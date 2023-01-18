兔年旺旺 生肖運勢大解析

從癸卯歲次五行氣數架構的角度觀察，發覺癸卯太歲提供了充分的機會、智慧、舞台和揮灑的空間，卻忽略了提供努力之後檢視成果的機制。

癸卯歲次的五行氣數中，水星和木星最為清新，火星須要條件點燃，一旦點燃方向的明確了，世界也容易大放異彩，至於如何點燃就請讀者們詳細閱讀本篇文章。

至於五行中的土星和金星毫無蹤跡可循，代表的是事業與健康將依舊會是社會上的重大課題，後疫情時代，百廢待舉，2023年是個好流年，因為提供了「大轉變」的機會，而2023年也是個只能問耕耘，無法問收成的無奈流年，因此計畫成為了一定要執行的功課，而依照計畫行事，再依照時間表檢視調整，調整後再出發，則2023癸卯將會成為真正的「大轉變時代」的啟動年，同時也會是十二生肖們的生命蛻變年。

鼠 組織團隊 借力才能成贏家

優遊自在與如魚得水是最為貼切的形容，而這是老鼠們在2023癸卯年的運勢寫照。在迎接新年和營造新年新氣象的時候，可以先執行整體性的規劃，並且組織團隊與合作系統，因為如果可以組織團隊讓團隊為你工作，老鼠們才會是真正的贏家。這就是經常說的「成功不是盡力，而是借利」。掌握住流年文昌星安排學習，本業精進或是斜槓的出發，事業與財富有機會因為轉變而出現躍升能量。

偏財源吉星用力加持的今年，老鼠們的財利運勢處於整裝待發態勢。至於，如何將「偏財源」轉變為實質上的「偏財」，就需要開運元素與旺財策略了。既然太歲星提供了機會，就不應該辜負。那就是放手學習，大膽出發，學習電商運作技巧，學習營造偏財的投資秘訣。整體來說，老鼠們今年的財運以夏季最為理想，也就是秋天布局，冬天努力或低接，春天加碼或努力運作，夏天收成。這其中要避開三、六、九、十二月的壓力。

投資標的以資產概、電池、宅經濟、智慧電網與車用高科技概念股為佳。

牛 財官相生 冬天財利運勢旺

「財官相生」代表的是財富與貴氣，同時也代表生命力、行動力和目標，以及自我肯定的成就，而這些都是癸卯兔年太歲星對於牛族們的流年磁場所提供的禮物。雖然可惜的是，在這些禮物中缺乏了收成的元素，不過癸卯兔年太歲星還是提供了引動的元素。在太歲五行中代表的是「火」，至於如何布局和運用策略開運，請繼續閱讀本文。 太歲星所提供的「財官相生」，掌握的關鍵點元素在牛族們的事業上，代表的是團隊、組織、文化、合作與整體性的計畫。這個時候對於「單打獨鬥，不如團隊合作」的說法，應該會很有感覺。 對於企業族牛來說，企業文化的定調，決定了市場的寬廣與深遠；對於上班族牛，則需要為自己找個好老闆和好公司，而考取證照和提昇自我競爭力是最有效的旺運策略。 整體而言，牛族們的財利運勢以冬天最旺，春天持平，夏天收成，秋天再布局，透過合作或是平台運作，則一年四季都有機會發財致富。投資標的宜以儲蓄概念為主，以及資產、集團、能源、電池、宅經濟、電信、健康…….等概念股值得關注。

虎 異業合作 可化劫財為生財

這是個喜悅的流年，人際關係磁場十分理想，只因為太歲星是老虎們的好朋友，因此廣結善緣積累貴人籌碼，成為了值得努力的課題。只不過可惜的是，會真的實際付出行動的老虎並不多，原因是剛卸下太歲職務的老虎們，辛苦了！正因為是卸任太歲，太歲期間的傷身和耗損能量，卸任太歲後的今年成為了「病符星」的代表。

