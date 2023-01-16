大學選校或選系？5個你需要想清楚的方向

成績、興趣、科系這幾個問題的排列組合沒有絕對正確的答案，更何況選校選系，選父母親的期待，還是選自己的期待，我們無法確保任何一個答案可以讓你從此走向幸福快樂的生活。有人跟我說某學校離家太遠了、有人跟我說想逃離現在的家，有人跟我說想休學、想轉學、想轉系、想重考；有人說想做一個賺大錢但不喜歡的工作，有人又說不想賺太多錢，但想要做一個自己真正喜歡的工作；要搭火車的、要上山的、學校不漂亮的、想住宿舍的、擔心室友太雷的、想出去住的、想打工的，離家與留下⋯⋯。

在做這個選擇之前，在決定你這四年會遇見什麼人、會跟誰相愛、會跟誰無理取鬧之前──最重要的一件事，先了解自己──透徹的，與自己對話。「我究竟想要什麼。」「我到底喜歡什麼。」如果這兩個問題對你來說太難的話，那麼：「有什麼是我可能會想要的。」「有什麼是我之前沒有的，我現在可以去追求的。」「有什麼事情是我可能喜歡的。」「有什麼生活方式是我沒體驗過，有可能嚮往的呢。」「有什麼人是我沒接觸過，或許我會好奇的。」

我們先撇開那些高中讀的類組、大學科系，跟未來做的職業完全沒有相關的案例，因為這通常可能來自一些契機、一些啟發，天上掉下來的靈感之類的，先不談這些，就談那些你可能曾經嚮往過的日常、憧憬過的生活，還有想像自己將來的樣子，這可以蠻私密的。好比說，你想要自己以後開著跑車、住在豪宅、每年出國旅遊好幾趟、有數不清數字的財富；又或者你想去難民營看看、去深山中的學校陪伴孩子。這些都沒有對錯，重點是這是否為你心中真正所追尋，不是來自別人的期待、不必迎合社會的眼光，答案不用太準確，只是你此時此刻想到的就好。

這四年你想要過什麼樣的生活呢？

先想想短期的，畢竟太長遠的事情充滿太多變數。大學期間你想要過怎麼樣的生活呢？這四年你想要去哪座城市看看呢？你想要認識什麼樣子的人，你想要吃什麼、體驗什麼呢？大部分台灣的孩子，在十八歲上大學之前很少有機會去另一座城市長住，我們在從小到大的故鄉安逸生活，熟悉每條街道巷弄，眼前所見便是世界，這個小世界以外的宇宙，我們僅透過新聞 網路認識，往往也深信不疑。以我來說，不知道為什麼對台南就是有種憧憬，並不是真的只愛吃美食，而是好奇，好奇那裡的步調與人們，葉石濤曾說過：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方。」我好難想像，所以想去看看，而事實證明了我在台南的四年，改變了我十八年來的價值觀與人生態度，更寬廣也更充滿想像。我的室友有兩位新竹人、一位苗栗人、一位彰化人與一位高雄人，大一還沒開學之前，他們就給我起了一個綽號，叫做「北北」，至今大學的朋友還是這樣叫我，因為我來自台北，對他們來說我有個台北的模樣，但對我來說，他們也很特別，有好多我沒看過的樣子。我知道很多事情是就算我們想要也沒有辦法得到，但起碼要先了解自己真正喜歡的事物，或許還需要花許多努力與時間來達成，但總有個方向與期 待在那。

五個願望：屬於你的天秤

接下來再來想想長期的，大概有五個方向可以選，興趣、財富、權力、父母期待、自我實現，當然做自己喜歡的事情，一定可以感到快樂，但如換來的是父母親的不理解、周遭的刻薄，這樣的心理負擔會不會壓過你原本的快樂呢，還是你可以一直堅持下去，讓大家對你刮目相看，讓所有人心服口服？我相信所有職業在世界上都有其生存之道，所謂成功與否，也許是還沒有找到方法，也許是少了一個契機，所有的成功都很辛苦，沒有人的成功是唾手可得，而上面的五個選擇都有背後必須承擔、你無法言喻的付出。

把那些放在天秤上看看，是做著不喜歡的事，但聽到父母親的讚賞比較快樂呢？還是做著自己喜歡的事，但是必須忍受一些不理解比較快樂呢？還是做著喜歡的事，聽著父母親的碎念，但是相信自己有一天會達成他們的盼望，這件事更讓你快樂呢？這個天秤是浮動的，隨時可能因為年齡、想法、能力而改變。

每次回覆孩子來信問我的這類問題，我都覺得自己並沒有立場左右任何人的人生，我不希望你們做自己不喜歡的選擇，但我也不想看到家庭革命，當下怎麼做是讓你活得最舒服的方式就好。有些選擇與決定不需急於一時，偷偷的、慢慢的朝著那個方向走去，也是一個很好的選擇，而且也要記得，不要太貪心，沒有事情可以做到面面俱到。或許我們都抱持過期待，想著自己可以改變誰的想法、能夠說服誰的成見，但也許，他們改不改變已經不重要了，重要的是以後我們有沒有能力改變──能不能相信，自己，總有一天，能改變。

（本文摘自未秧Winter、湛樺著《從讀書到考試，你可以更好！找回動力、高效學習，提高成就感的學霸5大科致勝筆記》，寫樂文化提供）

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