星座理財（8/14～8/18）水瓶座購屋置產 如願以償

白羊座 – 反彈轉賣 有利短線

財利亨通的本周，不論是商務買賣，還是業務行銷都值得加把勁，有機會業績長紅。家庭運勢理想，重要吉事適宜擇吉執行，購屋置產更是可積極進行。愛情運勢須要更多的耐心，等待的是姻緣俱足。健康方面宜多用心、多呵護自己。投資求財，反彈站在賣方對短線有利。

幸運物與色彩：藍晶石與藍色。

幸運數字：6、1、4、8及其組合。

金牛座 – 家庭事務 稍安勿躁

木星金牛，位於中段。天王金牛，位於後段。金牛們依舊是幸運星座的榜首，本周貴人磁場格外亮麗，值得積極執行廣結善緣的策略。財利運勢也十分理想。家庭中的重要事務，稍安勿躁為宜。愛情運勢佳，愛要說出口。投資求財運勢亦佳，宜順勢營造短線財利。

幸運物與色彩：石榴石與淡黃。

幸運數字：2、6、8、0及其組合。

雙子座 – 短線操作 靈活為宜

貴人磁場持續明顯，雖然屬於暗貴人的部分，不過雙子們還是可以明顯感受到其對於財利運勢的助益。對於事務的執行，宜掌握住順勢的原則。家庭還須多些耐心，公事與私事依舊要有所區別。正財運頗佳，有意購買屋宅的雙子，宜順勢進行。投資求財有利可圖，短線靈活為宜。

幸運物與色彩：墨翠與青色。

幸運數字：4、9、3、8及其組合。

巨蟹座 – 逢高調節 納財為先

貴人在遠方，因此出大門參加聚會，尤其是陌生領域的聚會，可望積累不同領域的貴人籌碼。不過須要提醒的是，重要事務的定奪須要多一些思考的時間。行車安全十分重要，酒後不開車，疲勞更不應該駕駛，累了多運用大眾交通工具。投資求財，短線逢高納財為先。

幸運物與色彩：紫水晶與水藍色。

幸運數字：1、6、9、4其組合。

獅子座 – 投資求財 步步為營

獅子之月，進入後段。金星獅子，也同步進入後段，繼續逆行，並且會相太陽。是十分敏感時段，尤其是自我價值的感受與定位，須要進行心態調整。短暫事業變動是適合的，即便現實上沒有變化，也須要內心世界的轉變。正財運佳，投資求財的時候，須要依照計畫步步為營。

幸運物與色彩：虎眼石與金色。

幸運數字：8、4、6、7及其組合。

處女座 – 全球財經 重要依歸

火星雙女（處女），進入後段。水星雙女（處女），也正逐步往後段邁進。水火繼續會相，太歲星的祝福依舊，抱持學習的思維或為自己安排學習的機會，極容易激盪出「大機會」能量。對於自己人的溝通，就須要多一些耐心與關心了。投資求財，宜順著國際財經之勢運作。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

天秤座 – 商務買賣 掌握機會

偏財運勢格外理想，商務買賣財利豐碩，尤其與事業有關的商業事務，機會出現了就不應該猶豫。工作運勢也同步理想，默默耕耘依舊會受到肯定。不過由於人際關係磁場不協調，人多的地方不要去，若勢在必行則須謹言慎行。投資求財，宜以區間運作方式，營造短線順勢財利。

幸運物與色彩：琥珀與黃色。

幸運數字：2、4、5、9及其組合。

天蠍座 – 國際趨勢 就線論線

紅鸞星動的感覺雖然不容易發覺，不過人際關係出現活絡的感覺卻是寫實的。貴人就出現在身邊，用珍惜的思維與方式面對，天蠍們容易擁有個如沐春風的一周。姻緣磁場亦佳，愛到深處無怨尤的天蠍，成家的時間到了就該給個答案。投資求財，順國際之勢就線論線運作。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、3、4其組合。

射手座 – 業務努力 易有肯定

心在哪裡，世界就在哪裡。生活焦點擺對了，生命的精彩才容易獲得營造。工作運勢十分理想的本周，偏財運受到特定能量的刺激，人馬（射手）們值得為自己買張彩卷，別辜負了幸運之神的祝福。在業務行銷付出的努力，也容易獲得業績長紅的肯定。投資求財，務實區間為宜。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、9、4、0及其組合。

摩羯座 – 正向積極 營造財利

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。負負得正的能量出現了，雖然現實生活中存在著不協調的感覺，然而只要多觀察靈光乍現的機會，這一周的努力不但有機會製造理想的貴人能量，同時也有機會營造個精彩的生活體驗。喜悅與快樂是本周主氣。投資求財，正向積極營造順市財利。幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。幸運數字：1、6、9、8及其組合。

水瓶座 – 購屋置產 如願以償

家庭運勢十分理想，重要事務擇吉執行，購屋置產更是能如願以償，而為家人布局好風水則是絕佳時刻。好心情營造了活絡的幸福指數，容易出現在工作領域。這一周的好運是來自於好心情，對於不舒服人事物的感覺，宜選擇性忽略。投資求財，以務實方式，營造區間財利。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、3、5、7及其組合。

雙魚座 – 震盪愈大 收穫愈豐

土星雙魚，位於前熬，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。這是個十分微妙的一周，乍看之下運氣並不理想，不過由於天星中出現了微妙的轉機，即便神經再大條，也還是容易營造預期之外的喜悅與收穫。投資求財，短線震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：太陽石與石榴紅。

幸運數字：3、9、4、0及其組合。