星座理財（12/26～12/30）雙魚座勤於出門 參加聚會

白羊座 – 職場事務 放慢步伐

木星再度進入白羊座，這一待就是148天，祝福白羊們開大運了！木星的行進速度超級快，因此2023年5月17日之前，將會是白羊之年。不過本周磁場並不理想，只因為太陽是釋放刑剋磁場，職場的事務放慢步伐為宜。投資求財，短線震盪多看少做為宜。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：6、4、8、2及其組合。

金牛座 – 國際財經 觀察指標

天王金牛，位於中段，持續逆行。對於金牛座而言，最好的策略就是好心情，只因為天氣已經夠冷，心情再不暖起來就不好玩了。不過幸運的是，異動的磁場十分明顯，除了安排新春旅遊外，更換跑道的念頭其實可以給予肯定。投資求財，國際財經趨勢是觀察指標。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、1及其組合。

雙子座 – 財運不佳 謹慎理財

火星雙子，繼續逆行，回到了前段。由於這個逆行態勢將會一直延續到明年1月12日，因此任何重要抉擇都有必要等待開春之後再來定奪。偏財運勢並不理想，因此謹慎理財是必須的建議，對於投資求財而言更是如此。國際財金的動向提供了營造區間財利的機會。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：8、6、4、0及其組合。

巨蟹座 – 廣結善緣 事業運好

貴人能量持續成長，即將上場的四星連結，為巨蟹帶來強大的貴人能量。這一周除大利廣結善緣，同時容易出現合作機會，當機會出現了，別忙著答應，更別急著拒絕，先瞭解再說。事業大運勢啟動，掌握上半年的態勢，不鳴則已一鳴驚人。投資求財，多觀察少動作，可免困擾。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：9、4、1、8其組合。

獅子座 – 轉換跑道 暫緩為宜

工作運勢十分理想，這是個值得全力以赴的時段，只不過由於健康磁場並不理想，因此全力以赴的同時恐怕還是需要提防別累過頭。異動的磁場十分強大，不過在受到負能箝制的目前，對於轉換跑道之舉，還是等到新春之後再說。投資求財，就線論線營造短線區間財利。

幸運物與色彩：月光石與茶色。

幸運數字：3、4、7、5及其組合。

處女座 – 偏財運勢 喜迎轉機

即便天候寒冷，不過雙女（處女）們的生活卻是充滿色彩的。三星匯聚，四星準備鏈結在愛情宮位上，單身適婚雙女（處女）值得勤快地參加聚會。偏財運勢出現正向轉機，對於未來的半年而言，雙女（處女）的財富有機會信手拈來。只不過負能需要避開，就像本周的日木刑剋。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、9、4、0及其組合。

天秤座 – 操盤理財 小玩怡情

家庭運勢持續理想，對於重要事務自然是可順勢安排。愛情的壓力雖然沉重，不過在有機會透過轉念而轉化的本周，天秤們不妨將彼此的互動方式轉變為新年假期的規劃，心境開了能量自然順了。投資求財運勢不佳，小玩怡情為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與寶藍色。

幸運數字：1、6、8、0及其組合。

天蠍座 – 漲賣跌買 賺短線財

貴人能量十分明顯，本周大利廣結善緣，歲末年終也是廣結善緣最好的時機點。向這一年來幫助自己的貴人表示感謝，以及向這一年中砥礪自己的貴人表示感激，該送禮的就不該猶豫。工作運勢準備大啟動，貴人的積累將會帶來莫大助益。投資求財，大漲賣急跌買營造短線財利。

幸運物與色彩：白玉與乳白。

幸運數字：8、4、1、6其組合。

射手座 – 業務行銷 值得努力

財利運勢十分理想，歲末年終有機會營造大紅包，不論是商務買賣，還是業務行銷都值得再加倍努力。值得提醒的是人脈磁場，由於出現了容易影響心情的磁場，人馬（射手）有必要練就動心忍性的本領。投資求財的運勢十分理想，除了順國際財金的勢，也需要參考線型數據。

幸運物與色彩：瑪瑙與紅色。

幸運數字：9、6、4、3及其組合。

摩羯座 – 法人動向 順勢而為

山羊（摩羯）之月展開序幕，而冥王山羊（摩羯），位於後段，金星與水星亦步亦趨地合相冥王星，於整體運勢的啟動具有強大助益。這時候最為理想的開運策略就是規劃為來的目標，企業家們也該思考一下事業轉型的機會。投資求財方面，則宜密切觀察法人動向，順勢而為。

幸運物與色彩：鈦晶與白色。

幸運數字：6、4、8、0及其組合。

水瓶座 – 投資求財 多多觀察

土星寶瓶（水瓶），已然進入後段，與天王星的刑剋負能也進入尾聲，但由於太陰星的刑剋，讓寶瓶們的這一周的心情星空並不晴朗。這個時候寶瓶（水瓶），只要做好心情管理，整體運勢溫度就有機會獲得提升。投資求財運勢十分尷尬，狀似順遂，但容易壓錯寶，多觀察為宜。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

雙魚座 – 勤於出門 參加聚會

海王雙魚位於後段，由於人脈磁場進入理想的合相狀態，是個貴人滿滿的一周，而這些貴人是來自社群中，換言之雙魚們有必要走出家門勤於參加聚會。守護星進入財利宮位，由於磁場並不理想，因此除了謹慎理財，還需要妥善管理愛心。投資求財，觀察市場氣氛再順勢而為。

幸運物與色彩：拉長石與藍綠。

幸運數字：6、7、4、3及其組合。