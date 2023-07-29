星座理財（7/31～8/4）雙子座偏財運佳 收穫豐沛

白羊座 – 商務買賣 謹慎因應

當投資運勢不如預期的時候，還是謹慎點好。對於本周白羊座而言，就是如此。小心能駛萬年船，這是商務買賣與投資求財運作的建議。不過對於業務行銷而言，反而宜運作大刀闊斧的魄力，只因為辛苦有成。事業貴人氣事明顯。投資求財，留意短線納財機會的掌握。

幸運物與色彩：蛋白石與紫色。

幸運數字：3、9、8、1及其組合。

金牛座 – 國際財金 留意動向

木星金牛，進入中段。天王金牛，位於後段。幸運能量依舊旺盛，尤其是愛情運，單身適婚金牛宜積極參加聚會。投資求財的運勢也同步理想，是值得冒險的一周，從鎖定國際財金動向開始。人多的地方不要去，負面能量影響了整體財運。投資求財，就線論線，迴避市場聲音。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：5、0、4、8及其組合。

雙子座 – 偏財運佳 收穫豐沛

家庭運勢理想，重要事務值得順勢執行，如搬家、入宅，或是修造，甚至購屋。不過人際關係的運作恐怕就要謹慎了，除了謹言慎行，還須遠離人群。偏財運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得積極努力，容易收穫豐沛。投資求財，除了順勢而為，同時也須要執行階段獲利之舉。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、3、1、4及其組合。

巨蟹座 – 情緒消費 務必避免

這周最大的忌諱就是情緒性消費。不論興奮或難過，都不應該在這個時候執行大筆金額的消費與投資。人際關係運勢十分理想，貴人能力頗佳，廣結善緣成為了提升整體運勢的必須。不過值得一提的是，真正的貴人就在自己的身旁。投資求財，短線運作，高出低進，順勢而為。

幸運物與色彩：鈦晶與金黃色。

幸運數字：8、4、9、6及其組合。

獅子座 – 短線投資 回歸現實

獅子之月，即將進入中段。這將會是個宜謹慎面對人際關係互動的一周，愈是親近的人愈需要用心。千萬別給「自己人好說話」這句話給騙了。財利運勢雖然理想，不過不容易讓獅子們自己發覺，這個時候回歸現實面為宜，工作事務是如此，短線上的投資求財事務更會是如此。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、1、4、6及其組合。

處女座 – 欲換跑道 可放風聲

雙女（處女）晉身幸運星座的行列，愛情運勢十分理想，姑且不論愛情事務，想要擁有好運勢，就從用心愛自己與周遭事物開始。對於有意更換跑道的雙女（處女）而言，這是個值得放出風聲給伯樂的一周。投資求財運勢亦佳，國際財金值得關注。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：7、1、4、6及其組合。

天秤座 – 儲蓄標的 列入首選

壓力是無形的殺手，這個殺手不但無聲無息，同時還讓當事人甘之如飴。天秤們的健康磁場依舊不理想，這周需要為自己的健康安排一個紓壓之旅。偏財運勢十分理想，而家庭運勢也是如此，是個理想的購屋置產周。投資求財，宜以儲蓄型標的為宜，階段性獲利為先。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、8、3及其組合。

天蠍座 – 短線優先 逢高調節

貴人磁場十分豐富，這一周最值得努力執行的事務就是廣結善緣。好風水就從擁有並展現好心情開始，好運勢也是如此。對於職場事務而言，好心情的展現十分重要，就事論事，只問事不問人的行事風格，在本周恐怕容易吃大虧。投資求財運勢不理想，短線逢高調節為先。

幸運物與色彩：海洋碧玉與藍色。

幸運數字：1、6、8、7及其組合。

射手座 – 職場策略 以靜制動

以靜制動的策略本周繼續適用。尤其是工作環境的變化，宜謹慎再謹慎。事業職場上的溝通是需要耐心的，在還沒有準備好的情況下，許多事情多看、多聽，少表達意見。整體而言，這是個大利成家立業的一周，就從打造溫暖的窩開始。投資求財，謹慎面對國際財金變化。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：7、6、2、8及其組合。

摩羯座 – 外出走走 迎接好運

雖然壓力山大，不過由於太陰星提供了強大的正向能量，山羊（摩羯）還是可以成為幸運星座，不過先要從擁有好心情開始。愛情運勢頗佳，有愛人的要多愛一些，其餘山羊（摩羯）就多愛自己一點。旅行運頗佳，外出走走迎接好運勢。投資求財，掌握國際利多營造財富。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、6、4、7及其組合。

水瓶座 – 購屋置產 易覓好宅

金錢運並不理想，包括偏財運在內。商務買賣掌握薄利多銷的策略，以量取勝。幸運的是，家庭運勢頗佳，重要事務值得掌握機會執行，其中最為理想的就是購屋置產，容易覓得吉利好宅。情緣運勢不理想，不談愛情談關心，尊重另一半的脾氣。投資求財，短線區間財利可掌握。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：2、6、7、0及其組合。

雙魚座 – 諸事不宜 學會聆聽

對於雙魚而言，這一周依舊諸事不宜。尤其要避開人際關係的負能量，學會聆聽，就容易掌握住機會。不過幸運的是，由於貴人磁場十分旺盛，並且就在身邊，因此廣結善緣的策略就從身邊的人開始。投資求財方面，掌握短線，順勢而為。

幸運物與色彩：黑曜石與紅咖啡。

幸運數字：1、9、4、3及其組合。