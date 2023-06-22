考試之後 對孩子說話要斟酌

許多家長相當重視孩子的考試表現，在孩子考完試後，就急著了解考情，並流露出許多擔心與焦慮。一個不小心，說出了以下三種可能會讓孩子感到無力與沮喪的話語：

1.詢問考情

類似的話語包括：「考得怎麼樣？」「題目難不難？」「對考試有沒有把握？」

你可能會疑惑，難道不能問孩子的考試狀況嗎？

不是不能問，而是不要立刻問、馬上問、急著問。孩子剛考完試，想的是放鬆心情，暫時把考試壓力拋諸腦後，大人卻不肯放過他，很容易讓孩子感到煩躁。不妨觀察一下孩子的情緒狀態，過一段時間，找個良辰吉時，再用邀請的語氣，與孩子談談這次考試的情形。當然，孩子若主動提起，那就順水推舟與孩子聊聊，會是最理想的狀況。

2.指責數落

類似的話語包括：「想也知道你搞砸了！」「考前不認真點，現在來不及了！」「都跟你說過了，要細心一點！」為什麼你會這麼說呢？很可能，你很不滿意孩子的學習態度，也不看好孩子的考試表現，於是你會在孩子剛走出考場時，說出如此令人洩氣的話。

如果孩子覺得自己考得不錯，聽到父母這麼說，會感到自己不被信任；如果孩子考得不理想，聽到這些話語，便會更挫敗沮喪。

這些指責數落的話語，完全無助於孩子下一次更加積極的準備考試，而是會讓他只想著放棄算了。

3.失望擔心

類似的話語包括：「我真擔心你上不了好學校！」「我實在對你很沒信心！」「我已經對你不抱希望了！」大人藏不住內心的焦慮，於是對孩子說出如此流露失望的話語。

當孩子聽到之後，也會感到很失落。也許，孩子已經對自己的考試狀況很不滿意了，又聽到父母這麼說，乾脆不抱期望了。因為，「連父母都不願意相信我，我為什麼還要相信自己有能力學得好呢？」

帶來力量，還是拿走力量

你會問，在孩子考完試之後，可以對孩子說些什麼呢？

你可以向孩子表達一些帶有鼓勵與促進親子連結的話語，包括：

「總算考完了，這段時間辛苦了！」

「恭喜你完成這艱難的任務！」

「不管考得怎樣，我們永遠愛你！」

考試是一時的，親子間的情感連結則是一輩子的。未來，孩子還得面對更多的人生試煉，你的鼓勵、肯定或安慰，能讓孩子保有內在力量，帶著愛與祝福，繼續往前走。

當孩子遇到挫敗時，如何安慰孩子是門很大的學問。我常在演講中告訴家長，父母對孩子最能發揮影響力的時刻，就是在孩子遭遇挫敗的時候。如果回應得好，能帶給孩子力量，幫助孩子愈挫愈勇；如果回應錯誤，則會拿走孩子身上的力量，讓孩子感到更加沮喪無力，甚至內心再次受傷。

能愈挫愈勇的孩子，就是具有心理韌性的人，在遭遇未來人生或職場上的挑戰，也會更願意去面對並設法克服。

同樣的觀念，也可以放到孩子的課業學習上。成績再優異的孩子，也會有考試失利的時刻，而孩子是否有動力再次嘗試，父母的態度是關鍵。當你發現孩子因為考試成績不理想，而顯露沮喪或自責，你很希望能夠安慰他時，請先問問自己：「我接下來說出的話語，會為孩子帶來力量，還是拿走孩子身上的力量呢？」

接納情緒，允許孩子感到難過

試想一個情境，你的孩子為了這次的月考卯足全力、用心準備，期待自己的成績能進步。無奈，考試成績不如預期，有好幾科的分數不升反降。孩子的內心感到既挫折又難過。

你看到他那落寞的神情，也感到很心疼。你想去安慰他，開口便說：

「孩子，別難過啦！」

「好啦！這沒什麼大不了的啦！」

「開心一點啦！下次再努力就行啦！」

我們很習慣這樣安慰孩子，要孩子不要難過、不要灰心、不要生氣；然而，這麼說孩子就會比較開心嗎？孩子就因此不難過了嗎？

並沒有！甚至，孩子還因為一直無法從沮喪中振作起來，而對自己生氣。也有一種可能是，孩子會告訴自己：「我不可以難過」、「我不可以對自己失望」，認為這些負面的情緒感受都是不對的、不好的、不應該的，而設法把它們壓抑下來。

然而，難過、沮喪、失望、自責等負面情緒，不會因為壓抑而消失不見，反而會繼續在內心深處累積，久了就可能形成創傷。

比較好的回應方式，是接納孩子的現狀，允許孩子有情緒。你可以用同理的語言，說出孩子的身心狀態，同時引導孩子多說一點：

「我看到這次你很努力，考試成績卻不理想，一定感到很難過吧！」

「除了感到難過，還有什麼感覺呢？」

「會不會感到自責、懊惱，或者，對自己失望呢？」

這麼說，會讓孩子感覺到被理解、被接納。除此之外，也可以藉此進一步肯定孩子的用心與付出：「你會這麼難過，是因為你很重視自己的課業表現，畢竟，你花了很多心思去準備。」

先接住孩子的情緒，才有機會引導孩子多說一點，也才有機會進一步與孩子討論，這次考試是怎麼失利的，以及，下一次可以怎麼準備會更好。

（本文摘自陳志恆著《陪伴孩子高效學習：陳志恆心理師寫給父母的32個陪伴學習心法，幫助孩子找回讀書自信，掌握滿分策略》，天下文化提供）



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