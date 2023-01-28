星座理財（1/30～2/3）白羊座短線財利 靈活運作

白羊座 – 短線財利 靈活運作

木星白羊座，位於前段，繼續往前趕路。今年的木星很忙，大約三天左右走完一度，365天的行程，預計148天趕完。對於白羊而言，這將會是個幸運的上半年。新春期間依舊歡欣鼓舞，這個時候最為理想的開運策略依舊是祝賀新年，廣結善緣。財利運勢頗佳，投資求財運亦佳，短線財利值得靈活運作。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、3、8及其組合。

金牛座 – 積極社交 累積貴人

天王金牛，位於中段，已然恢復順行。新年新希望，雖然職場壓力隨著恢復上工而驟增，不過在貴人磁場明顯的情況下，這是個順勢而為的時段，與其專注在公務上，不如繼續新春的歡欣氣氛，廣結善緣，積極參與不同領域的社群活動積累貴人籌碼。投資求財方面，由於國際財金好消息不斷，順勢而為為佳。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：8、7、4、1及其組合。

雙子座 – 不疾不徐 做好規劃

火星雙子，位於前段。木星的祝福依舊，代表雙子們的貴人能量也依舊明顯，在上元節之前依舊可以努力拜年，禮多人不怪，油多不壞菜。貴人籌碼的積累，就看此刻了。換個角度來說，雖然已經開始上工，但無須急著就事論事，不疾不徐先做好規劃再說。投資求財，新春開紅盤的喜悅，可望順市營造短線財利。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、4、7、1及其組合。

巨蟹座 – 掌握機會 落實計畫

受到了幸運之星祝福的事業運勢，氣勢之旺，雨後春筍應該還不足以形容，乘勝追擊是最為聰慧的策略。這是千載難逢的翻轉時機點，由於具有心想事成的大能量，因此需要專注與聚焦，掌握機會，再依照計畫快速落實，巨蟹們有極大的機會邁向難以想像的大未來。投資求財，順著國際財金動向運作為佳。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、9、3、4其組合。

獅子座 – 國際趨勢 值得跟隨

有一種珍貴與幸運，那就是貴人就在你跟前，並且綻放光芒。獅子們的流年壓力雖然不小，尤其是事業上的變動，許多時候不是自己想不想，而是不得不。不過幸運的是，人生的蛻變也在這個時候發生，貴人就在眼前，機會也在這個時候出現，山不轉路轉，路不轉人轉。投資求財，國際趨勢值得跟隨，但莫貪為宜。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、6、7、0及其組合。

處女座 – 業務行銷 乘勝追擊

愛情運勢如沐春風，雖然目前還處於春寒料峭的時段，不過機會與緣份到了就該勇敢出擊。生活也是如此，新的一年，新的氣象，新的計畫，將靶畫好，就勇敢放箭。偏財運勢十分理想，商務買賣與業務行銷有機會乘勝追擊，營造新春大紅包。投資求財運勢也十分理想，由於財利架構在短線上，因此靈活是主要策略。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：8、7、4、6及其組合。

天秤座 – 操盤理財 熟悉為宜

幸運之神照拂的感覺是美好的，成家立業的正能量出現了，對於單身適婚天秤而言，這是個值得積極把握營造美好人生的機會時段。合作的機會出現了，就該積極掌握，很多時候不是得到，就是學到。投資求財，以熟悉的標的與策略運作為宜。

幸運物與色彩：白玉與駝色。

幸運數字：2、4、8、0及其組合。

天蠍座 – 投資求財 短線順勢

天下武功唯快不破，當機會出現了就該積極掌握。貴人能量不但明顯，同時就在自己身邊，只不過天蠍們有必要以學習的態度與方式掌握與開啟。愛情的微妙如人飲水，對於本周天蠍們而言，這一周的生活焦點不妨擺放在工作上。投資求財運也是如此，短線順勢是好策略。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：9、4、7、3其組合。

射手座 – 回檔承接 莫貪為宜

財利運勢頗優的本周，值得乘著新春的歡欣氣息加把勁，不論是商務買賣，還是業務行銷都有機會營造亮眼成績。愛情運勢也同步理想，單身適婚人馬（射手）值得努力。投資求財的運勢也是如此，回檔承接，正向積極運作，但還是莫貪為宜。

幸運物與色彩：蛋白石與乳白。

幸運數字：8、4、3、0及其組合。

摩羯座 – 有意購屋 可以執行

水星山羊（摩羯），位於中段。冥王山羊（摩羯），則位於後段。由於這兩顆行星的磁場都十分理想，山羊（摩羯）將會擁有的幸運的一周。首先出現生活上的多采多姿。家庭運勢也十分理想，風水布局和購屋之舉皆宜順勢執行。投資求財，順勢也順市而為。

幸運物與色彩：太陽石與天空藍。

幸運數字：1、6、7、0及其組合。

水瓶座 – 多看多聽 切勿執著

寶瓶（水瓶）之月，逐步進入中段。土星寶瓶（水瓶），也位於後段。新的一年，肯定有新的感覺，順著感覺走，是點子就該掌握。換個角度來說，寶瓶（水瓶）宜將注意力擺放在外界，放下自我執著才容易迎接大未來。投資求財，順應國際趨勢營造短線機會財利。

幸運物與色彩：石榴石與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

雙魚座 – 財運理想 積極操作

海王雙魚位於後段。人際關係磁場以正向的方式綻放，雙魚們的貴人能量十分明顯而飽滿。新春期間最好的旺運策略還在拜年，拜晚年，祝福身邊的朋友們兔年開財運賺大錢，自己將會成為最大的受益人。財利運勢十分理想，對投資求財而言，自然會是順勢積極營造短線財利。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：7、4、1、8及其組合。