬不可不信邪，急跌承接，反彈急漲調節。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、7、6、5及其組合。

天秤座 – 購屋換屋 進場時機

幸運之神眷顧，這是個幸運的一周。貴人磁場同步活絡，人際關係宜多聽少說，抱持學習的心誠摯回應。愛情運勢並不理想，一廂情願是最大的忌諱，同樣適用於社群互動。事業爭執通常出現在價值觀落差，若真如此，爭議是無謂的浪費。投資求財，高出低進，營造短線財利。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、3、4其組合。

天蠍座 – 高出低進 營造財利

幸運之神眷顧，這是個幸運的一周。貴人磁場同步活絡，人際關係宜多聽少說，抱持學習的心誠摯回應。愛情運勢並不理想，一廂情願是最大的忌諱，同樣適用於社群互動。事業爭執通常出現在價值觀落差，若真如此，爭議是無謂的浪費。投資求財，高出低進，營造短線財利。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、3、4其組合。

射手座 – 投資買賣 區間運作

工作運依舊理想，再加上金錢運也同步活絡，代表的是辛苦有成，也象徵與世無爭容易獲得肯定。家庭運與事業運之間的矛盾依舊存在，公私分明的策略仍須落實，回家不談公事，職場不談私事。貴人在遠方，走出家門積極參加群體聚會。投資求財，區間運作策略依舊不變。

幸運物與色彩：蛋白石與酒紅色。

幸運數字：9、4、1、8及其組合。

摩羯座 – 事業新品 助力轉型

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。雖然守護星繼續逆行，不過職場運勢頗佳，再加上貴人運和創作運同步理想，代表放下執著對於事業的轉型，或是新事業與新產品的出發都具有極大的助力。本周不宜遠行，平日留意行車安全。投資求財，依照線型數據營造短線財利。

幸運物與色彩：石榴石與粉綠。

幸運數字：6、4、3、7及其組合。

水瓶座 – 布局風水 宅旺財旺

成功在於堅持，前提是正確的堅持。隨時掌握住學習的機會，讓整體運勢獲得新奇而喜悅的成長。家庭運勢頗佳，此種好能量於財利運勢出現共鳴，寶瓶有機會覓得幸福好宅。將居家的財位風水布局好，更容易體驗到宅旺、財旺。投資求財，隨著國際財經趨勢運作為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：1、9、8、6及其組合。

雙魚座 – 震盪愈大 財富愈豐

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。低調的策略並不適用於本周，轉移才是好策略。將生活焦點擺放在與朋友聚會上，營造歡樂的氣氛，聆聽別人的偉大心願，生活壓力容易獲得紓解。投資求財，短線運作，震盪愈大愈好。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。