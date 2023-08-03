咖啡 喚醒理性時代的思考

咖啡在十七世紀引入歐洲，帶來深遠的影響，特別是因為當時日常的飲料是酒精濃度較低的淡啤酒和葡萄酒，即便早餐時也不例外。

這兩種飲料都比水來得安全，畢竟擁擠又骯髒的都市中水很容易受到汙染。（烈酒則不屬於日常飲品，目的就是讓人喝醉。）咖啡和啤酒一樣，必須以煮沸的水沖泡，因此成為能替代酒精飲料的安全飲品。用咖啡而非啤酒開啟一天的人，往往精神抖擻清醒，而不會鬆懈又微醺，工作的品質和效率也有所改善。為此，咖啡被視為酒精的相反物，可提神醒腦而非渙散心神；提高集中力而非麻木感官、無視現實。

一首一六七四年於倫敦發表，作者已不可考的詩作，批評葡萄酒是「狡詐葡萄的甜蜜毒素」，會「淹沒我們的理性和靈魂」；啤酒被指責是「迷濛的麥酒」，會「侵占我們的大腦」。然而，咖啡卻得到如下盛讚：

……莊重又健康的烈酒，

治癒我們的胃，讓心智更加敏捷，

舒緩我們的記憶、撫平悲傷，

讓靈魂振奮，卻不致瘋狂。

就這樣，西歐漸漸從延續了數個世紀的酒精迷霧中清醒過來。一位英國觀察家在一六六○年寫道：「咖啡這種飲料，讓各個國家都清醒了。從前的學徒、神職人員和大眾清晨都喝啤酒、麥酒或葡萄酒，使得大腦昏昏沉沉，不適合做事，如今則在這種清醒又文明的飲料影響下，成為好公民。」

與此同時，咖啡也被視為酒精的解藥。是的，解藥，就是大家從字面上讀到的意思。一六七一年，法國作家西爾維斯特．杜福爾（Sylvestre Dufour）寫道：「咖啡能立刻讓你清醒。」時至今日，儘管醫學上已證明事實並非如此，人們依然認為咖啡能對付酒醉。雖然咖啡的確能讓喝酒的人感覺更清醒，事實上卻正好相反：飲用咖啡將減緩酒精從血液中代謝的速度，意思就是喝了咖啡之後反而會延長酒醉的時間。

咖啡的新潮時尚感更為其增添魅力。這種飲料不為希臘和羅馬人所知，因此飲用起來似乎更能象徵十七世紀的思想家「超脫了古代世界的界線」。咖啡是偉大的提神劑，帶來清晰思緒的飲料，現代和進步的象徵──簡單來說，就是理性時代最理想的飲料。

（本文摘自湯姆．斯丹迪奇著《歷史六瓶裝：啤酒、葡萄酒、烈酒、咖啡、茶和可樂，一字排開，數千年文明史就在你眼前！》，方言文化提供）

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