老公們請認清 你媽永遠不會是她媽

先講結論：婆媳問題，千百年來，始終難解，而關鍵人物，不是婆婆，也不是媳婦，而是夾在中間的兒子。

男人必須要瞭解一件事，就算結了婚，兩家人成為一家人，但你的媽媽永遠不會是她的媽媽，這是婆媳問題很重要的一個根本性關鍵。不管是兒子娶媳婦，還是女兒嫁給女婿，長期以來，我們總會聽到長輩們說，「從今以後，我們會把你／妳當成自己的兒子／女兒一樣對待與疼愛。」身為晚輩的我們，也常常因此就期待或甚至要求另一半，也應該把公婆／岳父母當成自己的爸媽對待，孝順敬愛。

這個觀念其實沒有什麼問題，但重點是，姻親因為沒有血緣關係，所以許多婆婆雖然口頭上說「會把媳婦當成自己的女兒對待」，但往往並非如此，同樣一件事情，對於自己的女兒和媳婦，還是會有差別待遇，這也是為什麼許多為人媳婦者都有難言之隱。

身邊有不少的男性朋友婚後，常常抱怨婆媳發生問題，他們夾在兩個女人之間，左右為難；因為一邊是媽媽，一邊是老婆，難以取捨，就像被問到，當媽媽跟老婆掉到水裡的時候，你要先救誰之類的問題。於是，婆媳產生摩擦，身為中間人的丈夫多半選擇「逃避」，不出面處理，讓媽媽和自己的老婆兩人「直球對決」，但結果都不會太好；如果丈夫選擇站在「中立者」的角度，勸兩方和好，那還好，但有些丈夫會直接要求妻子不論如何都要「孝順婆婆」，只因為婆婆是長輩，就算長輩是錯的，也要忍耐順服，最後妻子忍受不了，選擇離開婚姻，造成一個家庭的破碎。

其實，婆媳問題也沒這麼難處理，就像前面所說，解決的關鍵人物是兒子。夾在媽媽與老婆中間的男人們，我有 3C法，提供各位參考：

第一個C 是勇氣（Courage），處理婆媳問題必須拿出guts，男人遇到婆媳問題的第一個反應，通常多半是選擇逃避，一方面是他不想選邊站，而得罪任何一方；另外一方面是他根本不知道該如何居中協調，不懂得該怎樣好好處理；所以第一步就是要有勇氣去面對，不要怕衝突，因為即使選擇逃避，衝突還是會發生，先建立面對衝突的勇氣和心理準備，才能夠進行第二步。

第二個C就是溝通（Communication）。丈夫身為中間人，其實也是最好的橋樑，如何在媽媽和老婆之間扮演好溝通者，而且溝通的方式不是只限於傳話，而要能用健康正面的方式去傳達彼此的意思，並且讓雙方都能瞭解對方的立場和想法。

最後就是支援（Cover），支援誰？當然是支援太太，很多女人最後因為婆媳問題而選擇離開婚姻，是因為她們覺得丈夫並沒有站在自己這邊，而感到非常孤單，所以丈夫應該要讓太太覺得有安全感，在婆媳關係上，能成為太太的遮蓋，尤其當有來自長輩的責備時，可以幫太太「擋子彈」，這一點很重要！

每一個世代的觀念都會有些許不同，舉例來說，有的長輩覺得兒女就算成家，還是我的孩子，所以孩子的家就是我的家，也因此，長輩想去孩子家的時候就去，理所當然，孩子應該打一副自己家裡的鑰匙給長輩們使用。這個觀念其實值得討論的，畢竟孩子成家立業之後，就是一個獨立的家庭，長輩必須要學習尊重兒女的生活空間。

之前我們夫妻也曾經跟我母親討論過這個問題，後來是由我出面向我母親說明，我們非常歡迎她來家裡作客，但是在給備份鑰匙這件事情上，希望她也能尊重我們夫妻的生活空間。在充分溝通之後，我母親也能接受我們的想法。這就是我所說的，如果沒有好好處理，很可能就會變成婆媳關係的一個心結；但由我出面跟母親溝通，即便一開始長輩並不能完全理解，有所得罪，但畢竟是自己的兒子，長輩最終還是能理解跟原諒。如果我選擇逃避，而是讓Kelly 出面跟我母親溝通，不管言語或態度再怎麼和緩，做婆婆的還是有可能聽不進去，最終就造成婆媳關係的裂痕。

婆媳關係相處上的大大小小問題是說不完的，身為長輩的婆婆／公公也必須明白，媳婦畢竟不是女兒，她在自己的原生家庭成長，很多的觀念和習慣會受到原生家庭的影響（有些事真的沒有對錯，只是習慣不同而已），但是媳婦嫁進來之後，與兒子就是一個獨立家庭，小倆口的幸福才是最重要的事。

我曾經在主持一場婚宴時，聽到一段很感人的致詞，這位婆婆是這麼說的，「恭喜你們，我特別想跟兒子說，我知道以前你最愛的女人是媽媽，但是從今天開始，你最愛的女人就是你身邊的這位，你要好好疼惜愛護她，因為接下來是她要陪你走一輩子的路⋯⋯。」我真心覺得這位婆婆充滿智慧，相信這番話聽在媳婦的耳中，一定也非常感動。

所以，身為丈夫的男性朋友們，婆媳問題雖然難解，處理起來很傷腦筋，但丈夫們才是解決問題以及解開心結的解方，千萬不要選擇在關鍵時刻落跑，也請記得，千萬不要在婆媳問題發生的時候，告訴你的太太要忍氣吞聲，只因為她是「媽媽」，這麼做一點用也沒有，畢竟，你媽媽永遠不是她媽媽。

看完後的小小練習

希望老公們看完這篇之後可以想想，扮演媽媽和太太之間橋樑角色的你，還有哪些問題可以處理得更好？

（本文摘自何戎著《幸福馬拉松：關於愛與婚姻的練習》，商周出版提供）

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