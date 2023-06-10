星座理財（6/12～6/16）水瓶座投資求財 順市而為

白羊座 – 靜觀其變 步步為營

謹慎理財依舊是本周需要的提醒，而重點將會在投資方面。雖然機會的氣場十分活絡，然而恐怕必須搭配步步為營的策略，否則極容易上演馮京當馬涼的戲碼。紀律是本周最為理想的趨吉避凶，事務的執行如此，投資求財更是如此。就線論線本周不管用，靜觀其變或順市而為。

幸運物與色彩：木化石與紅色。

幸運數字：9、3、1、4及其組合。

金牛座 – 業務行銷 值得努力

木星金牛，位於前段。天王金牛，進入後段。對金牛而言，這是個宜以靜制動的一周，這其中由以職場異動為最，入宅、遷徙之舉也同要避之為宜。幸運的是，本周財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得努力。投資求財，也是如此。只不過由於財利在短線，因此靈活為宜。

幸運物與色彩：虎眼石與黃色。

幸運數字：5、0、4、2及其組合。

雙子座 – 以退為進 短線順勢

水星雙子，展開序幕。雙子之月，則進入了中段。狀似平順的天象中，又多了一種大意失荊州的隱憂，而此種情形特別容易出現在人際關係上。這個時候寧願愚昧，也不宜過於精明，直白地說那就是以退為進。對於投資求才而言，也是如此。短線順勢而為，不摸頭，不探底。

幸運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：3、9、4、8及其組合。

巨蟹座 – 法人動向 密切關注

幸運磁場十分明顯而活絡的本周，巨蟹們成為了好運第一名的星座。由於此種好運勢容易出現在事業職場上，因此這將會是個值得更加盡心盡力的一周。幸運的是，由於學習磁場頗佳，因此值得安排專業學習機會。投資求財，密切關注法人動向。

幸運物與色彩：琥珀與咖啡。

幸運數字：2、0、4、1其組合。

獅子座 – 謹慎以對 能緩則緩

火星獅子，即將進入中段。金星獅子，位於前段。由於木星並不給力，再加上冥王星的衝剋，這將會是個需要謹慎面對職場事務的一周。所有的合作案件都有必要謹慎以對，能緩的最好緩一緩。學習的磁場頗佳，安排學習機會為宜。投資求財，宜多關注國際財金動向。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：3、4、9、7及其組合。

處女座 – 急漲調節 回檔承接

壓力是成長的原動力，不過壓力如果得不到適當的舒緩，恐怕不利健康。對於雙女（處女）而言，這是個健康磁場並不理想的一周，安排旅遊與休閒恐怕是本周比開運還重要的事情。投資求財，急漲調節，回檔承接，營造短線區間財利。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、6、0、9及其組合。

天秤座 – 學習機會 可以掌握

愛情不會是生活中的唯一，不過愛情運勢如果不佳，卻肯定會是唯一可以影響整個運勢的元素。轉移生活焦點，將會是值得參考的趨吉避凶，尤其是生活上的學習機會值得掌握。人多的地方不要去，只因機會和危機在一線之間。投資求財方面，鎖定外資法人動向，再順勢而為。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：9、1、8、4及其組合。

天蠍座 – 合作機會 三思而行

工作運勢十分理想，這是個值得加把勁投入的一周。不過值得提醒的是，用心比用力要管用多了。因此在處理事情之前，建議先處理好心情。事業職場上的合作機會必須謹慎面對，只因為貴人與小人不容易分辨，而劫財與生財也是如此。投資求財，設妥區間，順勢而為。

幸運物與色彩：黃玉與淡黃。

幸運數字：6、0、2、5其組合。

射手座 – 小玩怡情 保守為佳

貴人磁場十分明顯，給自己一顆喜悅的心，一個學習的思維，貴人的能量具有強大的助益。因此這一周的開運重要課題，就是積極廣結善緣，不同領域的人緣更值得珍惜。對於愛情而言，這是個甜蜜的一周。投資求財，靜觀其變或是小玩怡情，保守為佳。

幸運物與色彩：瑩石與藍色。

幸運數字：1、4、6、7及其組合。

摩羯座 – 短線區間 營造財利

識時務為俊傑，出門看天色，入門看臉色。順勢而為，對於本周山羊（摩羯）而言，指不只是投資求財，而是整體運勢的運作。工作是如此，人際關係互動也是如此，唯有如此山羊（摩羯）們的整體運勢，才有可能避開巨大壓力的箝制。投資求財，短線區間財利有機會獲得營造。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：8、1、4、6及其組合。

水瓶座 – 投資求財 順市而為

冥王寶瓶，位於前段，進入了逆行。雖然三刑會沖的磁場依舊明顯，不過由於出現了舒緩的轉機，寶瓶們只要將生活焦點做一些改變，整體運勢容易獲得喜悅性的轉變，就從積極廣結善緣開始。投資求財，順市而為，市場氣氛值得關注。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：9、6、3、4及其組合。

雙魚座 – 家庭事務 稍安勿躁

土星雙魚，位於前段。海王雙魚，位於後段。家庭的重要事務，稍安勿躁為宜。尤其是自己人之間的溝通，恐怕需要更多的耐心。健康磁場並不理想，最為理想的趨吉避凶，就是轉變生活的節奏，享受慢活。投資求財方面，就線論線，順勢而為。

幸運物與色彩：黑曜石與朱砂紅。

幸運數字：2、5、9、0及其組合。