如果你在義大利點了一杯拿鐵

在義式咖啡中加入蒸奶、白糖或紅糖一同飲用，已在義大利北部風行將近一世紀。我想在本章中，藉由各種義式咖啡的傳統分類，對美國未來可能的風格走向提供一些建議。

在義大利北部，卡布奇諾是蒸奶和義式咖啡的混合體，盛裝在大約180或210毫升的杯子裡。傳統上，義大利人早上會享用布莉歐麵包捲，且配餐飲用的卡布奇諾通常不具泡沫。而在更講究的咖啡店裡，卡布奇諾則擁有厚實、天鵝絨般的質地，但在定義上，決定一杯飲品是否為卡布奇諾的，並不是牛奶質地，而是義式咖啡與牛奶的比例。

如果你在義大利點了一杯「拿鐵」（latte，義大利語是牛奶的意思），咖啡師就會真的給你一杯牛奶。義式瑪奇朵意指帶有一點牛奶的義式咖啡，通常會在上午中旬享用，有時候可拌些砂糖進去。

北義的咖啡飲品，習慣加入蒸奶一同飲用。 圖／方言文化提供

而在不含奶的義式咖啡方面，短萃取義式咖啡（義大利語是「被限制萃取的義式咖啡」之意）會將萃取限制在咖啡所能提供的最佳效果，並精準停止沖煮動作。一杯這樣的咖啡通常不會超過14毫升。一旦進到杯子裡，名為克立瑪的精緻泡沫也只能短暫維持。義大利的消費者相當明白這點，所以從來不會外帶，而是盡速把上桌的咖啡喝完。口感甜美的義式咖啡尤其如此—焦糖很快就會分解掉克立瑪。我大多數的客人也都了解這件事，並會立即享用，但例如，我曾遇過一群來自臺灣的觀光客，他們會盯著剛上桌的短萃取義式咖啡並開始拍照。我不禁開始擔心，這份我所心愛的藝術品又會在現實世界中遇到多少困難呢？

短萃取義式咖啡可展現咖啡細微的風味差異，且只含最小量的咖啡因。透過這樣的沖煮方式，烘焙形成的天然焦糖可最大化地被萃取出來。咖啡風味和質地最大化、盡量減少咖啡因和苦澀味⋯⋯你還有什麼理由不愛它？

晚餐後，許多義大利人喜歡可瑞朵咖啡（caffee corretto，意思是「被修正」的義式咖啡），將義式咖啡混入某種利口酒（確切用什麼酒與義式咖啡混合，會因家庭或地區而有所差異）。這是一種強勁的飲品，可能有助於消化膳食。

可瑞朵咖啡會混合利口酒一同飲用。 圖／方言文化提供

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

（本文摘自大衛．舒默著《大衛．舒默的超完美義式咖啡實作：沖煮工藝、穩定溫控、改機實務，引領義式濃縮邁入精品咖啡殿堂的傳奇經典》，方言文化提供）

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