大塚太太帶你吃日本：管他是麵是飯是煎餃 一起吃才對味

所謂雙重碳水化合物吃法，也就是兩種澱粉類食物加在一起的組合，這些組合在日本的一般餐廳裡經常可見，相信很多來日本旅遊的朋友也體驗過。仔細看看拉麵店的菜單，除了單點的拉麵外，日本人常會點煎餃配拉麵，這算是普遍可以接受的吃法;可是另外有一個基本的人氣組合就是拉麵加一碗白飯!剛開始看到日本人這樣吃的時候一定覺得很奇怪，就像在台灣若有人吃陽春麵或牛肉麵配白飯一樣令人不解。

為何會有雙重碳水化合物的吃法出現?有一個原因可能是日本是一個愛吃米飯的民族，他們在稻米的改良培育以及如何煮出晶瑩剔透、粒粒分明的白米飯上花了很多心思，舉凡在日本吃過白米飯的肯定是讚嘆聲不斷。

正因為日本人的許多飲食習慣幾乎都和米飯脫離不了關係，所以拉麵的湯頭太鹹會叫一碗白飯來搭配著吃;煎餃、炒麵、大阪燒、漢堡排和牛排也要拿來配飯。沒錯!不要懷疑，在日本大多數人吃牛排配的是一盤白飯，而大阪人則有吃大阪燒配白飯的舊習喔。

問過幾個日本朋友，他們的說法則是麵吃完後留下來的湯頭很可惜，且大部分的拉麵湯頭口味頗重，若和著白飯一起吃剛剛好。的確，以日本的濃厚拉麵湯頭，配一碗飯可以平衡一下味道還可以讓人更加飽足和滿足，難怪拉麵加白飯的組合很受歡迎。甚至也有人反應，有時光吃拉麵沒有白飯搭配還真有一種空虛感!

曾經有一次，我點了拉麵吃到一半突然想吃煎餃，於是就追加了一盤煎餃，沒想到端來時還多了一碗白飯!原來是日本的某些店家點煎餃時還會附贈一碗白飯，結果那一天桌上出現了三種碳水化合物(拉麵、煎餃、白飯)，還真讓我嚇一跳呢!

三重碳水化合物：拉麵＋白飯＋煎餃

煎餃配白飯、拉麵佐壽司，配法千奇百怪!

除了拉麵或煎餃配飯外，日本還有很多精彩的雙重澱粉類組合，例如:拉麵加炒飯、咖哩烏龍麵加豬排飯、拉麵配生蛋拌飯、蕎麥麵配天婦羅丼飯、烏龍麵和生魚片蓋飯……等等。印象最深刻的是，我曾經在佐渡島的一間人氣排隊壽司店「長三郎」，吃到了至今仍令我念念不忘的「握壽司和拉麵」組合，竟然意外地麻吉;也在北海道室蘭市品嘗到當地的地方名物「咖哩拉麵+串燒丼飯」;還有山梨縣甲府名物「雞肝煮」配白飯加蕎麥麵等，都是旅遊中令人難忘的雙重碳水化合物美食。

室蘭地方名物：咖哩拉麵＋串燒丼飯

另外在日文中有そばめし這個詞，意思是炒麵飯，也就是炒麵和白飯一起炒的意思，據說原本是神戶的庶民料理，所以炒麵在日本人的眼裡既是主食也是一種配菜。一開始在我們家的餐桌上出現炒麵配飯和吐司夾炒麵時，我還真的嚇一跳，但看大家吃得津津有味，自己後來也見怪不怪了。而且因為日式炒麵的醬汁口味頗重，鹹中帶點甜味的確很下飯。其實不只日式炒麵，日式便當或一些日本的洋食餐廳也常會看到配菜中有一種茄汁義大利麵，日本人稱之為拿坡里義大利麵，據說是他們自己發明的，我們家的漢堡排定食就會看到它和白飯一起出現的景象。

上述的麵包夾炒麵其實是日本人的懷舊吃法，在日本的超市、便利商店、麵包店也可以看到麵包夾日式炒麵或拿坡里義大利麵的商品。連知名的 YAMAZAKI 口袋麵包午餐系列商品，在各式各樣的口味中也有一個驚人的口味，那就是吐司包拉麵!我曾在一間下町的麵包店裡看過一種超級誇張的麵包夾日式炒麵，可能是炒麵的份量太多而無法被麵包包起來，於是以一種開放式的姿態陳列，讓日式炒麵就這樣霸氣地躺在麵包上。有機會來日本麵包店或超市逛逛的朋友們，可以尋找一下它們的蹤跡。

日本懷舊吃法：麵包夾炒麵

（本文摘自大塚太太著《大塚太太帶你吃日本：飲食文化、地方料理、星級食材 、巷弄美食、夢幻甜點、人氣伴手禮，在地人才知道的美食秘境全收錄。》，時報出版提供）

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