這是古人的智慧，犯「病符星」的生肖，並不代表一定會生一場大病，而是一種在心志上的有氣無力現象，而事業上的行動力降低將會是最容易體驗到的部份；以及「只欠東風」的現象，事務的執行上總是覺得似乎少了什麼。重點是，如果沒有執行經過設計的趨吉避凶，這股「東風」元素恐怕很難出現。

整體來說這是個財利吉星氣勢不明顯的一年，不過幸運的是，能夠生財旺財的財源氣息，卻和劫財星氣息相通，於是乎合作成為了「化劫財為生財」的絕佳策略。老虎們提供自己的才華和資源，朋友們提供行動力，建立異業合作的共好系統。 投資求財方面，新興產業、網通、電池、車用電腦、交通事業、能源概念……等，都是值得關注的標的。

兔 輪值太歲 整體運勢超級旺

太歲當頭座，無災恐有禍。傳統的說法，道盡了長輩們的牽掛與關懷。事實上也是如此，只因為輪值太歲星的生肖，也就是命理學術上所稱的「伏吟」，那是一種力量重疊的現象，相同的磁場覆蓋在一起，就像在流年運勢上多了顆未爆彈一樣的隱憂。

然而回過頭來說，擔任太歲星的生肖，五行和當值太歲一模一樣，因此才會有力量重疊的說法，而這也是一種加乘的現象。仔細想想，每一年當家作主的太歲星是何等的威聖，因此和太歲星相同的生肖，自然能量也和太歲星一樣旺盛，雖然出現了冒犯太歲星的「犯太歲」，不過整體氣勢也和太歲星一樣超級旺。因此「犯太歲」的生肖，可以說是十二生肖中運勢能量最強的生肖。

2023癸卯年的整體流年中的財富並不不明顯，不過兔子們只要掌握一個「關鍵點策略」，就有機會開啟自己的「財源星」大能量。這個「關鍵點策略」就是「借力使力」，借助數據的分析，市場氣勢和氛圍的流動，以及自己的努力與學習。

整體而言，財運以夏天與土月最為理想，秋季收成，冬季計畫再出發。投資標的宜以能源、生活、通路、電池與交通概念股為佳。

龍 正財活絡 迎來名利雙收年

後疫情時代，沒有什麼不變化的，只因為整個市場充滿著機會，即便龍族們不想改變，也不宜放棄斜槓與轉型的機會。換個角度來說，成功不再會是「理所當然」，努力不一定會成功，但努力卻很可能出現預料之外的成就。白話地說，這就是所謂的「無心插柳柳成蔭」，而命理學術稱之為「異路功名」。

正財星氣勢活絡的今年，財利運勢自然是理想的。而由於這股財富的磁場，具有推升事業城舊的能量，因此對於龍族們而言，2023癸卯兔年也會是個名利雙收之年，並且是因富而貴的格局。因此這是個值得努力的流年，其策略有二，一是學習提昇理財與投資能力，在癸卯兔年的五行氣數中龍族們的財源吉星遭到「歲害星」的影響無法善盡其功。其次是紀律，投資求財和行商買賣都需要紀律，依照計畫行事，按部就班，否則很收成和辛苦將很難成正比。整體而言，龍族們的財利運勢以秋天最佳，加碼的好時機，不過需要謹慎選擇標的。冬天財星氣勢最旺有利收成，春天靜觀其變等待機會，夏日炎炎宜提防追高殺低。投資標的以生技、穿戴、金融、電池、油電車…….等概念股為佳。

蛇 事業順遂 變換跑道理想年

「幸福星」照拂是「太歲星」的賦予，「心想事成」則是「太歲驛馬星」的伴手禮。蛇族們需要做的是，如何將這些「賦予」與「伴手禮」的能量淋漓盡致地發揮。實際運作上的「規劃」十分重要，而住宅與辦公室風水的到位布局，也有機會引動這些能量以正向的方式呈現。

官祿驛馬星主事，蛇族們的2023癸卯兔年是陽光普照的，貴人明顯，事業也容易如意順遂。這是蛇族們的癸卯年運勢亮點，然而也因為是屬於富庶的亮點，如果運勢幸運點沒有獲得提昇，那麼亮點成為了裝飾品，幸運就給浪費掉了。

