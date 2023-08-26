星座理財（8/28～9/1）金牛座 投資運勢 吉凶交參

白羊座 – 求財謹慎 反彈轉賣

愛情雖然不會是生活的全部，不過也容易成為影響生活步調的全部。愛情運勢並不理想的本周，情緣事務不處理才會是最理想的處理，將生活焦點擺放在工作上，預期中的肯定容易出現。投資運不理想，本周投資求財宜謹慎，反彈就是賣點，先賣再說。

幸運物與色彩：舒俱徠石與深紫色。

幸運數字：1、9、2、4及其組合。

金牛座 – 投資運勢 吉凶交參

木星金牛，位於中段。天王金牛，位於後段。金牛的幸運雖然依舊，不過本周由於多了金逆刑剋的緣故，有必要放鬆心情外出走走，找找老朋友聊天，既化解天星負能，同時也舒緩了壓力有意健康。投資運吉凶交參，看起機會很多，卻隱藏著陷阱與風險，短線調節為先。

幸運物與色彩：木化石與咖啡紅。

幸運數字：3、4、8、9及其組合。

雙子座 – 磁場紊亂 多看少做

謹言慎行的建議本周依舊適用，重要吉事也避之為宜，事務的處理慢半拍容易找到更理想的策略。家庭的重要事務，也稍安勿躁為宜。人多的地方不要去。幸運的是，貴人能量依舊明顯，沒事多給關鍵貴人傳遞問候的訊息。投資求財，磁場紊亂，短線上多看少做為宜。

幸運物與色彩：堇青石與藍色。

幸運數字：1、6、8、7及其組合。

巨蟹座 – 就線論線 就市論市

謹慎理財，只因為金錢宮磁場不佳，最需要規避的將會是團購之舉，另外對於善心的捐款也須要多觀察，以免浪費了愛心。貴人依舊明顯，尤其容易出現在群體活動中。學習是為了讓生命更精彩，就從生活中的多聽多看開始。投資求財，就線論線的同時也就市論市。

幸運物與色彩：黑曜石與深紅色。

幸運數字：9、3、4、1其組合。

獅子座 – 急漲調節 急跌承接

金星獅子，位於中段，繼續逆行。以靜制動，事業上的重要抉擇和異動，按兵不動是為了規避誤判。金錢宮的磁場十分紊亂，謹慎理財最為理想的策略就是多想想，再想想。幸運的是，事業貴人明顯，借力使力是好策略。投資求財，急漲反彈調節，急跌承接。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：1、9、4、8及其組合。

處女座 – 外資動向 多多留意

雙女（處女）之月，展開序幕。水星雙女（處女），繼續逆行，回到了中段。自己人的互動微妙，學會聆聽就學會掌握微妙。愛情運勢頗佳，那是一種堅定的訊息，掌握住了，愛情順遂，生活也容易順心。投資求財運勢也是如此，鎖定國際財金與外資法人動向，短線有利可圖。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、3、0及其組合。

天秤座 – 收斂主動 以守為攻

偏財運勢持續理想，商務買賣雖然值得繼續努力，有必要先問問自己的感覺，感覺對了方向與策略才會奏效。群體募資的事情別參與，對於善款的捐助也須要謹慎挑選對象。工作運勢十分微妙，放鬆心情見招拆招，收斂主動以守為攻。投資求財，短線反彈調節的策略沒有改變。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

天蠍座 – 短線操作 順勢而為

貴人磁場雖然依舊明顯，不過還是有必要降低依賴的程度，只因為大環境磁場頗為紊亂，貴人的磁場也容易受到干擾。談笑用兵，笑看人生，並非不正經過生活，而是放鬆心情反而容易掌握更寬更廣的運作空間。貴人磁場明顯，珍惜事業夥伴和伴侶。投資求財，短線順勢而為。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：8、4、0、7其組合。

射手座 – 區間操作 務實為佳

工作運勢雖然頗佳，不過異動卻是忌諱，而重要事務的抉擇，也最好避開本周。國際事務的運作，須要格外謹慎，尤其是款項的收受與商務的談判。公私分明是本周重要趨吉避凶，否則極容易陷入兩頭落空的窘況。投資求財，短線上務實為佳，財利在區間確實運作為宜。

幸運物與色彩：珍珠與銀色。

幸運數字：7、6、1、0及其組合。

摩羯座 – 謹言慎行 趨吉避凶

冥王山羊，位於後段，避免先入為主，機會來了先掌握再說，子彈出現了也讓它多飛一段時間。謹言慎行則是人際關係的重要趨吉避凶，學會聆聽與讚美想不成為好人也難。愛情運頗佳，有愛就多愛一些。投資求財運亦佳，順國際之勢而為為佳。

幸運物與色彩：摩根石與紫色。

幸運數字：1、9、4、0及其組合。

水瓶座 – 金錢事務 靜觀其變

金錢宮磁場十分不理想，恐怕不會只是提醒謹慎理財而已，生活中的價值觀恐怕須要自我堅持。家庭運勢依舊理想，重要事務可擇吉執行，但不包括家人的溝通在內，尤其與金錢有關的事務，過了本周再說不遲。投資求財，短線急漲調節，否則靜觀其變。

幸運物與色彩：虎眼石與黃色。

幸運數字：2、4、8、5及其組合。

雙魚座 – 合作洽商 暫緩為宜

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。雙魚仍舊是十二星座中，最需要趨吉避凶提醒的星座。人云亦云是工作大忌，同時也是商務買賣的大忌諱。合作案件的洽商，暫緩為宜。投資求財順勢而為，急漲反彈先賣再說。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：8、6、7、0及其組合。