星座理財（7/3～7/7）雙魚座國際財金 靈活運作

白羊座 – 進場賞屋 時機大好

本周財利運勢十分理想，加上家庭運勢頗優，因此最適合的開運策略，就是為自己的居家布局發財好風水。首先將玄關（明財位）整理乾淨，其次有需要購屋換屋者值得進場賞屋，容易覓得旺財旺運好宅。投資求財，財運好，順勢營造短線靈活財利。

幸運物與色彩： 瑪瑙與乳白。

幸運數字： 6、4、8、2及其組合。

金牛座 – 家庭事務 稍安勿躁

木星金牛，即將步入中段。天王金牛，位於後段。貴人磁場十分明顯，廣結善緣成為了本周開運的主要功課。不過值得提醒的是，本周並不適宜遠行，妥善管理情緒，心情不好別開車。家庭的重要事務還是稍安勿躁為宜。投資求財，短線財利值得掌握順市而為。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：9、6、4、0及其組合。

雙子座 – 人際關係 謹言慎行

貴人氣勢十分明顯，這是一種屬於心想事成的氣勢，因此重點在於自己的內心。換言之，當眼睛看到的都是貴人時，小人就消失無蹤。財利運勢頗優，商務買賣與業務行銷都值得加把勁，容易業績長紅喔！人際關係的部分則宜謹言慎行。投資求財，緊盯國際財金動向順勢而為。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：8、9、7、6及其組合。

巨蟹座 – 投資求財 順市而為

巨蟹之月，位於中段。水星巨蟹，會相太陽。這是個需要妥善管理情緒的一周，雖然看起來是外在因素，不過最重要的還是自己內心世界對外界事務反應的智慧。嚴格來說，是個具蛻變意義的一周，就從學會沈澱、冷靜觀察與反應事務開始。投資求財運勢佳，秘訣在於順市而為。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：3、4、7、1其組合。

獅子座 -貿然決定 忌諱之舉

火星獅子，進入後段。金星獅子，即將進入後段。火星與金星會相，接收到來自於天王星的刑剋，這是個一動不如一靜的一周，尤其是職場事務，即便是千載難逢的好機會，貿然的決定與行動是大忌諱。投資求財就是如此，區間運作或是靜觀其變。

幸運物與色彩：鈦晶與金黃。

幸運數字：8、4、6、9及其組合。

處女座 – 走出家門 廣結善緣

心在哪裡，世界就在哪裡。本周的心思最好擺放在學習，從日常生活觀察開始，抱持新奇的思維將會發覺世界與自己連結的新生命。本周最好的旺運策略就是走出家門，廣結善緣，尋幽訪古，讓地域磁場調整整體運勢。投資求財也是如此，關鍵在於國際與外資法人動向的觀察。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：6、4、1、0及其組合。

天秤座 – 設妥區間 確實執行

人多的地方不要去，尤其不應該因為人的因素而輕易改變自己的思維，只因本周星盤中，出現了一種近似盲從的磁場。從偏財運勢與這股磁場有關看來，團購將會是首當其衝的忌諱。工作運勢頗佳，凡事按部就班，有機會獲得預期的肯定。投資求財以區間為主，設妥後確實執行。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、6、4、7及其組合。

天蠍座 – 參加聚會 累積人脈

你是誰很重要，更重要的是和誰在一起。十分經典的一句話，點化開了本周的開運秘訣。貴人磁場依舊明顯，除適宜大力執行廣結善緣策略，還要珍惜身邊的伴侶與夥伴，因為他們才是真正的貴人。姻緣運勢頗佳，單身適婚者宜積極參加聚會。投資求財運勢亦佳，就線論線為宜。

幸運物與色彩：石榴時與淡黃。

幸運數字：6、2、5、8其組合。

射手座 – 萬全準備 有備無患

工作運勢雖然格外理想，不過本周宜拋開舊思維。有道是「走老路子，永遠到達不了新地標」，不妨換個思維面對事務，有機會啟動新的大能量。本周不宜遠行，勢在必行的商務之旅，建議先做好萬全的準備，畢竟是有備無患。投資求財，宜關注運通航運與網通相關標的。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：8、4、6、7及其組合。

摩羯座 – 不貪不懼 見好就收

愛情運勢依舊理想，因此有愛人的山羊（魔羯）就該多愛一些，其餘山羊（魔羯）則多愛自己一點。雖然山羊（魔羯）們的投資求財運勢也十分理想，不過由於偏財運勢並不理想，因此本周的投資求財，務必靈活，正向運作不貪不懼。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、9、4、7及其組合。

水瓶座 – 熟悉標的 值得把握

冥王寶瓶，位於前段，進入了逆行。人際關係是一門深奧的功課，是本周要面對的課題。合作案慢慢談，事業夥伴的互動以禮相待，生活伴侶的溝通做好聆聽角色。家庭運勢十分理想，重要事務如搬家、入宅、修造與購屋置產可順勢執行。投資求財，熟悉標的與策略順勢而為。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、1、3、8及其組合。

雙魚座 – 國際財金 靈活運作

土星雙魚，在前段位置上繼續逆行。海王雙魚，則位於後段繼續逆行。擁有雙星逆行的雙魚們，由於諸多行星的合相舒緩，這將會是個因禍得福的一周。就從多元思維開始，學習是最為理想的轉化策略，不論是閒聊，還是閱讀都是在學習。投資求財宜短線，順國際之勢靈活運作。

幸運物與色彩：珍珠與黃色。

幸運數字：5、2、0、4及其組合。