校園裡可以談情說愛嗎？從一則八卦談起

我問小祈如何開始這則八卦的。

小祈義正嚴詞的說：「我聽到小甄和小祐約好要一起去參加田徑隊，她就沒有約別人。」

「你又如何知道小甄喜歡小銨？」

「她每次打青菜給小銨都特別少，打給別人都特別多。」我忍不住笑出來了，原來這也是理由喔！小銨不愛吃青菜，小祈目測打菜的青菜量也能做為喜歡與否的評比，真是想像力豐富的孩子。

「那麼，小甄又是如何喜歡小柏？」小祈已經不好意思回答我的問題了，其他同學幫腔說：「他說小甄常常借小柏筆芯。」

全班爆出笑聲：「這什麼理由啊！」

套句臺語俗諺，真是「講一個影，生一個囝」。

學生們自有判斷的說，這些理由都很瞎，被當成八卦的主角們彼此會很尷尬，以後男生不敢跟女生說話，女生也不願意和男生分組討論，可能形成壁壘分明的男女兩國了，如此才不正常。

「在學校裡可以談情說愛嗎？」我問。

「不行！」全班一致斬釘截鐵的說。

「為什麼不行？」

違反校規、來學校目的是要專心讀書、很奇怪、年紀太小不適合談戀愛，談戀愛要等長大、爸媽不會同意⋯⋯，學生說了各式理由。

「我認為可以！」我說。

「不行！」學生再次強調。

「我說的是談情說愛，不是談戀愛。」

欣賞他人，也成就自己

學校裡是團體生活，有男有女，大家因相處互動會發展出對友伴各異其趣的感覺，物以類聚或異性相吸都是正常的身心發展。我指的談情說愛並不是要發展一對一的戀愛關係，不論同性或異性，大家可以大方的表達自己對他人的感覺。不必用「愛」或「喜歡」形容，以免覺得敏感或引起誤會，那就說是「欣賞」吧！

欣賞同學的優點特點，可能是高顏值（學生們「喔」的拉長音）、跑得快、掃地用心、笑臉迎人、學習態度佳、脾氣好、和善親切、球技一流，寫字端正⋯⋯，然後以適當的方式表達你對他人的欣賞，或找機會親近並學習，可為人際關係增溫，也能提升自我程度。

「如果你對某人特別有感覺，很好，恭喜你有愛人的能力。」我鼓勵邁入青春期的孩子要面對真實的自我情感覺察。

「不過，一對一太早啦！打團體戰就行啦！」

「人是很情緒化的動物，感情有時也像月亮，初一、十五不一樣。也許今天欣賞，明天就變調走味，這正常啦！」我看學生聽得津津有味，很高興師生能談心。

「還有喔！有些男生會用捉弄或開玩笑的方式引起女生注意，這也是正常的，只是你會常常被投訴。」大家都笑了。

「秀恩愛，死得快；因為你們嘴巴拉鍊都不緊，來跟我說最保險了！我口風最緊，若有情敵還可以跟你分析敵情。」希望我毛遂自薦當情感顧問，可以讓學生知道，在困惑難解時會有老師的陪伴。

我也謝謝小祐、小銨和小柏，都是開得起玩笑的人，可以讓我消遣一下製造笑果。不過我也提醒了他們，缺點修正一下，以後女朋友會多很多，學生又「喔」的笑鬧幾聲。

「最後，我要問，誰誰喜歡某某，這個話題到底可不可以講？」我說。

「不可以，要說欣賞；別人請你別說，就要有道義守住。」

「如果真的很想說，還是可以說啦！但是，我有條件！」我故弄玄虛。

「要先繳保證金。就六六大順的六千六百元好了！」

「為什麼？」

「八卦可以說，但要負責任的說。說甲喜歡乙，丙愛丁，表示你想當媒人，將來事成媒人也是要包禮給新人，就先預付在我這，你就可以放心大膽的說了。」我開個玩笑。

「我們沒錢啦！」「以後不敢說了！」「說話代價這麼貴喔！」「真是一言千金。」「壓歲錢都不夠付。」學生也七嘴八舌的回應著。

皆大歡喜的，大家輕鬆下課了。 親愛的孩子，我想關心你正經歷情感經驗和生活體會，我想和你開啟對話，讓你知道「認識自己的感受」和「體會別人的感受」同等重要，而後你能感同身受。情感不是大人的專屬，人人都要學習合宜的情感表達和人際關係的建立。欣賞他人但不是盲目崇拜或愛慕，也要細心呵護每一段友情中的傳情達意，盡到你做為朋友的義氣。那麼，校園裡的談情說愛，一切都是自然而自在的。

（本文摘自葉惠貞著《教室裡的師生對話力：清華大學附小資深名師葉惠貞獨創「對話教學」，以提問訓練、閱讀理解、創意寫作扎根讀寫基礎，以自律學習、美感教育、情緒管理深化素養實踐，培養優質品格。 》，天下文化提供）

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