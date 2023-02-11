星座理財（2/13～2/19）雙子座廣結善緣 旺運策略

白羊座 – 謹慎理財 不宜追高

木星白羊座，位於前段，正逐步進入中段。火星的合相方興未艾，這是個最有機會結識貴人的時段，因此廣結善緣的策略成為了本周最為理想的開運秘方。謹慎理財將會是本周必須的提醒，偏財運勢也需要提醒，因此本周投資求財不宜追高，短線見好便收為宜。

運物與色彩：橄欖石與茶色。

幸運數字：3、4、7、6及其組合。

金牛座 – 市場趨勢 做為依歸

天王金牛，位於中段。有道是「先處理心情，再處理事情」，這一周的開運秘訣在於「心開運就開」。最需要提醒的是，自己的心情自己管理，別人的鳥事別人自己會處理。不過另一半或是事業夥伴就不一樣了，學會聆聽金牛還是會旺的。投資求財，宜以市場趨勢為依歸。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：8、4、6、1及其組合。

雙子座 – 廣結善緣 旺運策略

火星雙子，進入中段。木星展現呵護的能量，對於雙子而言，這是一種開大運的感覺。這一周最為理想的開運策略就是勤於參加聚會，積極執行廣結善緣的行動，尤其是陌生的領域。事業運勢也十分理想，談笑用兵就有機會成就期望。投資求財，順市而為，營造短線財利。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：8、4、7、0及其組合。

巨蟹座 – 氣轉運開 賺機會財

心想事成不會是傳說，對於本周巨蟹座而言，將會是扎扎實實的機會，而此種現象容易出現在事業的範疇中。脫胎換骨的現象出現了，就從學習開始，不論是本業的專業學習，還是斜槓的機會學習，都將會是巨蟹們的轉大運策略。投資求財，與其相信線型，不如相信機會。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、3、4、1其組合。

獅子座 – 家庭事務 擇日執行

與家庭有關的重要事務，還是以另擇他日再來執行為宜，只因為這一周的天星磁場，對於家庭運勢而言並不吉利。雖然有人說「自己人好說話」，不過本周獅子們卻必須謹慎面對自己人的互動，特別需要避免讓「忠言逆耳」的現象出現。投資求財方面，宜順著外資法人動向買賣。

幸運物與色彩：螢石與藍色。

幸運數字：1、4、6、0及其組合。

處女座 – 墨守成規 最大忌諱

謹言慎行是一種修為，對於本周雙女（處女）而言，則是一種心情的管理學。換個角度來說，這將會是個最不適合向人吐露心聲的時段。這個時候只要學會了聆聽，雙女（處女）們就有機會成為本周最有人緣的星座。投資求財，最大的忌諱就是墨守成規。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、6、4、0及其組合。

天秤座 – 積極工作 辛苦有成

財利運勢並不理想，除了謹慎理財之外，最需要妥善管理的將會是心情，因此這一周最忌諱的將會是情緒性消費的行為。不過幸運的是，工作運勢十分理想，象徵的是辛苦有成，因此面對不可能的任務宜積極承接。投資求財，設妥區間營造短線機會財利。

幸運物與色彩：硨磲與金色。

幸運數字：7、4、6、8及其組合。

天蠍座 – 就線論線 務實買賣

心在哪裡，世界就在哪裡。對於本周天蠍座而言，不妨將生活的大門打開。整體而言，這是個最值得放鬆享受生活的一周，偶爾幾天的頹廢，反而容易激盪出前所未有的貴人能量，這就是典型的「化小人為貴人」。投資求財運勢頗佳，就線論線務實買賣為宜。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、9、4、2其組合。

射手座 – 回檔急跌 站在短線

人不可貌相，海水不可斗量。說的是不要預設立場，即便眼見也不一定為憑。這是個務實磁場十分強大的一周，務實面對工作反而容易創造出辛苦有成的績效。當機會出現了別忙著拒絕，不入虎穴焉得虎子。投資求財，也是如此。回檔急跌站在營造短線機會財利的買方。

幸運物與色彩：白玉與黃色。

幸運數字：2、0、4、7及其組合。

摩羯座 – 靈活運作 營造財利

冥王山羊（摩羯），位於後段。水星已然離開，進入金錢宮位，彌補了這一周出現的負能。對於投資求財而言，山羊（摩羯）務必規避情緒性的運作機會，而聰明的靈活運作成為了營造短線財利的利器。本周的財利運勢是理想的，順著國際財金的訊息與趨勢運作才是智者之舉。

幸運物與色彩：鈦晶與乳白。

幸運數字：8、6、4、7及其組合。

水瓶座 – 線形指標 操盤依據

寶瓶（水瓶）之月，進入後段，與位於後段的土星合相。水星寶瓶（水瓶），展開序幕。職場事務有的時候不要過於上心，耳朵背一些，少點雜音。學習的磁場出現了，對於整體運勢而言，是一種可以化解「運勢厄勢力」的佳策良方。投資求財，老實地依舊線形訊息運作為宜。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、4、9、8及其組合。

雙魚座 – 財運理想 順市而為

海王雙魚位於後段。金星雙魚也進入了後段。金海會相的本周，雙魚們的貴人能量來自遠方，因此走出家門執行廣結善緣策略，對於好運勢的提升將具有強大的助益。財利運勢十分理想，投資求財有利可圖，不過重要的關鍵點策略將會是順市而為，市場心理面與消息面宜掌握。

幸運物與色彩：月光石與藍色。

幸運數字：6、1、4、0及其組合。