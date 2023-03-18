想做個好女兒 就先從當「壞女兒」開始

女兒也得考慮自己，而不是考慮媽媽。如果女兒從小努力成為父母能依靠的好女兒，有可能會被「好孩子」情結折磨。通常女兒會意識到好孩子情結的契機如下：

「媽媽跟朋友借了一點錢，你幫我還吧，你是個孝順的女兒啊。」

媽媽過於理直氣壯的模樣，女兒察覺到有什麼不對勁，在好女兒就是得乖巧聽話，扛起父母生計的觀念下，女兒不及思考。女兒因一肩承擔父母大大小小的事而痛苦。媽媽用「我們養大了你，你不只要負責我們的生計，還得承擔我們的債務」的牽強邏輯，說「因為你是個好女兒」推卸自己的責任。媽媽主張如果女兒不滿足需求就是不孝，反之，滿足需求就是孝順，無限度地依賴女兒。媽媽越依賴女兒，提出的要求就過分。

假使女兒拒絕了她一次，她就會覺得被背叛、難過，而女兒就會淪為媽媽心中的壞女兒。女兒不想淪落成壞女兒，選擇忍耐，扛下辛苦的生活。像這種只付出卻得不到回報的母女關係，最後會影響女兒整個人生。

我建議女兒不要再被「好女兒」的藉口給利用了。如果女兒放棄當個好女兒，媽媽會很吃驚，把女兒當成不孝女，重複灌輸一直以來灌輸女兒的觀念，說不定也會威脅女兒。女兒會因為媽媽的威脅而折磨與痛苦，而且那是長期被灌輸的觀念，女兒有可能覺得那才是正確的。事實不然。就算媽媽說女兒很不孝，我希望女兒也能安慰自己，告訴自己「我沒關係」，直接當個不孝女吧。成為不孝女才能解決問題。

媽媽期望的好女兒將永遠無法擺脫現狀，所以，我希望女兒不要再被「好女兒」的形象束縛，下定決心成為壞女兒吧。父母的標準與觀念不全然正確。父母訂的好女兒標準是為了誰好？難道不是為了自己嗎？父母嘴上說這是為了女兒好，假裝寶貝女兒，但這些最終只是父母挽留女兒，要女兒照顧自己才說的話。記住，這並不是為了你說的。

現在開始也能有所改變

小時候的感受，長大後也不會有太大改變，過去女兒對媽媽的期望落空，長大成人後仍然抱著總會實現的期待。看一下年幼的自己的心情吧。女兒必須理解內在孩子的情感，與之共鳴，明白年幼的自己有多麼難受與不安，並畫出即使是母親也不能踰越的界線。

大部分的女兒不知道自己小時候全力以赴迎合媽媽的期待，因為女兒會看到媽媽因為我努力而幸福，媽媽看見乖巧的我而感到滿足。因此，女兒無法認知到內心痛苦。另一個原因是，周遭的人喜歡贊許聽話的乖女兒。

「你真成熟。」

「一個孩子怎麼這麼穩重啊。」

要女兒擺脫過去被讚美與被肯定的時期不容易。過去媽媽對女兒的依賴帶給女兒滿足感，以致女兒現在很難擺脫這個狀態。但等到以後女兒疲憊或生病，就會後悔自己從前太為別人而活，沒能享受自己的人生。女兒得記住小時候的自己有多心累。

（本文摘自金善英著《討厭媽媽的我，是不是個壞女兒？：告別母愛創傷、修復破碎關係的9個「壞女兒」練習》，平安文化提供）

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