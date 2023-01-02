送迎財神 大掃除吉日 2023風水開運大法

癸卯太歲事由天干的「癸水」和地支的「卯木」所結合而成，天干的「癸水」會生地支的「卯木」，天生地是一種吉利的象徵，因此2023癸卯兔年在本質上是吉利的，因此風調雨順，國泰民安值得期待。「元運風水」中的「下元八艮運」將會在2023年結束，2024年將會展開新的元運，那就是「下元九離運」。冥王星在山羊座待了20年，今年3月24日離開山羊進入寶瓶，代表的是革命的時代來臨了。

◎方位旺運祕訣：正東方沖太歲 業務、財務宜遷走

太歲方：（也是病符方）

癸卯太歲方位在正東方，就「太歲可座不可向」的原理，公司或是自己的事務位置可以安排的「太歲方」。不過可惜的是，由於2023年的正東方剛好是「病符星」飛臨的地方，因此公司重要主管、財務、業務等部門最好不要設在正東方，如果依然擺設，也不會因為一年的風水輪動而搬遷，那麼就該擺放「帝王水」，老老實實地擺放，等到「帝王水」發酵了，鹽巴成長外溢了，功效開始了。

「帝王水」的製作，就是用圓形玻璃魚缸，內至八分滿陰陽水（一半冷開水，一半自來水），再加上兩湯匙粗海鹽。

歲破方：（也是貴人方）

「歲破」就是「沖太歲」。癸卯年的歲星在正東方，而位於180度的對立方，亦即正西方的「酉辰次」，就是歲星對沖的「歲破方」。就「太歲可座不可向」的原理，和太歲對峙的位置是不吉利的，如果可以選擇或調整，還是寧可信其有地移開為宜。

然而如果無法移動，可以在房子的正中央（不影響動線的位置）擺放一盆「陰陽水」，既可提升流年「四綠文昌星」的吉利能量，同時也化解的「歲破」的不協調。

文昌位：

2023癸卯兔年的太歲文昌星就是「卯」，這是為什麼2023年是太歲最文昌星的原因，而「卯」的位置就在「正東方」。「正東方」也是太歲方，更是「病符星」飛臨的地方，因此須要擺放「帝王水」化病為祥。

◎年節開運必修：

除殘 大掃除比照開工 要選吉日進行

除舊布新為的就是調整磁場，迎接新年新氣象的好運勢。在風水學上的「大掃除」，其實就是化煞與除晦，將積累一整年的污穢，在歲末之際清掃，以便迎接新的好風水能量，因此「大掃除」在風水布局上被稱為「除殘」，也是「接天心」的一種。

§溫馨提醒：

大掃除就像開工，選對吉日開始進行，就可以在往後的日子裡逐步完成，重點在於啟動的日子。

§絕佳「除殘」日期分別如下：

1.陽曆1月8日星期日（臘月十七日）除日。「月德吉星」照拂是除晦效應超強的「除日」，吉利的時間是「午時」，早上9點15分至10點45分，方位從「西北方」開始。還有「申時」，下午15點15分至16點45分，方位從「東北方」開始。

2.陽曆1月13日星期五（臘月廿二日），「月破日」是最好「破除」晦氣的日子，除舊的效果更加理想，而布新的能量也會更強大。時間以「子時」為佳（半夜23點15分至0點）。方位從「正南方」開始。（大掃除如開工，吉時先開個頭，後續就百無禁忌地順勢進行）

3.陽曆1月19日星期五（臘月廿九日），「除日」除夕的前一天，是超級理想的「除殘日」，由於這一天具有「官祿星」「印祿星」「人緣星」同時併臨，這一天的大掃除對於家庭成員的事業與貴人運具有強大的助益。時間以「巳時」（早上9點15分至10點45分），方位從「東南方」開始。還有「申時」，下午15點15分至16點45分，方位從「正西方」開始。

送神 備好甜品 務必添購天馬金

「送神早，接神晚」因此送神日通常會在臘月廿四日的清晨，甚至於「早子時」。因為送了神，才方便百無禁忌地執行清掃事務。「送神」儀式需要準備鮮花、發糕（蛋糕）、糖果（麥芽糖最好），拜拜金紙可請教金紙店老闆，不過請務必另外添購「天馬金」和「甲馬」，備妥交通工具以便「送佛送上天」。

§吉利時間：

陽曆1月15日星期日，陰曆臘月廿四日。天貴吉星照拂，是送神的吉利日辰，0點18分執行最佳。

§溫馨提醒：

這一天的「巳時」請前往當初安太歲的廟宇「謝太歲」，感謝「太歲星」一年來的照顧，並且在廟宇進行「送太歲」的儀式。巳時指的是（9點至11點）。

清魨 香爐底放硬幣 壓寶納福

送神之後才可以清魨。將神龕上神明與祖先的香爐請下，佛龕清掃一番，再將香爐內的香灰用磁湯匙掏出，千萬不可將香爐倒扣，「倒爐」代表的就是「傾家蕩產」。篩掉香腳殘渣，留下三分之一舊的香灰，篩過後再加上新的香灰。溫馨提醒，過程中香火不能熄滅，因此建議最好使用環香。

§壓寶招好運：

在傳統上是壓「五寶」，現代則在香爐底下放十二枚硬幣（幣值依香爐大小而定），一正一反緊密排列，代表四季進財，月月平安，日日興旺，八方迎貴，招財納福，因此稱之為「壓寶」。

