從臭豆腐到磨菜刀！最熟悉的機車攤販叫賣聲

機車攤販

在台灣，機車是最常見的代步工具，也能攜帶少量的商品，但因無法像單車容易牽行，機車攤販通常都先是騎到定點，以「固定」的方式來販賣。有些攤販在機車後面加裝拖曳式的車廂，成為行動攤車，甚至大肆改裝，延伸機車後座，變成三輪攤車，既可快速遊走在大街小巷，也能提升載貨量，販賣更多的商品。

改裝後的機車五花八門，各具特色，但不一定合法，近年的攤販若選擇以機車作為營業平台，多會選擇現成的三輪機車，既合乎法規又兼具造型特色。



臭豆腐

臭豆腐餐車。圖／遠流出版提供

臭豆腐絕對是極具存在感的一道小吃，儘管它的氣味讓許多外國人避之唯恐不及，甚至視為一種「獵奇食品」，但對於台灣人來說，可一點都不覺得排斥，甚至覺得這種味道愈「臭」愈好。經過發酵的豆腐油炸裝盤，淋上特製醬汁，再放上一大把台式泡菜，外酥內嫩的豆腐加上清甜爽脆的泡菜，就是最適合在午後或宵夜享用的美食。

這台臭豆腐攤車的前半部是機車，後半部則拼裝了兩輪的車廂，攤販利用後面的空間烹煮與營業。這類行動攤車在台灣隨處可見，但老實說，這樣的拼裝車多屬於不合法的改裝車，無法取得牌照，攤販營業的同時，也要冒著被開單的風險。也許從法治的角度來看，此舉不一定是對的，但生活就是這樣，大家都在夾縫中求生，盡可能取得彼此的平衡。



磨刀車

磨刀車以隨機的方式在路上遊走。圖／遠流出版提供

「磨剪刀──磨菜刀──」操著台語的廣播聲持續在街上播放著，我往聲音的方向望去，看到了一台顏色繽紛的攤車。老闆坐在攤車後方，正專心磨著刀，除了磨刀服務，棚架上也可以看到整齊陳列的各類刀具，讓客人依需求選購。

老闆在遮陽棚四周綁滿了各種顏色的布條，頗有泰國五彩繽紛的風味，攤車一旁貼了一個「春」字，這些小地方讓我覺得老闆是個相當注重細節與美感的人，十分重視攤車的外表，或許就像我們開著炫酷跑車出門炫耀一樣，誰說開攤車不能有同樣的心情呢？如果攤車的主人都抱著這樣的態度布置攤車，攤車就像是移動的裝置藝術，我們根本不用等到花車遊行，平時在路上就可以看到了。

磨刀車以隨機的方式在路上遊走，偶爾遇到住戶招手，便會臨停在門口，以車廂作為作業台開始服務。我心想，磨刀車一定要開得很慢，否則想磨刀的住戶若從家裡拿著刀具緊追出來，那個畫面可真是太嚇人了。

（本文摘自鄭開翔著《百攤台灣：100個攤販，100種台味生活的方式！》，遠流出版提供）

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