蛇族們的事業幸運點就是設妥目標，並且規劃落實的流程，如此一來蛇族們的事業氣勢將會進入另一種順暢的意境。2023癸卯兔年是蛇族們變換跑道的理想年。

蛇族們的財運分佈在季節轉換的月份，那就是三、六、九、十二月，整體來說春天布局，夏天謹慎理財，秋天收成，冬天尋找下一個布局的標的。投資標的則以航運、生技、車用2.0、蘋果、ETF…….等概念股為佳。

馬 否極泰來 投資防追高殺低

對於馬族們而言，2023癸卯兔年是個很特殊的一年，有一種重新塑造，重新出發的感覺，以及新生命開始的感動。換個角度來說，那是一種當家作主的fu，馬族們成為了自己的主人，正積極借助「太歲星」的能量，打造屬於自己的故事，一個嶄新開始的動人故事。馬族們去年「將星」到今年（2023年）的「歲絕」，從極豐盛到極簡單，就好像戲劇中的「換景」，而且是「移步換景」。此種景況雖然未必屬於「絕處逢生」，但肯定是「否極泰來」。

對於投資求財而言，這一年最需要規避的就是「追高殺低」，只因為相對保守的氣息充斥在流年太歲五行氣數中。雖然如此，這是馬族們對於「家」最好的付出年，例如購屋置產、翻新布局、添加幸福的傢俱，此種付出都是一中幸福的投資。對於親友的借貸，務必量力而為。

整體而言，這是個宜就線論線的投資型態年。財利運勢以秋天為旺，屬於收成的季節；三、六、九、十二月逢低買進，春天保守以對，夏季靈活運作營造短線財利。理想標的：生活通路、電信、網通、指數成份型……概念股為佳。

羊 財運亨通 無心插柳柳成蔭

「歲合星」是羊族們在癸卯兔年的歲星職務，代表受到了太歲星的祝福，整體運勢是理想的。而「華蓋星」也凸顯了羊人的才華容易受到矚目與肯定的現象，這是個值得努力耕耘的一年，因為辛苦有成。再加上「偏財星」如雨後春筍冒出新芽，這是個財運亨通，財利豐碩的象徵。還有「官祿星」加上「將星」頂著歲星的光環照拂，事業上的成就可以預期，只不過此種成就應該會以「不按牌理出牌」的方式呈現，雖然未必是誤打誤撞，但肯定是「無心插柳柳成蔭」，出現計畫之外的成就。偏財星氣勢活絡的癸卯兔年，賺錢的機會也是活絡的。只不過由於具有旺財特質的「財源吉星」氣勢並不理想，因此羊人們如了傳統的努力，還要尋找學習的機會，而這也是所謂的「開發財源」。

整體而言，財運以冬天最旺，秋天布局開發財源，春天先收成一波，夏天宜謹慎理財。投資標的宜以生技醫療、資訊服務、觀光、交通、電子通訊、電動車、穿戴裝置……..等概念股為佳。值得一提的是，癸卯兔年也會是羊人們的購屋置產年。

猴 脫胎換骨 財源財祿都活躍

「機會星」結合了「開創星」的正能量，再加上「財富星」也結合了「官貴事業星」的氣勢，所造就出來的成就肯定不只是「名利雙收」而已。對於經過了老虎年「歲破」洗禮之後的猴仔，已然擁有了身經百戰的經歷，在2022老虎年的「驛馬太歲」衝剋下仍舊可以屹立不搖，2023癸卯兔年的轉型肯定會以脫胎換骨式的方式呈現。

財源吉星氣勢頗為明顯，而財祿吉星也十分活躍，這是個財利運勢充沛而理想的一年。對於商務買賣猴子而言，只要適當地布局有機會以小搏大。對於業務行銷猴仔來說，勤能補拙雖然不很貼切，卻也說出財水活躍的景象，加把勁，辛苦有成喔！

