星座理財（8/7～8/11）天蠍座高出低進 營造財利

白羊座 – 逢高調節 以退為進

強摘的瓜不甜，強求的緣不圓，放下焦慮容易豁達。對於白羊座的本周運勢而言，雖然這個意境指的是愛情，不過對於投資求財而言，恐怕就須要謹慎以對了。生活中的許多事情循序漸進為宜，按部就班為佳，務必提防欲速則不達的效應。短線逢高調節，以退為進。

幸運物與色彩：月光石與黃色。

幸運數字：8、0、4、5及其組合。

金牛座 – 順勢而為 掌握機會

木星金牛，位於中段。天王金牛，位於後段。金牛們依舊是幸運星座的榜首，尤其是機會能量格外活絡的本周，許多事情無須墨守陳規，是機會先掌握再說。警告聲音聽聽就好，當作關心即可。愛情運勢依舊理想，單身適婚金牛宜勤於參加聚會。投資求財運勢佳，宜順勢而為。

幸運物與色彩：虎眼石與金色。

幸運數字：8、7、9、4及其組合。

雙子座 – 購屋置產 擇吉執行

謹言慎行是本周的重要課題，即便是善意的建議，也須要策略與時間的規劃，以免適得其反。家庭運勢頗佳，重要吉事值得擇吉執行，購屋置產更是如此。公事與家事須要釐清，在家不談公事，公開領域不談私事。幸運的是，貴人磁場頗佳。投資求財，就市論市，順市而為。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、4、3、8及其組合。

巨蟹座 – 震盪愈大 獲利愈豐

貴人磁場十分活絡，這是個大利積極執行廣結善緣策略的一周，就從參加生活聚會、讀書會與課程學習開始。學會觀照自己，最不需要拿自己和別人比較。學習的磁場也同步旺盛，專業的學習，斜槓的學習，除了積累能力，也在積累人脈。投資求財，短線為佳，震盪愈大愈好。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：9、2、4、0其組合。

獅子座 – 商務款項 收受謹慎

獅子之月，位於中段。金星獅子，則位於後段，繼續逆行。職場壓力須要獲得化解，安排旅遊休閒活動為宜。偏財運勢並不理想，商務買賣對於款項的收受宜謹慎。有道是自己才是最大的貴人，唯有自己肯定自己才容易獲得真正的自信。投資求財，宜順國際財金之勢運作。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、6、4、0及其組合。

處女座 – 強勢標的 切勿迷信

火星雙女（處女）逐步進入後段中。水星雙女（處女）也進入了中段。水火會相，得到太歲星祝福，位於幸運星座的行列。異動能量頗盛，對有意更換跑道的雙女（處女）而言，機會出現就該掌握。學習機會更須要把握，生命的美好盡在其中。投資求財方面，不迷信強勢標的。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、3、8、1及其組合。

天秤座 – 偏財運佳 多聽少說

什麼是貴人？適時伸出援手的人就是最理想的貴人。對於天秤座而言，本周的貴人就在身邊，生活伴侶與事業夥伴都值得用心珍惜。人多的地方不要去，勢在必行則宜多聽多看少說話，對於負面的言詞不回應將會是最為理想回應。偏財運頗佳，投資求財短線上宜以逢高調節為先。

幸運物與色彩：黃玉與淡黃。

幸運數字：5、0、4、8及其組合。

天蠍座 – 高出低進 營造財利

貴人磁場依舊十分豐富，廣結善緣也同樣會是本周最為理想的旺運策略，就從積極參與社團活動開始。愛情運勢頗為弔詭，這個時候有必要將生活焦點擺放在人脈的開發上。事業職場的事務不急於尋找答案，讓子彈飛也是理想策略。投資求財，高出低進，營造短線區間財利。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：7、0、4、2其組合。

射手座 – 獲利了結 入袋為安

本周不宜遠行，在事務的執行上也須要繼續保持以靜制動的策略。許多時候當機會感覺上不是機會的時候，務必尊重第一個感覺。工作運勢頗佳，代表的是按部就班，循序漸進，辛苦有成。事業和家庭很難兼顧，設立防火牆、仔細聆聽。投資求財，階段獲利的機會先掌握了再說。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

幸運數字：5、0、4、2及其組合。

摩羯座 – 短線操作 有利可圖

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。這是個最不適合執行重大抉擇的時候，即便勢在必行也須要聆聽多方的聲音，再來以問題回答問題的方式找到適合的策略。愛情運勢頗佳，代表可以多愛一些，同時也代表生活上的多樣化值得嘗試。投資求財，短線有利可圖。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：2、9、4、0及其組合。

水瓶座 – 急漲調節 回檔承接

財利運勢並不理想，宜謹慎理財。不過幸運的是，由於偏財運勢頗佳，因此商務買賣與業務行銷依舊值得努力執行。家庭運勢也十分理想，對於重要事務的執行值得擇吉進行，至於有意購買屋宅的寶瓶也值得進場賞屋。合作機會出現，觀察為宜。投資求財，急漲調節，回檔承接。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：8、1、7、6及其組合。

雙魚座 – 聆聽互動 理想策略

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。人際關係的功課依舊沉重，聆聽是理想策略，尤其是自己人的互動。不過幸運的是，由於貴人磁場十分明顯，即便是閒聊也有機會營造豁然開朗的能量。投資求財的機會在短線，順勢而為為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：9、2、1、8及其組合。