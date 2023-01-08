壽司怎麼吃才對？達人：直接用手、三秒內、一口吞

應該會有讀者想問：「那在吃壽司時，哪些是在現代也值得遵守的規矩呢？」我就直接揭曉答案吧：「直接用手、三秒內、一口吞下。」

近年來受到美食潮流影響，許多媒體都會以壽司為主題，探討「吃壽司到底是用手，還是筷子」，還會邀請各路專家來解說。「直接用手拿起來吃，醋飯比較不會散掉」、「用筷子夾著吃，比較不會影響配料的溫度」，用手或是用筷子，各有優缺點。儘管也有人提倡，「用筷子吃看起來比較有格調」，但若要我來說，我會毫不猶豫選擇直接用手吃。

當師傅將壽司捏好、放上壽司盛臺的瞬間，立刻直接用手拿起，並在三秒內一口吃下去。這樣的速度可以讓自己吃到最新鮮的食材，也是對師傅的手藝表示敬意的最佳表現。直接用手拿起來吃，就是感受壽司師傅精湛技藝的最上等吃法。所謂的老饕、美食家，也都會在三秒內一口吃下壽司。

壽司的配料（尤其海鮮類）一旦接觸到空氣，就會開始氧化、乾燥，甚至逐漸變質。快速將壽司吃下，才最能確保美味度。而為了防止食材劣化，壽司師傅都會用最快的手速捏製壽司，甚至可以說，師傅們因為握著食材的生命，所以他們都會賭上尊嚴，迅速捏出最美味的壽司。捏製一貫壽司約五秒，能達到這種速度，簡直可以說是神之手了。

據說要成為獨當一面的壽司師傅，通常要花費十年左右。一個師傅要花上這麼長的時間，才能學到這些技術，站上吧檯後也全心全力發揮自己苦練多年的成果，然而身為客人的我們卻慢條斯理，實在是太浪費了。

基本上，醋飯的量、捏製手法、配料尺寸等，壽司的一切都是經過精心計算，一口就能吃下所有美味，若是兩口以上才吃掉，醋飯及配料上都會留下咬痕，不僅會讓醋飯散掉、配料掉落，看起來也不雅觀。「但是直接用手拿起來吃，手指頭不也有可能黏到飯粒嗎？」這點不用擔心。通常店家除了會提供溼毛巾之外，還會提供另外一條折疊起來的擦手巾。每吃一貫壽司，就可以用這條小擦手巾清潔手指，就像西餐會提供一碗檸檬水（Finger Bowl）一樣。

如果你是與長輩或上級一起來壽司店，對方卻顧著說話，遲遲不開動品嘗壽司時，建議你可以抓住對方說話的空檔，趕緊補上一句「壽司要趁新鮮吃喔」，如此顯得自然又不失禮。不過，若你是與平輩、晚輩一起來壽司店，又或者你是被招待的一方，便無須多慮，率先開動也沒問題。

萬一你實在很想拍照，建議盡量拍一張就好。最重要的是，進店後記得先問「請問是否可以拍照？」先取得店家許可，才顯得你上道又有禮貌。

（本文摘自松井千惠美著《商務人士必修用餐學：日式、西式、中式飯局的不失禮眉角，這些事等坐在對面的人明說，學費很貴。》，大是文化提供）

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