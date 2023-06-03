星座理財（6/5～6/9）摩羯座財金動向 值得關注

白羊座 – 重大投資 稍安勿躁

謹慎理財的訊息依舊需要獲得釋放，只因為這是個容易看走眼的一周。重大投資定奪稍安勿躁為宜，這其中又尤以購買不動產為甚。愛情運勢並不理想，這個時候不處理，反而是最為理想的處理。投資求財也是如此，不過金星進駐，順勢而為是理想策略。

幸運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：3、4、8、1及其組合。

金牛座 – 大漲調節 回檔承接

木星金牛，位於前段。水星金牛，位於中段與天王星會相。這是個需要學會放下的一周，當千頭萬緒籠罩的時候，不妨停下腳步，靜一靜將會獲得另一種清醒。家事、職場事事事煩心，放下事務找個老友喝杯咖啡，先抽離再說。投資求財的部分，則是大漲調節，回檔承接。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：9、3、4、8及其組合。

雙子座 – 不設立場 順勢順市

雙子之月，位於中段。隨著金星的過宮，雙子們的貴人也逐步浮現，這是個大利廣結善緣的一周。不過需要提醒的是，務實是本周重要的開運認知，任何驚喜性或意外性的舉止，即便充滿善意和正向也都不適宜出現。投資求財的部分，則不宜預設立場，順勢也順市。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、9、6、7及其組合。

巨蟹座 – 設妥目標 大膽逐夢

金星巨蟹，將於周一9：46離開。接下來上場的運勢重頭戲將會是金錢運的運作，一個大夢想的實現，需要熱情，更需要膽大心細的計畫。而最大的忌諱將會是顧此失彼，因此設妥目標，建立系統，接下來就是邁開大步前進了。投資求財需要夢想，和市場一起做夢吧！

幸運物與色彩：墨玉與藍色。

幸運數字：1、6、4、7其組合。

獅子座 – 合作事宜 耐心面對

火星獅子，正逐步進入中段。金星獅子，將於周一上午展開序幕。存在天星的大考驗依舊存在，首當其衝的是事業，對於事業上的合作事宜，獅子們恐怕需要更多的耐心與時間。任何攸關日後運勢旺衰的抉擇，都有必要稍安勿躁。投資求財，相信偏財運，大漲賣，回檔買。

幸運物與色彩：石榴石與粉紅。

幸運數字：9、6、4、3及其組合。

處女座 – 入宅修造 擇吉執行

守護星的磁場頗佳，而最為理想的開運策略就是學習，任何型態的學習都有益，不過還是以提升專業能量為先。務實地回歸現實面，是本周避開壞運的絕佳策略。幸運的是，家庭運勢頗佳，入宅、移徙和修造都值得擇吉執行。投資求財，旺財重點在國際，而關切重點也在國際。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、9、3、4及其組合。

天秤座 – 設妥區間 紀律執行

人多的地方不要去，雖然人多貴人也多，不過人多雜事也多。非不得已的社團聚會，最好將口罩戴好戴滿，其一是避免成為群聚的受害者，其二則是隨時提醒自己謹言慎行。工作運勢頗佳，即便是默默耕耘也容易獲得肯定與成就。投資求財的財利在區間，設妥區間守紀律地落實。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：7、6、4、0及其組合。

天蠍座 – 事業運作 步步為營

壓力無所不在，而壓力也會是成長的原動力，此種現象尤以職場事業為甚。由於事業運勢方面出現了挑戰晉級的機會，因此這將會是個宜謹慎運用壓力的一周。亦步亦趨，步步為營，說的都是事業事務的運作策略。投資求財，就線論線是好策略，該樂觀就不該猶豫。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

幸運數字：2、4、5、8其組合。

射手座 – 靈活操盤 震盪求財

先處理心情，再處理事情。當機會未必是機會的時候，人馬（射手）有必要宜回到初心的方式自我檢視，換個角度來說，那就是多給自己一些時間。不論是工作上的事務，還是商務買賣的運作，以及職場異動。投資求財，震盪愈大愈理想，靈活策略依舊適用。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：7、1、4、6及其組合。

摩羯座 – 財金動向 值得關注

貴人磁場依舊明顯，而老朋友也依舊值得持續聯繫，不過生活的節奏卻宜以新事物或新學習的方式進行。愛情可以提升生命力與生活精彩度，有愛人就該多愛一些，其餘山羊（摩羯）則多愛自己。投資求財方面，除了國際財金動向值得關注，市場氣氛也要留意。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：7、1、0、4及其組合。

水瓶座 – 謹慎理財 消費三思

冥王寶瓶，位於前段，進入了逆行。一動不如一靜，這是個宜以靜制動的一周。家庭運勢雖然理想，不過搬家、入宅與修造，甚至於購屋置產之舉，都需要緩上一緩。財利運勢也值得提醒，除了謹慎理財，還需要規避情緒消費的機會。投資求財，宜調節，忌追逐。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：6、4、8、1及其組合。

雙魚座 – 訊息導向 賺短線財

土星雙魚，位於前段。海王雙魚，位於後段。上周受到上帝的祝福，相信所有雙魚們都處於順心如意的狀態。歡樂的時間總是過得特別快，本周需要留意的是家庭事務的謹慎運作，自己人的用心溝通。投資求財，跟隨國際訊息靈活營造短線財利。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、4、9、7及其組合。