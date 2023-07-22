記錄庶民台味 車陣中兜售的玉蘭花

持物兜售

手持商品兜售的攤販營業模式，可說是「最小的人力成本」，只要一個人，就可將少量的物品攜帶在身上向路人販售。這類攤販不需店面與交通工具，投入成本較低，機動性高，亦能提供經濟實惠的商品。

早期攤販會以這類方式，挑著扁擔在大街小巷叫賣食物、蔬果或生活用品；也有不少人批來特定的物品，在十字路口、車陣、月台上遊走兜售。

近年來，不論是交通工具普及、網路的發達，小型零售業有更多適合的方式推銷商品，在路上兜售的方式已逐漸少見。如今仍以這類營業方式維生的，多是較為弱勢的族群。



玉蘭花

賣玉蘭花是台灣特有的商業行為之一。以前常在廟宇看到兜售玉蘭花的攤販，許多人祭拜時會在供品上放一小束，作為獻花；有些人則會將芳香的玉蘭花掛在汽車後照鏡，充當天然的車內香水使用。

玉蘭花販從花商進貨，再以鐵絲串成一小串販售，一串三十到五十元不等。他們會在車站、廟宇等人來人往處販賣；有時也會利用等待紅燈的時間，穿梭在車陣裡兜售，快要綠燈時，再迅速跳上一旁的分隔島閃避車輛，我時常替他們捏一把冷汗。

許多攤販在胸前掛了牌子，寫上自己目前的困境。對於消費者來說，購買玉蘭花除了實質上的需要，也許更多是出自對攤販的同情。但不論如何，玉蘭花仍是許多台灣人心中重要的文化符號，也是值得珍惜的文化之一。



（本文摘自鄭開翔著《百攤台灣：100個攤販，100種台味生活的方式！》，遠流出版提供）

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