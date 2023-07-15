星座理財（7/17～7/21）

白羊座 – 國際財金 買賣依歸

健康磁場並不理想，這一周的主要趨吉避凶課題，將會著重在養生方面。對於本周白羊座而言，放下就是為了休息，就是為了放下。家庭運勢十分微妙，好與壞取決於家庭氛圍。換言之，這一週最好的居家風水就是家和萬事興。投資求財，還是以國際財金動向為主要依歸。

幸運物與色彩：珍珠與香蕉黃。

幸運數字：8、0、5、2及其組合。

金牛座 – 短線操盤 調節為先

木星金牛，進入中段。天王金牛，位於後段。貴人磁場十分明顯的本周，最為理想的旺運策略就是廣結善緣。走出家門和習慣的領域，接觸不一樣的人群，有機會積累下半年的事業貴人籌碼。投資求財方面，不疾不徐，短線調節為先。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色 。

幸運數字：9、3、4、8及其組合。

雙子座 – 重大投資 稍安勿躁

謹言慎行，對於本周雙子座而言，不是為了避免禍從口出，而是避免錯誤的承諾，壞了日後大局。財利運勢十分詭異，看起來十分理想，其實隱藏著一股強烈的風暴。謹慎理財是必要的提醒，重大投資稍安勿躁為宜。投資求財，短線逢高調節，積極換手。

幸運物與色彩：綠幽靈與藍色。

幸運數字：1、4、3、9及其組合。

巨蟹座 – 貴人運佳 廣結善緣

巨蟹之月，位於後段。日月會相，日本周重要天象訊息。聆聽自己內心世界的聲音，好運容易從裡到外擴散。貴人運勢十分理想，貴助氣勢也十分明顯，這是個大利廣結善緣的一周，就從積極參與團隊運作開始。投資求財，就市論市，從關注國際財金市場開始，再順勢而為。

幸運物與色彩：葡萄石與粉綠。

幸運數字：6、4、3、8其組合。

獅子座 – 謹慎理財 理性消費

金星獅子，進入後段。水星獅子，逐步進入中段。職場事業異動將是本周的大忌諱，攸關日後運勢旺衰抉擇，都有必要以靜制動，多觀察再行動。財利運勢不理想，除謹慎理財，還要避開不理性消費。此外，本周的最大忌諱就是憑經驗行事。投資求財，看不懂盤勢寧可休息。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

處女座 – 法人動向 重要指標

火星雙女（處女），位於前段。對於雙女（處女）而言，這是個需要很大的耐心面對生活的一周。尤其是自己人的溝通與互動，觸礁的時候，不妨暫時放下。換個心情與方式，直到找到了共同的目標與感覺，再來重新互動。投資求財，外資法人動向還是重要指標。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、7、9、3及其組合。

天秤座 – 商務買賣 值得努力

生命中最大的財富是健康，如何化解壓力成呵護健康的重要課題。本周千萬不要再相信所謂的「辛苦有成」，只因策略不對，容易辛苦白費。偏財運勢頗為理想，商務買賣與業務行銷都值得努力，因為容易業績長紅。本周的投資求財也是如此，掌握國際財金趨勢，再順勢而為。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：3、5、8、1及其組合。

天蠍座 – 保持謙虛 旺運策略

人多的地方不要去，群體活動與生活須要謹慎面對，習以為常和理想當然成必須規避的忌諱。換個角度來說，謙虛將是本周重要的旺運策略，就從多聽、多看，少說話開始。貴人運勢十分明顯，且就在自己身邊，珍惜身邊每一位有緣人。投資求財，直球對決，回歸現實面為宜。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：5、0、4、8其組合。

射手座 – 設妥區間 確實執行

一動不如一靜，機會出現了，多給自己幾分鐘的時間。嚴格說起來，以退為進將是理想的趨吉避凶，此現象尤以職場事務為最。情緒管理更是重要，積極不著急是一種練習，同時也讓自己規避風險的關鍵策略。本周的投資財也是如此，設妥區間確實執行，容易營造短線財利。

幸運物與色彩：紫水晶與藍色。

幸運數字：1、4、7、9及其組合。

摩羯座 – 就線論線 順勢而為

愛情運勢頗佳，單身適婚山羊（摩羯）宜積極參與朋友聚會，讓美麗的邂逅故事有機會發生。已有伴侶的山羊（摩羯），提高情愛指數的理想策略就是將愛說出來。事業上的合作機會出現了，貴人也同步浮現，值得把握。投資求財方面，就線論線順勢而為。

幸運物與色彩：硨磲與乳白。

幸運數字：2、0、7、1及其組合。

水瓶座 – 熟悉標的 可以把握

冥王星已然逆行回到山羊（摩羯）。對寶瓶座而言，是種重要的訊息，那就是「心開運就開」。換個角度來說，只要給自己正向思維，運氣有機會以正向方式呈現。換言之，自己就是自己最大的貴人。健康磁場不理想，千萬不可過於勞累。投資求財，熟悉的標的與策略順勢而為。

幸運物與色彩：白玉與白色。

幸運數字：8、4、7、1及其組合。

雙魚座 – 短線運作 營造財利

土星雙魚，位於前段繼續逆行。海王雙魚，則位於後段也繼續逆行。雙星逆行的壓力雖然是無形的，不過遇到的阻礙與挑戰卻是實實在在的。這個時候，最為理想的化解策略將會是換位思考，換個心情與想法，容易避開直接而沒有必要的衝突。投資求財，短線財利值得運作。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、6、9、4及其組合。