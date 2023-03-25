專家：烘焙後十天內 將你的咖啡豆用掉

大家想想看，一批剛烘焙好的咖啡豆，就和新鮮出爐的麵包一樣。在理想的儲存條件下，烘焙好的咖啡豆，保鮮時間不會超過十天。 你要麼快快用掉，要不你就會在接下來的十天內失去它。這就是一切的規則。

在所有的咖啡製作方法中， 新鮮度是主宰杯中咖啡品質的主要因素。在義式咖啡的例子裡更是如此。豆子的新鮮度是造就醇厚克立瑪的主要關鍵。當義式咖啡從機器中流出來時，大家一眼就能看見，這次萃取時使用的咖啡豆是新鮮或陳舊。比起新鮮咖啡豆濃稠、具深紅褐色克立瑪，陳舊咖啡豆的克立瑪顯得稀薄、水感且顏色較淺，這也顯示了最佳風味的含量多寡。

正如前文所述，要從萃取外觀判斷是否單純因為咖啡豆不新鮮所致，必須以「成功控制其他因素」為前提，否則諸如不均勻的布粉和填壓，或使用鈍掉的磨豆機刀盤等，都會導萃取出來的咖啡顯得稀薄和水感。

我要強調的是： 請在烘焙後十天內，就將你的咖啡豆用掉。

短期的咖啡豆儲存技術，和葡萄酒的儲放方式類似：請將咖啡豆保存於原包裝中，並置放於陰涼、陰暗處。在一般的情況下，人們會將剛從烘焙機中烘完的咖啡豆，整袋放入可加蓋的塑膠食品儲存罐中。但烘焙好的咖啡豆無法長期儲存，因此一樣請在十天內用完。將豆子冷藏起來，則可稍微將保鮮期延長個幾天。 如果你的烘焙師十分關心新鮮度，他／她會在你收到的咖啡包裝上標示烘焙日期，這種做法稱為公開日期標註。

此外，好的烘焙師會在烘焙完成後立即將熟豆包裝起來，藉此充分利用此時咖啡豆所散發出來的二氧化碳。 烘焙後的咖啡豆會釋放出二氧化碳，也是烘焙的副產品，即前文提過的梅納反應。這將產生二氧化碳、焦糖、複合類黃酮和熱量等（由於烘焙屬於「放熱」化學反應，這意味著它在其最後階段會產生熱量）—如果烘焙後的咖啡豆，沒能放入冷卻盤以風扇冷卻，是有機會自己燃燒起來的！事實上，新鮮烘焙的咖啡會在烘焙後的十小時內釋放出85%的二氧化碳。請務必將這些二氧化碳飽和地填充至袋中。

這種二氧化碳釋放的重要性，在於它會迫使袋中其他的空氣排出，並防止咖啡豆氧化。 換句話說，當熟豆暴露在空氣中，例如打開幾次袋子、倒出咖啡豆之後，就可能會使得熟豆在一夜之間變質。建議大家改從袋子裡「舀出」咖啡豆，而不是用倒的，有助於保護熟豆品質。 這是因為二氧化碳比空氣還來得重，當你倒出咖啡豆時，二氧化碳會直接被倒進入儲豆槽中，大家可以想像從罐子裡倒出液體時的動作。（然而，就像影響義式咖啡品質的諸多因素一樣，暴露在空氣中的咖啡豆，其實際壽命還會因其他變數的作用而出現變化，例如空氣溫度和濕度； 高溫和低濕度會大大加速氧化。）

（本文摘自大衛．舒默著《大衛．舒默的超完美義式咖啡實作：沖煮工藝、穩定溫控、改機實務，引領義式濃縮邁入精品咖啡殿堂的傳奇經典》，方言文化提供）

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