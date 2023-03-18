擺脫背棄父母的罪惡感 過自己的人生

「媽媽總是說我是麻煩精，我待在媽媽身邊就呼吸不過來，我跟媽媽沒話好說，一說話就被媽媽抱怨，有問題就怪我。」

雖然媽媽總是讓我疲憊，但因為是辛苦養大自己的媽媽，所以我總是放不下她。但即使我努力安慰媽媽，傾聽媽媽說話，媽媽總是不停嘮叨。媽媽為什麼生下我？媽媽真的愛我嗎？無論如何，女兒為了不讓唯一的媽媽感到孤獨，下定決心要和媽媽相依為命地生活，但媽媽的固執與埋怨一如既往。

女兒感到疲憊，想放棄媽媽的愛，和媽媽保持距離，心中卻有著疑問，「我可以這樣做嗎」，害怕被別人指責不知父母恩。媽媽的詛咒和埋怨縈繞耳邊，媽媽「都怪你！」的嘶吼聲像回音一樣響起。女兒告訴媽媽：「以後不會再見媽媽了」媽媽說：「自私的丫頭，妳不配當人」那個聲音像幻聽一樣不絕於耳。

女兒長大成人後，媽媽依舊控制與施壓，使得女兒的心和生活都變得疲憊。女兒必須離開媽媽，保持距離才行。女兒當了媽媽感情的奴隸一輩子，活在痛苦中，現在得保護自己的心才行，即使女兒做得好，媽媽也不會改變。不，做得越好，媽媽只會越無視，越任意妄為，對女兒產生負面影響。媽媽的負面影響不是女兒的錯，媽媽習慣向女兒發洩負面情緒是錯誤的。她想迴避責任，重演過去一錯再錯的行為。雖說如此，要女兒主動和媽媽保持距離並不容易。

努力保護自己

在母女關係更惡化之前，女兒得和媽媽保持距離，保護自己才行。希望女兒能從擺脫過去受傷的負面情緒，過自己的人生。即使女兒留在媽媽身邊，媽媽也不會改變，女兒的包容反而強化了媽媽內心深處的情感。如果女兒繼續包容媽媽，就很難擺脫媽媽的控制。為了不被媽媽左右，女兒要和媽媽保持距離。如有需要，分居吧。女兒必須通過獨立生活，變得成熟，建立自己的人生。

媽媽真的愛我嗎？媽媽懂得什麼是愛人的心嗎？媽媽和我的對話中，她總是責備我，把自己的負面情緒推到別人身上。媽媽不管和女兒或和他人的對話，都依循這個邏輯，媽媽為了確定對方是不是瞧不起自己，想成為比對方更強的人，所以會尋找對方的弱點攻擊，藉此提高自己的地位。媽媽認為自己是十全十美的，不舒服的情緒都是源自家人，把負面情緒盡數轉嫁給家人。

媽媽不會想替現狀負責，永遠自我合理化，把自己的情緒放在第一位，按當下的心情信口開河。由於媽媽沒有解決問題的能力，所以母女關係出現問題時，媽媽也絕對不會在自己身上找問題，會把問題歸咎於外部因素。媽媽的情緒沒有長大，內心還是個孩子。

這種人被稱為自戀型人格疾患，或自我陶醉。自戀型母親身邊的家人活在痛苦中。當家人照顧、善待自戀型母親時，她反而會瞧不起家人，把家人視為比自己低下的人。她們重視所有關係的秩序，希望自己高高在上，不相信人的親切與善良，主張所有的關係都有意圖。

從小在自戀型媽媽身邊長大的女兒，一直包容媽媽的負面情緒。不管女兒做得再好，媽媽的態度也不會改變，要求只會越來越多。而且媽媽會邊要求女兒，邊怪罪女兒。讓這種媽媽最痛苦的事，就是自我反省。她們很少承認自己做錯，會想方設法，不惜傷害他人，也想逃避自我反省帶來的痛苦。

（本文摘自金善英著《討厭媽媽的我，是不是個壞女兒？：告別母愛創傷、修復破碎關係的9個「壞女兒」練習》，平安文化提供）

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