星座理財（1/16～1/22）天秤座操盤理財 逢高調節

白羊座 – 投資求財 運勢良好

木星白羊座，位於前段，繼續往前邁進。太陽與冥王星會相的合相餘溫猶存，而火星的合相則是方興未艾，水逆的刑剋則已然進入尾聲。職場上的負能逐步消逝中，該是展現自信與專業的時候了。人際能量需要多一些耐心營造。投資求財運勢雖佳，但抱股過年的成數需要降低。

幸運物與色彩：虎眼石與黃色。

幸運數字：8、0、4、5及其組合。

金牛座 – 職場事務 年後再議

天王金牛，位於中段，持續逆行。三刑會沖天象又重新出現，對於金牛而言，這是一種裡外煎熬的象徵，職場上的重要事務與抉擇過年後再說。不過幸運的是，心想事成的磁場頗為鮮明，對於未來的兔年宜大膽許下心願與設定目標。投資求財，短線運作就線論線納財為先。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：3、4、9、8及其組合。

雙子座 – 商務錢財 謹慎收受

火星雙子，恢復順行，位於前段。木星合相依舊，貴人能量值得肯定，這一周最為理想的旺運策略就是廣結善緣。勤於參加年尾的聚會，尤其是陌生的團體，為未來的貴人籌碼努力。商務買賣的錢財收受宜謹慎，投資求財方面則以納財為先，逢高調節降低抱股過年成數。

幸運物與色彩：碧玉與咖啡。

幸運數字：9、1、4、5及其組合。

巨蟹座 – 就線論線 務實買賣

事業運勢被注入極大的能量，這是一種亨通的象徵，不過由於人為影響依舊存在，巨蟹們需妥善管理「別人的聲音」，先萬不要因為負面的干擾，還壞了好運勢的延伸。對兔年有任何想法與計畫都值得記錄下來，轉機隨時會出現。投資求財方面，短線就線論線，務實買賣為宜。

幸運物與色彩：螢石與藍色。

幸運數字：1、4、6、0其組合。

獅子座 – 國際財金 密切關注

心在哪裡，世界就在哪裡。面向陽光，就見不到陰暗。這是獅子們工作運勢的寫照。雖然出現了逆向變化，不過由於陽光依舊普照，認真投入學習的領域，上帝將會開啟另一扇窗。貴人能量十分充滿，廣結善緣的策略要繼續執行。投資求財，國際財金趨勢依舊需要密切關注。

幸運物與色彩：珍珠與銀色。

幸運數字：7、1、2、6及其組合。

處女座 – 短線運作 有利可圖

偏財運勢頗佳，歲末年終雖然商務買賣進入了尾聲，對於兔年的營運計畫可以開始計畫，同時也可以開始布局貴人籌碼，就從拜年與送禮開始著手。愛情運出現轉機，提升指數的策略就是先處理心情，再處理事情。投資求財運勢頗佳，短線運作有利可圖，強勢股順勢調節為先。

幸運物與色彩：鋯石與紅色。

幸運數字：9、4、1、3及其組合。

天秤座 – 操盤理財 逢高調節

紅鸞星動是什麼樣的感覺？也許天秤座們並不知道，不過可以肯定的是，單身適婚天秤在上半年有機會讓終身大事獲得理想的答案。機會磁場出現了正向的轉化，學會聆聽，天秤們將會聽到許多發展的新機會。投資求財運勢頗佳，短線運作逢高調節為先。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：3、1、4、0及其組合。

天蠍座 – 默默耕耘 辛苦有成

心開運就開，開心是最好開運聖品。心情不受影響，整體運勢就有機會進入無礙的境界。人際關係互動需要用心，可以聽取抱怨，但千萬不要陷入負能量中。工作運勢頗優，代表兔年天蠍們將會辛苦有成，許多事情默默耕耘就對了。投資求財，就線論線，營造短線區間財利為先。

幸運物與色彩：墨翠與綠色。

幸運數字：3、4、8、1其組合。

射手座 – 設妥目標 掌握機會

當幸福來敲門，請記得要開啟大門。愛情運勢頗佳，單身適婚人馬（射手）宜放慢腳步，讓緣份有機會跟上來。對於整體生活而言，人馬（射手）將會擁有十分精采的上半年，設妥目標掌握機會讓美夢成真。投資運勢頗佳，順著國際財金的趨勢運作，但抱股過年的成數不宜過高。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

運數字：2、0、4、8及其組合。

摩羯座 – 購買屋宅 值得進場

山羊（摩羯）之月，進入後段，冥王星會相。山羊水逆，位於前段。這是個尷尬的一周，不過山羊們只要聚焦在亮麗的地方，細小的干擾聲音就不易造成困擾。家庭運勢頗佳，對於有意購買屋宅的山羊（摩羯）而言，值得進場。投資求財，短線宜保守，調節納財為先。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：8、7、1、6及其組合。

水瓶座 – 靈活運作 賺過年財

土星寶瓶（水瓶），已然進入後段。金星寶瓶則逐步進入後段中。三刑會沖天象再度出現，寶瓶不妨專心在過年好氣氛的營造上為宜。貴人磁場十分強大，而這個貴人就在自己身邊，因此廣結善緣策略的執行無須捨近求遠。投資求財，短線靈活運作營造過年大紅包。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

雙魚座 – 業務行銷 設定目標

海王雙魚位於後段。太陽與冥王星的合相，提供了豐沛的貴人能量，積極廣結善緣的策略宜繼續執行。財利運勢頗佳，祝福雙魚們未來兔年上半年的好運勢，商務買賣與業務行銷就從現在開始進行偉大目標的設定，有目標就有力量。投資求財，調節納財將會是主要策略。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、6、9、0及其組合。