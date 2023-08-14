選茶如選伴侶 越喝越健康

選茶雖說是一門學問，但也非無跡可尋，在這裡先不談茶葉價格的高低，也不談茶葉的等級問題，而是從健康的角度出發。

千年以來，中國人視茶為最好的養生飲品，那麼到底該怎麼選一款適合自己的茶，既可養身，又可得飲茶的樂趣，應該是多數人想知道的事吧！

陸羽《茶經》：「茶之為用，味至寒，為飲最宜精行儉德之人，若熱渴、凝悶、腦疼、目澀、四肢煩、百節不舒，聊四五啜，與醍醐、甘露抗衡也。」清楚指出「茶性寒涼」，但透過製茶的加工過程，像是炒茶、焙火、發酵等，就能令性味有所改變，因而中和寒氣，因應不同製法而有不同功效。

若是長年飲用來源不明、不合時宜的茶葉，反而是百害而無一利了。茶葉因其帶有寒性，這也是茶葉為什麼能有消炎、解毒、滅菌的原因之一吧！

有些人若茶喝太多會心悸、噁心、反胃、失眠，都是源自於茶葉中所含兒茶素（茶單寧）所致。

茶葉依發酵程度的不同，兒茶素（茶單寧）的含量也不同。

發酵度越低的茶，兒茶素越高，越能起到消炎、解毒、滅菌、抗氧化、促進新陳代謝等益處，但同時也容易刺激腸胃、引起失眠、心悸等症狀，孕婦或體寒者不可不慎！

關於台灣茶的發酵度如下：

不發酵茶：龍井、碧螺春。

輕發酵茶：包種茶、高山茶，10%至25%。

中發酵茶：凍頂烏龍、鐵觀音，25%至45%。

重發酵茶：東方美人茶，60%至80%。

全發酵茶：紅烏龍、紅茶，90%至100%。

依照發酵程度的高低，適合品飲的時間也不同，早上喝茶，可以喝不發酵茶或輕發酵茶，下午則適合選擇中或重發酵茶，晚上則適合紅茶。 選茶如同選伴侶，只有選對適合自己身體的茶才能感到身心舒適，才能越喝越健康，越喝越年輕！

（本文作者為 Julia Lee，摘自《不識茶滋味》，博思智庫提供）

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