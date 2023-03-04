星座理財（3/6～3/10）獅子座國際財金 可以關注

白羊座 – 機會在握 賺短線財

木星白羊，進入中段。金星白羊，也位於中段。金木會相成為了今年的大事，這是近十年來最精彩的奇景，下一次金木如此近距離會相將會在2032年。白羊們依舊是本周幸運星座榜首。投資求財由於財利在短線，急漲急跌都是機會。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：8、5、0、4及其組合。

金牛座 – 高科技股 優質標的

天王金牛，位於中段。太陽的合相依舊，代表的是貴人在遠方，因此走出家門和習慣領域廣結善緣，成為了本周重要開運功課。不過同時也需要提醒的是謹慎理財，這其中將會以儘量避開人際關係應酬的無謂消費。投資求財，高科技類股是本周財利標的，順市運作為宜。

幸運物與色彩：硨磲與黃色。

運數字：2、4、0、5及其組合。

雙子座 – 重要事務 從長計議

火星雙子，進入後段。太陽的刑剋，逐步上場。對於雙子座而言，代表的是工作運勢需要多費心思，任何重要事務都需要從長計議。不過幸運的是，由於貴人能量十分明顯而旺盛，這是個宜將生活焦點擺放在廣結善緣上的一周。投資求財，就市論市，一切以市場脈動為主。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：8、7、4、6及其組合。

巨蟹座 -轉換跑道 值得執行

事業運勢繼續理想，而且是近十年來最為精采的狀態。對於有意改變跑道，重新塑造新事業生命的巨蟹座而言，這一周將會是值得執行的開運策略。值得提醒的是，心境上的不安全感需要獲得交待，所有事務都需要回歸現實面。投資求財，關注法人動向，以及國際財經政策動向。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：8、1、4、7其組合。

獅子座 – 國際財金 可以關注

學習是為了讓生命更精采。是的，尤其是專業上的學習，以及對於未來多元性發展的斜槓學習，都是本周值得積極進行的旺運策略。對於想轉換跑道的獅子們而言，這是個值得積極行動的天星訊息，容易心想事成。投資求財，國際財金動向值得關注與順勢而為。

幸運物與色彩：紫水晶與藍色。

幸運數字：6、1、4、8及其組合。

處女座 – 偏財運佳 有利可圖

先處理心情，再處理事情。對於本周雙女（處女）而言，這是個絕對需要不斷自我提醒的座右銘。四星匯聚在婚姻宮位，呈現的卻是五味雜陳，代表許多關鍵性事務，不需要急著尋找答案，換言之沒有答案反而是最好的答案。偏財運頗佳，投資求財有利可圖，短線區間為宜。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、4、9、8及其組合。

天秤座 – 急跌承接 掌握財利

紅鸞星動，這是一種喜悅的訊息。適婚而未婚的天秤座，宜積極參與聚會讓美麗的邂逅有機會發生。而已有伴侶的天秤們則宜多珍惜，沒事多聽聽另一半的聲音，讓整體運勢有機會翻轉。事業職場事務也是如此，貴人就在身邊。偏財運頗佳，急跌承接掌握活潑投資財利。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、4、1、6及其組合。

天蠍座 – 震盪愈大 收穫愈豐

工作運勢繼續理想，當機會出現了就該積極掌握，而且是先掌握住再說。愛情的故事容易成為本周的主要話題，而最為理想的建議是將生活焦點擺放在工作上，許多故事就容易多了幸福的內容。投資求財，震盪愈大財利愈豐碩，順勢而為。

幸運物與色彩：琥珀與咖啡。

幸運數字：2、0、4、9其組合。

射手座 – 投資求財 順勢順市

雖然生命的精彩是自己創造的，不過幸運之神賜予色彩的時候，幸福的彩繪容易從生活中點滴獲得積累。戀愛中或有愛人的人馬（射手），就給它多愛一點。家庭事務能不處理就不需要急著處理，已經安排的重要事務則步步為營為宜。投資求財運勢十分理想，大利順勢也順市。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

運數字：3、1、9、8及其組合。

摩羯座 – 謹言慎行 學會聆聽

冥王山羊（摩羯），位於後段，即將於3月24日離開山羊。貴人宮位將會因為土星的過宮，而出現了四星匯聚的現象，這是個務必遵守謹言慎行原則的一周。人際關係的運作是大學問，而貴人的積累就從學會聆聽開始。投資求財，國際財金數據值得密切關注。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：9、4、3、1及其組合。

水瓶座 – 短線靈活 保守為宜

土星寶瓶（水瓶）進入尾聲，將於3月7日離開寶瓶座，進入財利宮位。恭喜寶瓶（水瓶）們開運了，將會撥雲見日了。不過財利運勢就需要謹慎面對了，四星匯聚，五味雜陳，投資求財宜保守，當機會出現了反而需要更謹慎的方式面對，投資求財就是如此。短線靈活的策略不變。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：2、0、9、4及其組合。

雙魚座 – 以退為進 穩健策略

海王雙魚，位於後段。雙魚之月，進入了中段。土星雙魚，將於本周二展開序幕。這個時候，需要重要的事務與抉擇反而需要獲得規避的策略，以退為進成為了本周讓整體運勢更穩健的必須。由於財利運勢頗佳，本周投資求財，大利正向思維積極營造短線財利。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：3、6、9、7及其組合。