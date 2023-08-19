星座理財（8/21～8/25）

白羊座 – 設妥區間 務實運作

工作運勢十分理想，這是個值得加倍用心的天星結構，即便默默耕耘也容易獲得預期中的肯定。只不過水星將於周三開始逆行，屆時工作運勢恐怕容易出現變數，有未雨綢繆的必要。工作上重要變動，也稍安勿躁。投資求財，設妥區間，並以務實的方式順勢而為。

幸運物與色彩：墨翠與深綠色。

幸運數字：4、1、8、0及其組合。

金牛座 – 投資求財 見好便收

木星金牛，位於中段。天王金牛，位於後段。金牛們依舊是幸運星座的榜首，只不過愛情運勢容易在周三後出現變化。上半周容易因「紙鳶高飛」的天星格局而獲利，周三之後水星逆行，整體財經市場容易出現短線變數，因此投資求財如愛情，能夠見好便收，就順勢止於至善。

幸運物與色彩：堇青石與藍色：。

幸運數字：1、4、6、7及其組合。

雙子座 – 國際財經 重要依歸

謹言慎行，尤其在商場上運作，不輕易承諾，更不輕率下決定。尊敬給自己建議的人，即便內心世界依舊出現委屈，不過真小人才是大貴人。家庭運勢頗佳，不過重要事務的執行最好周三之前，下半周之後宜謹慎再謹慎。投資求財，以國際財經市場動向為依歸。

幸運物與色彩：木化石與紅色。

幸運數字：9、4、3、0及其組合。

巨蟹座 – 貴人運佳 廣結善緣

貴人磁場十分活絡，並且就在身邊，可大利積極廣結善緣，不過周三之後就要謹言慎行了。宜謹慎理財，財務規劃也須要耐心與用心，再次檢視以避免疏失。周三之後減少出遠門的機率，喝酒不開車，疲勞更不宜駕駛。投資求財，就市論市，一切以市場為依歸。

幸運物與色彩：白瑪瑙與乳白色。

幸運數字：8、4、6、0其組合。

獅子座 – 事業異動 稍安勿躁

獅子之月，進入末段，將於周三結束。金星獅子，位於中段，繼續逆行。事業上的異動稍安勿躁為宜，商場上的投資策略與金錢運作，最好給予多次檢視的機制，以便防範未然。周三前財利運勢頗佳，因此見好便收的策略值得運用。股市投資，短線運作也是如此。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、0及其組合。

處女座 – 重大抉擇 不宜執行

火星雙女（處女）進入後段，將於周日離開。水星雙女（處女）位於中段，將於周三開始進入逆行狀態。而處女之月，也將於周三開始展開序幕。行星的過宮與逆行相繼出現，通常這個時候是最不適合進行人生重大變動與抉擇。投資求財也是如此，上半周順勢調節，見好便收。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：3、4、6、1及其組合。

天秤座 – 反彈調節 納財為先

偏財運勢依舊理想，商務買賣也有利可圖，只不過要避開市場上陷阱式的變動，即便是難得的機會，建議還是多觀察為宜。人多的地方不要去，不但容易招惹是非，同時更是為避免破財。心想事成的磁場明顯，不過周三之後就要謹慎以對。投資求財，反彈站在賣方納財為先。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、7、6、4及其組合。

天蠍座 – 順市而為 莫貪為宜

貴人就在身邊，就看天蠍們如何珍惜了。生活伴侶是貴人，事業夥伴也是貴人，其實想讓貴人圍繞的策略，就是先成為別人的貴人，並且將每一個人都當成貴人。合作適宜的洽商，宜掌握在周三之前。職場事務更須要謹慎。投資求財，順市而為，莫貪為宜。

幸運物與色彩：石榴石與藍色。

幸運數字：1、4、7、8其組合。

射手座 – 重要事務 謹慎面對

健康磁場容易在周三之後出現變數，本周有必要多留意養生，降低下半周的工作量，讓身體有機會獲得休息與調理。工作運勢依舊理想，不過同樣地周三之後還是須要謹慎面對重要事務的運作，重複檢視是避免麻煩的好策略。投資求財，設妥區間，老實執行。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：8、1、7、6及其組合。

摩羯座 – 業務行銷 值得努力

冥王山羊位於後段，繼續逆行。愛情運勢依舊理想，單身適婚者宜積極參加朋友聚會。事業上的異動也值得順勢進行，周三之後宜謹慎。偏財運勢並不理想，商務買賣宜留意款項的收受，業務行銷則宜掌握節奏，時機成熟應趕緊收成。投資求財，就線論線策略不變。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：8、7、6、3及其組合。

水瓶座 – 合作洽商 事緩則圓

家庭運勢依舊理想，不過此種理想的能量容易在周三之後出現變數。天下武功唯快不破，競爭的磁場出現了，而商務買賣成功的訣竅就在於速戰速決。合作事務的洽商，事緩則圓，切勿急於一時。自己人的溝通，需要更多的耐心與關心。偏財運頗佳，投資求財宜順勢納財為先。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、1、3、4及其組合。

雙魚座 – 短線運作 止於至善

土星蓼魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。合作事務的洽商不急於一時，工作事務的運作也是如此，還有健康方面的事務，恐怕會讓雙魚們窮於應付。這個時候借力使力，多向朋友請益，聽別人怎麼說。投資求財，短線運作，止於至善。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、6、9、3及其組合。