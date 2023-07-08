星座理財（7/10～7/16）金牛座購屋置產 稍安勿躁

白羊座 – 逢高調解 靜觀其變

經驗值是生活中值得提升的部分，不過對於本周白羊而言，經驗值恐怕就不等於直覺了。這周事務執行有必要再三確認，以免出現錯誤判別而傷害大計畫，而此種現象將會以家庭與事業場域中的事務與重大抉擇為最。靜下心，多想想。投資求財也是如此，逢高調解，靜觀其變。

幸運物與色彩：硨磲與乳白色。

幸運數字：7、1、6、0及其組合。

金牛座 – 購屋置產 稍安勿躁

木星金牛，即將步入中段。天王金牛，位於後段。謹言慎行是本周的重要座右銘，即便是成竹在胸的事務，還是需要多一些時間觀察。家庭的重要事務與抉擇也是如此，搬家、入宅與修造都應該規避之，購屋置產稍安勿躁為宜。投資求財，短線奔波是忌諱，規避風險為先。

幸運物與色彩：木化石與咖啡。

幸運數字：3、4、8、9及其組合。

雙子座 – 謹慎理財 不玩短線

你不理財，財不理你。你理錯財，財更不理你。謹慎理財是本周重要認知。本周的投資求財，務必學會放下，放下習慣已久的盤感，放棄理所當然的數據分析，需要要放下短線上奔波衝刺的勇敢。務實成為了本周最為理想的趨吉避凶，事業如此，投資買賣更是如此。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：3、9、4、7及其組合。

巨蟹座 – 投資求財 就市論勢

巨蟹之月，位於中段。水星巨蟹，進入後段。木星合相雖然進入尾聲，不過天王星的合相順勢接手，是廣結善緣的一周。值得提醒的是，當遇到需要專業溝通的時候，巨蟹們反而需要執行聆聽的策略，只為了避免陷入專業的自我迷失。投資求財，就市論勢，短線逢高調節為先。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：2、0、8、4其組合。

獅子座 – 國際動向 密切觀察

火星獅子，進入尾聲，將於周一晚上離開獅子。金星獅子，即將進入後段，與火星的會相持續。一動不如一靜是本周的重要趨吉避凶，職場上的轉換跑道更應避之為宜。然而當機會出現了獅子們還是需要掌握，先掌握，再給縝密審核。投資求財，國際財金動向是重要觀察。

幸運物與色彩：蛋白石與粉藍。

幸運數字：1、6、4、7及其組合。

處女座 – 外資操作 重要指標

人多的地方不要去，除了人多嘴雜，最重要的是瓜田李下。即便是已熟悉的聚會，也需要謹言慎行，多聽、多看，少說話。不過幸運的是，貴人磁場依舊明顯，貴人就在身邊，只要展現珍惜與尊重，就從關心與聆聽開始。投資求財運勢並不理想，外資法人動向依舊為重要指標。

幸運物與色彩：橄欖石與粉藍。

幸運數字：3、4、1、6及其組合。

天秤座 – 商務買賣 值得努力

偏財運勢十分理想的本周，商務買賣與業務行銷都值得加把勁。工作運勢需要謹慎以對。這是容易出現進退兩難局面的一周，這個時候勤快也不是，墨守成規按部就班也不是，放下習以為常，順勢而為才是王道。有趣的是，投資求財也是如此。短線見紅就是賣點，先賣再說。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：4、6、3、8及其組合。

天蠍座 – 放下執著 以守為攻

金牛之月，逐步進入尾聲。天王金牛，也進入中段。水星將於下周一逆行回到金牛座，對於金牛而言，這一周雖然壓力不小，但重要事務還是有必要在本周完成規畫。職場壓力不小，就從廣結善緣的借力使力開始。投資求財方面，就市論市，順勢而為。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：9、4、3、6及其組合。

射手座 – 投資運勢 務實為主

工作運勢依舊理想，然而攸關日後運勢旺衰的重要抉擇，最好避開。這是個回歸現實面的一周，許多事情就事論事，再來順勢而為。然而抱持學習的思維面對事務，以及安排學習進修，容易突破瓶頸。投資運勢並不理想，短線上務實為主，過去的經驗法則本周未必適用。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：6、7、9、0及其組合。

摩羯座 – 謹言慎行 建立共識

自己人好說話，許多時候這是一種十分可怕的迷思。應該是「自己人要說好話」，即便是感情再好的生活伴侶與家人，都需要謹慎地說。職場的夥伴更是如此，團隊自己人的溝通，但敏感性話題還是先建立共識再說。投資求財，國際財經與外資動向值得仔細觀察。

幸運物與色彩：珍珠與銀色。

幸運數字：8、4、7、6及其組合。

水瓶座 – 熟悉標的 調節納財

冥王寶瓶，位於前段，進入了逆行。健康磁場並不理想，重點在於正常的作息，還有壓力也必須獲得舒緩與化解，就從看場電影和享用氣氛美食開始。更重要的是放下自我意識，堅持的結果，在人際上與事務上都將吃力不討好，投資求財，以熟悉的標的為主，調節納財為先。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、6、4、7及其組合。

雙魚座 – 震盪愈大 收穫愈豐

土星雙魚，位於前段繼續逆行。海王雙魚，則位於後段也繼續逆行。擁有雙星逆行的雙魚們，雖然整體的運勢壓力依舊沈重，不過由於許多重量級行星都在釋放吉利的合相磁場，這一周還是個容易以「心想事成」的方式呈現的時段。投資求財，短線震盪取財，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：白玉與白色。

幸運數字：8、4、7、6及其組合。