§溫馨提醒：

祖先香爐內不宜壓寶，更不可擺放任何物件。

§吉利時辰：

臘月廿四日送了神即可開始，不過今年最為吉利日辰有兩個。

1月17日（臘月廿六日），吉利時辰，巳時（早上7點至9點）這是特殊時間，運勢超背的人使用，逆轉勝的能量超級強烈，一般人請不要選用。

其他吉利時辰，午時（早上11點至12點）和申時（下午3點至5點）。

照虛耗：（暖歲與續旺氣）

除夕夜當天開始一直到年初五，家中各處都要維持燈火通明狀態，日夜都如此，除了因為財神不入穢門，喜歡選擇明亮之宅外，也有「暖歲」與「續旺氣」的神效。

想要接旺氣就請不要省那一點點的電費了，初五之後，請在玄關與客廳留下一盞一整年的開啟的「旺宅長明燈」。

接財神 除夕夜放鞭炮 催旺發達

除夕晚上和正月初一日交替的時間，就是所謂的「三元及第」的時間。

「元」代表好的開始，除夕晚上0點整，是一年、一月、一日的開始，也是專家高人所說得「三元及第」大吉時，三元指的是「歲之元，月之元，日之元」。而「三元吉時」接財神是旺運的重頭戲，除了旺宅、旺財外，還可營造「三元及第」的吉象，除夕夜跨年之際，在大門外燃放鞭炮，更有催旺發達之功。

在「三元吉時」在神龕前拜拜接財神可旺財富，發事業。家中沒有安神位者，可前往廟宇，或在家門口、前陽台雙手合十默拜（面向東北方為佳），誠心祈禱，迎接財神入宅，有點香就將香插在屋宅的財庫位或佛龕香爐。

§財庫位如下：

坐西北向東南－東北方。

坐北向南－西南方。

坐東北向西南－西北方。

坐東向西－北方。

坐東南向西北－西南方。

坐南向北－西方。

坐西南向東北－東南方。

坐西向東－北方。

「焚香開門」：亦即「開財門」，其實在除夕夜24點（正月初一日零點）的「三元吉時」的放鞭炮許願就已經執行。

「焚香關門」：取酉時拜拜關門，是為了將已接收的好運與財富收藏在家宅中，享用一整年。

走春 至少走365步 好運一整年

大年初一第一次出門就是「出行」，也稱為「走春」，其實已然運用了「奇門遁甲」的時空旺運策略，迎接最好的吉氣讓新的一年好運連連。

「出行」：

大年初一的第一趟出門，至少走365步以上，代表好運一整年。逢人道恭喜，具有「心想事成，旺財旺運」的吉利之應。

出行吉時和方位：

§卯時（5點15分～6點45點）財祿時：

方位：正北方「開門」，也是太歲星的「財神方」，又是九星「暗貴人吉慶方」，此方出行代表事業貴人明顯，加官晉爵。

§巳時（9點15分～10點45點）官祿和福祿時：

方位：東北方「生門」，也是太歲星的「陽貴人方」與「歲祿合方」，又是九星「大蛻變星」飛臨的位置，此方出行代表有機會和天星的大轉變氣息同步，讓整體運勢來個正向大蛻變。

§申時（11點15分～12點45分）日祿時：

方位：西北方「開門」，也是太歲星的「喜神方」與「太歲三合方」，又是九星「橫財星」飛臨的位置，此方出行代表興家創業，發橫財、旺業績與田產。

祭財神 初五送窮日 垃圾送出門

接天神：

年初四日是迎接天神回到凡間繼續考核人間善惡的日子。俗云「送神早，接神晚」，因此接神時間大部分都在傍晚時刻。

不管讀者們用什麼樣的金紙，一定要記得加上「甲馬」，讓神威更加顯著。

祭財神：

初五日俗稱為「送窮日」，將過年期間所累積的垃圾送出家門。

在習俗上，初五才是接財神的日子，不過由於為了提防給別人先接走了，於是一家比一家早，就出現了筆者前述之除夕夜的「接財神」動作。

開張 良辰開市 吉星照拂旺事業

新春開張只要農民曆記載「好日子」，一般人都蜂擁執行，甚至於有人選「方便的日子」，難怪很多人的事業也是在「方便」中默默無聞。事實上，不同行業的開張日也大不相同，例如生意人要選與財星、財氣有關的良辰即時，而主管級或公職人士，則宜以官祿、印祿興盛的日與時。

§開張吉日如下：

初五日（甲申）：諸多吉星照拂，這是開張拜拜大吉日。

開張時間：巳時（9點15分至10點45分）為「官祿」「福祿」「貴人」同步降臨的「六合時」，這是2023年最為吉利的開張日辰。

初八日（丁亥）：這一天有「歲德吉星」加持，諸事皆宜。由於同時也具有「日坐官祿」與「福祿」的吉象，這一天的開張拜拜最容易啟動一整年的事業與財富能量。

開張時間：午時（11點15分至12點）為「日祿時」。

十一日（庚寅）：天德與月德兩大吉星照拂的日辰。

開張時間：午時（11點15分至12點）為「三合將星時」同時也是「異路功名時」適宜開創型的事業。

十五日（甲午）：「天貴星」主事的「三合日」。

開張時間：巳時（9點15分至10點45分）為「財源吉星」「財祿吉星」與「貴人星」併臨的時間，此時拜拜開張可望「名利雙收」。

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