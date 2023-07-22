星座理財（7/24～7/28）雙魚座 重要事務 步步為營

白羊座 – 震盪愈大 財富愈豐

似曾相識的感覺是美的？還是模糊的？對於本周的白羊座而言，實事求是才是王道，習慣的方式與認知最好規避之，尤其要避開「理所當然」。財利運勢頗為理想，對於工作運勢更有放大的效應，掌握機會靈活運作。此種現象也將會出現在本周的投資求財上，震盪愈大愈好。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：7、4、2、8及其組合。

金牛座 – 國際趨勢 投資依歸

木星金牛，進入中段。天王金牛，位於後段。貴人磁場依舊理想，不過率先主動成為別人的貴人，才是真正積累貴人的絕佳策略。愛情運勢受到太歲星祝福，有愛人的多愛一些，其餘金牛則多愛自己，以及多愛投資求財的機會。投資運勢十分尷尬，以國際財金趨勢為依歸。

幸運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：4、0、1、7及其組合。

雙子座 – 急漲則賣 急跌承接

不宜遠行，即便是勢在必行的公務之旅，也需要事先妥善安排。重要事務的決策，以及職場上的異動，皆應規避之。上周的謹言慎行建議，本周依舊管用。貴人氣勢明顯，抱持學習的思維和心態，整體運勢依舊屬於理想狀態。投資求財，短線靈活運作，急漲賣、急跌承接。

幸運物與色彩：蛋白石與深紅色。

幸運數字：9、1、0、4及其組合。

巨蟹座 – 謹慎理財 就市論市

巨蟹之月，結束了。太陽進入金錢宮，是宜謹慎面對理財事務的一周。人際關係磁場活絡，勤於參加社團活動，容易積累貴人籌碼。重要異動不應該出現在本周，即便是一般變動也需要謹慎面對。職場運勢頗佳，不過要從學會放下開始。投資求財，宜就市論市，並且順市而為。

幸運物與色彩：石榴石與咖啡色。

幸運數字：2、0、1、7其組合。

獅子座 – 區間運作 順勢調節

獅子之月，展開序幕。金星獅子，進入尾聲，繼續逆行。水星獅子，步入後段。這是諸事不宜的一周，其中更應該避開重要的抉擇與改變，尤其是職場事務。不過，職場上貴人十分明顯，當機會出現了，要展現的是學習的氣氛與思維。投資求財，短線震盪順勢調節，宜區間運作。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、1、4、6及其組合。

處女座 – 合作案件 稍安勿躁

火星雙女（處女）逐步進入中段。人際關係頗為艱難，與其直球對決，不如迂迴運作。正所謂「與其直中取，不如曲中求」，愈是自己人愈需要更多耐心。合作案件稍安勿躁為宜。學習磁場十分活絡，安排學習機會，可化解煞氣，也可轉變運勢。投資依舊宜觀察國際財金動向。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：7、1、4、6及其組合。

天秤座 – 業務行銷 值得努力

健康磁場依舊不理想，宜以壓力的化解為先。家庭運勢並不理想，永遠記住「家不是講理的地方」，包容成為了構築幸福家庭的必須。偏財運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得努力，辛苦有成，業績長紅。投資求財方面，也是如此。掌握國際財金動向，再順勢而為。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、8、3及其組合。

天蠍座 – 投資求財 個股操作

生活的精彩來自於勇敢創造。不過對於本周天蠍座卻未必如此。與其強調創造，不如用既有的本事營造踏實的節奏。愛情而言，最大忌諱在於創造驚喜。職場事業氣場十分活絡，卻也十分複雜，因此攸關日後運勢旺衰的重要抉擇，稍安勿躁為宜。投資求財，個股運作為宜。

幸運物與色彩：海洋碧玉與藍色。

幸運數字：1、6、8、7其組合。

射手座 – 工作運佳 掌握機會

凡事請多謹慎思考，再依照計畫行事。工作運勢十分理想，除了按部就班，出現在眼前的機會還是需要積極掌握，經過檢視和規劃之後再來尋找相對的執行策略。就天星角度來說，這一周的辛苦容易獲得預期中的肯定。投資求財運勢不明顯，務實面對，營造自己的幸福。

幸運物與色彩：月光石與橘黃。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

摩羯座 – 就線論線 順勢而為

冥王山羊，位於後段，冥王星逆行再度回到山羊（摩羯）。這是一種壓力超級強大的天象訊息，即便有再大的理想都不適宜強渡關山。由於驛馬星遇到困難，因此最好避開遠行，平日行車安全不宜疏忽。機會來了，委請太歲星協助再做定奪。投資求財，就線論線，再來順勢而為。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

幸運數字：8、4、7、0及其組合。

水瓶座 – 法人動向 多多留意

難得寶瓶的本命中沒有出現具有負能的天星結構，這是個幸福磁場圍繞的一周。不過需要提醒的是，正財運勢與偏財運勢出現了一種不協調的現象，商務買賣與業務行銷最好以務實的方式執行，家庭運勢頗佳，重要事務值得順勢落實。投資求財，外資法人動向值得關注。

幸運物與色彩：璧璽與紅色。

幸運數字：3、4、7、8及其組合。

雙魚座 – 重要事務 步步為營

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。這一周諸事不宜，重要並且勢在必行的事務需要步步為營。合作事務更是如此，當沒有共識的時候，不妨談談對未來計畫與憧憬。貴人氣勢明顯，並且就在身邊。投資求財方面，宜以短線靈活的方式運作。

幸運物與色彩：木化石與紅棕色。

幸運數字：9、3、4、0及其組合。