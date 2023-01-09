拿茶杯時 手指該穿過杯耳嗎？商務人士必修用餐學

英國號稱是「紅茶之國」，因此在下午茶時，茶會主辦人一定會端出紅茶來搭配茶點輕食。

當時的主流文化，是由主辦家的女主人為賓客倒紅茶，畢竟茶會的主要目的是社交；不管大家想喝幾杯，都是由女主人來倒。

現在在飯店或餐廳享用下午茶時，除了紅茶之外還有咖啡、果汁可以選，非常多元。不過，難得要享受英式下午茶的氛圍，我還是推薦選紅茶才速配。

說到下午茶的本質，就是參加茶會的成員此起彼落稱讚茶點、餐具等，對於主辦家的各種讚美，以說好話為開端，藉此加深彼此的交流。聊聊對餐點的感想、針對家具、餐具、裝飾品、花卉等各種細節都可以高談闊論；能在這樣的場合好好表現的人，會被認為擁有優秀的社交能力，這點到了現代也沒有改變。

品茶禮儀：欣賞並稱讚茶具

在喝下午茶時，你會看到桌上放著茶杯與杯盤，還有裝著紅茶的茶壺與熱水壺（裡面只有熱水）。當茶壺裡的紅茶隨著時間變得越來越濃時，就可以利用熱水壺的熱水來稀釋。因此紅茶茶壺與熱水壺，可千萬別搞混。

或許你會很訝異，「紅茶需要稀釋再喝嗎？」但這是為了讓客人可以依照喜好，自由調整茶的濃淡。若是想要續杯，就請服務人員來倒茶才是禮貌，千萬不要自己拿起茶壺倒茶。

另外，英國製的英式茶壺，壺蓋裡面都有做一個緩衝的設計，就算單手拿起茶壺倒茶，壺蓋也不會掉落。如果倒茶時，用一隻手壓住壺蓋再倒茶，西方人看了會在心裡想：「這個人居然不知道壺蓋裡面有緩衝嗎？」這個舉動在他們的眼裡簡直不可思議。

最後，可別忘了茶杯與杯盤，也是下午茶的重要角色之一。

欣賞餐具的精緻之美（顏色、花紋、彩繪等）後，記得將心中的讚美說出口。在過去，客人對茶杯的稱讚，等同於對於主人家的直接稱讚。若是你覺得很不習慣或者害羞，甚至不知道該說什麼，其實簡單說句「這顏色很漂亮」，或「花紋看起來很棒」這類稱讚也可以。千萬不要沉默不語，一句話都不說可是很失禮的。

喝紅茶的時候，左手拿著杯盤至胸口的位置，右手拿著茶杯，這麼做不僅看起來姿態優雅，也能讓你的視線自然而然的欣賞茶杯。

拿取茶杯時，手指不穿過杯耳

拿茶杯的時候，手指頭穿過杯耳，這種拿法不能說錯，但看起來不優雅。正確拿法是：用拇指、食指、中指捏住杯耳、拿起茶杯。

經典刑事推理劇《相棒》的主角，由水谷豊所飾演的「杉下右京」，他在劇中登場的時候，就是用捏的方式拿著茶杯，手指頭沒有穿過杯耳。這樣的表現非常專業，完全符合該劇對於這個角色「曾赴倫敦留學」、「紅茶達人」的設定。不過，不習慣這種拿法的人，大都會感到手指頭很難出力。萬一沒拿穩、茶杯掉落的話可就不好了，建議可以先在家多多練習。

我在進行這個主題的講座時，學員們總是對正確拿法很吃驚。我也在講座中安排讓學員彼此錄影、互相觀察，幾乎所有人都表示：「這樣拿，真的看起來比較優雅！」換句話說，你的舉止能有多俐落從容，你的姿態就會有多美麗優雅。

就算你覺得好像快要拿不住了，也不要用另外一隻手來托住，這樣就會變成用兩手捧著茶杯。用英國人的角度來看，雙手捧著茶杯，代表你覺得紅茶是溫的（竟然不是熱紅茶），意味著你在暗示茶會主辦人（或店家）失職。我相信肯定有不少人會說：「我根本不知道有層意思，我不是故意要用兩手捧住茶杯的！」別擔心，從今天開始改善也完全不晚。

自古以來，人類不把心裡的感情及想法透過言語說出口，而是小心翼翼用行為舉止來表現、暗示，而這就成為了文化。

現代人因為注重效率，已經不太會像以前那樣，透過行為舉止來各種明示暗示了。但也正因為如此，我認為更應該了解這些從以前就流傳下來的文化與做法。透過了解這些緣由，感覺自己重新認識了古人們心中那豐沛情感的微妙之處。

（本文摘自松井千惠美著《商務人士必修用餐學：日式、西式、中式飯局的不失禮眉角，這些事等坐在對面的人明說，學費很貴。》，大是文化提供）

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