星座理財（2/6～2/12）金牛座職場事業 等待良機

白羊座 – 納財為宜 追逐為忌

木星白羊座，位於前段，繼續往前趕路。今年木星很忙，才剛進入2月木星已快趕完三分之一的路程。從木星相位頗佳看來，白羊們的第一季將會是幸運的時段，這個時候值得掌握住身邊出現的機會，尤其是財利運勢。投資求財卻需要謹慎，納財為宜，追逐為忌。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、4、7、2及其組合。

金牛座 – 職場事業 等待良機

天王金牛，位於中段。這將會是個宜謹慎面對的一周，只因為整體磁場並不理想，尤其是職場事業的事務，耐住性子才有機會見到雲開霧散見青天。一動不如一靜，但過度的安靜卻容易讓機會流失。投資求財，順著國際財金趨勢運作為宜。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：9、1、4、8及其組合。

雙子座 – 短線調節 靜觀其變

火星雙子，已然進入中段。新年新氣象，而新的考驗也同時出現，而最為理想的化解策略將會是學習，轉移了生活上的壓力，才有機會化阻力為助力。謹言慎行則是另一種提醒，而以靜制動也為了避免輕舉妄動壞了大計。投資求財，靜觀其變，短線調節後等待時機。

幸運物與色彩：石榴石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

巨蟹座 – 人情花費 量力而為

謹慎理財是這一周的重要提醒，這其中並不包括商務買賣與業務行銷，而是人情世故的花費務必量力而為，聚餐掏錢付款速度慢一些，公益樂捐宜仔細觀察捐助的對象。幸運的是，事業職場運勢頗佳，因此聚焦在事業上就沒有時間破財了。投資求財，國際財金政策消息值得關注。

幸運物與色彩：紫水晶與藍色。

幸運數字：8、1、4、9其組合。

獅子座 – 設妥區間 鎖定目標

日月衝剋，三刑會沖，這是開啟獅子們本周運勢的星空磁場現象。這一周宜謹慎面對的是事業上的變數，雖然可以不變應萬變，不過如何聰明地順勢而為的變，因此聚焦在事務的價值上，再大的考驗都有機會雲淡風輕。投資求財，設妥區間，鎖定目標，順勢營造機會財利。

幸運物與色彩：珍珠與銀色。

幸運數字：6、4、8、7及其組合。

處女座 – 就線論線 有利可圖

愛情運勢繼續理想，對整體運勢而言，也是如此。愛情是生活心情的寫實，戀愛中的雙女（處女）多愛一些，其他雙女（處女）則讓生活充滿精彩，就從喜悅的心情接待事物開始。投資求財的運勢也是如此，雖然大環境表現並不理想，雙女（處女）們只要就線論線依舊有利可圖。

幸運物與色彩：鈦晶與金色。

幸運數字：7、4、6、8及其組合。

天秤座 – 重要事務 擇吉執行

家庭運勢格外理想，重要事務可擇吉執行，入宅、遷徙、修造，以及購買屋宅，有機會如意順遂。貴人磁場依舊明顯，尤其身邊的生活伴侶或是工作夥伴，因此珍惜與釋放珍惜的心聲，天秤們將會成為本周最幸運的星座。投資求財運勢並不理想，多看少做為宜。

幸運物與色彩：粉晶與白色。

幸運數字：8、1、4、3及其組合。

天蠍座 – 短線順勢 震盪求財

學習是為了讓生命更精彩。學習的對象就是身邊的人，學習的事務就是生活上的點點滴滴，對於天蠍而言，是個典型的生活周。待人處事像生活，工作事務推動像生活，享受生活就等於享受生命中的一切。投資求財，短線順勢，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：8、1、4、6其組合。

射手座 – 謹言慎行 借力使力

低調是一種避免側目的策略，但過於低調卻往往會更引起更多的側目。謹言慎行，不是沉默封口，也不會是事事不可為，而是借力使力順勢而為。生活的智慧來自於挫折與考驗，因此當考驗出現了，射手們值得以喜悅的心情迎接。投資求財，就線論線，依照數據運作為宜。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、4、7、6及其組合。

摩羯座 – 關注國際 賺短線財

水星摩羯，位於後段。冥王摩羯，也位於後段。整體星空磁場中，本周最為幸運的星座就是摩羯座。一股內在的正能量不斷湧現，家庭運勢十分理想，重要事務可順勢執行。投資求財，順著國際財金政策的消息運作營造短線財利。

幸運物與色彩：瑪瑙與咖啡色。

幸運數字：2、9、4、8及其組合。

水瓶座 – 走出家門 拓展人脈

水瓶之月，進入中段。土星水瓶，則位於後段。有人說「自己人好說話」，對於本周水瓶而言，恐怕不是如此。走出大門接觸不同領域的人群，不但可開啟新的人脈，同時也規避了自己的不知所措。本周忌諱搬家、入宅與購屋。投資求財，順國際之勢短線靈活運作。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、7及其組合。

雙魚座 – 財運頗佳 順市投資

海王雙魚位於後段。金星雙魚則位於中段。貴人能量十分明顯，那是一種具有學習能量的磁場，抱持學習的心面對人際關係的互動，整體運勢容易從財富與生命價值觀開始提升。這一周開運策略就是開心，開心面對所有的人事物。財利運勢佳，投資求財順市而為有利可圖。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、3、8、2及其組合。