只不過，前文所說的「適當布局」，的就是如何將賺的錢留下來。通膨嚴重的目前，定期存款不聰明，購買屋宅又有一些雜音，這個時候儲蓄概念標的成為了理想的理財標的。

整體而言，猴仔們的財運夏天最為旺盛，因此宜冬天布局，春天成長，夏天收成。秋天不是投資天，調整籌碼等待冬天的再度進場。消費性電子、資產概念是理想標的。

雞 歲星衝剋 事業異動要謹慎

「歲破」是個可怕的名詞，在流年生肖中也是特別會受到關注的生肖，因為是和「太歲星」對沖的生肖。一般來說，化解「歲破」最好的策略就是「安太歲」，2023年的雞族們也是如此，只不過這一年的對沖不只是「太歲星」的衝剋，同時也是雞族們整體運勢為因為「歲星衝剋」而出現重大變動的一年。

癸卯太歲對於雞族們而言，是屬於文昌星秀麗呈現的流年，秀麗的文昌星和偏財祿吉星出現的共鳴現象，因此理論上這是個財富豐盈，投資買賣順遂如意的一年。不過經過了「歲破」的影響，雞族們要謹慎面對事業上的異動與轉型，新事業的出發更是需要謹慎再三，因為很多時候機會與意外很難分辨。

偏財祿星主是的流年，撇開歲破按理說應該是財運亨通，金錢活絡的流年。整體而言，雞仔們的財運以夏天為旺，冬天出發，春天加碼，不過納財獲利的機會，卻出現在六月和九月。儲蓄概念會是理想的投資標的，生活、車用2.0、工業4.0、網通概念是值得關注的財利標的。

狗 財氣活絡 開源比節流重要

這是個有意思的流年，因為既是「歲合星」，同時也是「歲煞星」的狗狗，再加上「桃花星」盛開，似乎並不容易為2023癸卯兔年的運勢吉凶下定論。不過，光從太歲星提供了「富」與「貴」的氣息看來，狗狗們的財利運勢和事業運勢就值得期待了。然而，值得一提的是，由於2023癸卯兔年的太歲星氣數並不完整，就像宴客的時候，主人準備了豐盛的佳餚，唯獨少了可以大快朵頤的餐具。

財氣活絡的流年，這是個營造細水長流財富的大好時機，只不過可惜的是，財氣雖然活絡，但生財的財源吉星氣勢卻明顯不足，因此如何開源比如何節流或如何留住錢財更加重要。對於企業商務狗狗們來說，開發新市場、新產品與新通路是最需要執行的旺財策略。

整體而言，這是保守意識強烈的流年，適宜購屋置產，商場或股市投資求財宜多做功課，直覺會傷害荷包。財富以秋冬最為活絡，夏季宜謹慎理財，春天以收成為主。投資標的宜以生活概念股為佳，電信服務、光學元件、電動車、無人機……等概念股也值得關注。

豬 風水布局 帶旺偏弱家庭運

這是貴人能量活絡的流年，也會是豬族們的事業衝刺年，因此最容易遇到的將會是，在事業的理念上相同，而在行動能量場卻比自己還強的人。這個時候，豬族們需要進行的是組建擁有共同價值觀和步調的團隊，那是一種系統化的模式，為的就是避開「官符星」的干擾。值得提醒的是，由於在太歲氣場中豬族們的家庭運勢能量明顯不足，需要執行補強的策略。居家環境的整理是必須的，而到位的旺宅風水布局更需要用心執行，畢竟「家」是豬族們2023年的好運磁場製造廠。

花在自己身上的才是錢，有人這麼說。也有人說，存下來的才是你真正的財富。更有人說，錢沒有不見，我只是把它變成我自己喜歡的樣子。不論哪一種說法，對於豬族們2023年的財利運勢而言，都是一種有意思而貼切的描述。這是個財源吉星明顯，而財利吉星等待開發的流年。整體而言，豬族們的財富以夏季最為活絡，不過春天是布局的季節，農曆九月見好便收，冬天收起荷包好過年。投資標的宜以能源、電池、光電設備、生物科技……..等概念股為佳。

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