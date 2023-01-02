12生肖運勢 這星座神明會在背後暗中幫助你

2023年的上半年為農曆正月十四日（國曆2月4日──立春）至農曆六月廿一日（國曆8月7日）。

鼠──維持現狀，小心人為陷害

建議屬鼠的朋友在上半年維持現狀就好。這段期間就好像春天裏的枯木──春天本是萬物生長的時期，如今卻無法開花結果──因此，上半年並不適合做任何改變與衝刺。不過，請不要太擔心，這並非指會「枯掉」，也更不是指會「死掉」，而是這段期間有較多風霜侵襲，只要等待這些風霜過去，時機一到，運勢就會轉強了。

除了維持現狀，也請多留意人跟人之間的問題，並小心人為上的陷害。這麼說的主要原因是：你的能力在這段期間受到主管或老闆的肯定，多少有些人會因而眼紅忌妒，請特別小心留意。

基於上述原因，建議屬鼠的朋友最好是等到下半年再來做改變或衝刺。

牛──運勢走弱看不清方向

上半年運勢呈現走弱的狀態，猶如頭上有一片烏雲讓陽光透不進來，導致缺少光線。缺少光線時切忌前進的速度太快，因而建議不要做重大的變動或改革，畢竟光線不足就看不清楚方向，看不清楚方向就容易跌倒。不過，你也不必因而過度擔心，只要在上半年期間維持保守狀態，不做重大變化，大體就能平順度過上半年。

由於上半年運勢比較弱，平時請多留意人跟人之間的問題；此外，正因為運勢低比較容易遭遇人為上的陷害，所以投資方面也必須保守。

虎──運勢較順遂，建立自信，但保持低調

由於受到過去失敗經驗或長時間不順遂的陰影所影響，導致屬虎的朋友們目前有缺乏自信心的情況，並且成為你前進的阻礙。過去的事已經過去了，請振作自己，積極向前看，試著化解掉心中的鬱悶，如此你才能看到未來的道路。

你的運勢正在轉強當中，事物與你的關係，可以說是相生不相剋──魚幫水，水幫魚，相輔相成，再加上這段期間你很有機會遇上能提攜你的貴人，因此，上半年將會迎來一個皆大歡喜的好結局喔！

除此之外，有一點要提醒你特別注意，上半年這段期間雖然事事都比較順遂，但依然要保持低調──畢竟樹大會招風。

兔──心善有福助，但要小心桃色風波

在國曆一月二十二日（農曆正月初一）到國曆二月十九日（農曆正月廿九日）這一個月期間，可能會有一些人與人之間的紛爭，如果不謹慎看待，將會影響整個上半年運勢；相反的，如果你能在農曆一月期間避免掉人事方面的紛爭，那麼今年上半年的運勢將有機會水漲船高。

二○二三年雖然屬兔的朋友犯太歲，但不用擔心，犯太歲的影響程度是有限的。這是因為你在過去一年做了很多善事，累積不少福報。即使可能會遇到一些坎坷與磨難，但你做過的好事與累積的福報將會在今年庇蔭著你，暗中助你化險為夷、遇難呈祥。正因如此，想在上半年期間達成願望，是有很大的機會的。

不過，畢竟今年你還是犯太歲，會比較有機會遇到桃色風波，容易受到外在表象的誘惑而做出衝動之事，建議你必須特別注意這一點，以免發生人與人之間的糾紛。

龍──小心欲望過大導致運勢進退兩難

從國曆一月二十二日（農曆正月初一）到國曆五月十八日（農曆三月廿九日）這四個月期間（含閏二月），你很可能會遇到一個非常低的關卡，低到你再怎麼努力、用盡所有方法仍無法達到期待──甚至連求神拜佛都難以改善。這種情形就好像把一艘船開上沙灘時擱淺、卡住了，進也無路，退也無路。

之所以面臨如此困境，主因出在「欲壑難填」四個字。具體一點來說，你在這四個月期間非常容易受到外在誘惑，明明已經擁有了，而且是很不錯的，內心卻還想要再更多、想要更好的，因此做出錯誤的決定，進而導致一連串的波折。

這四個月期間請一定要堅持住，只要能挺過這四個月，接下來的運勢非常強，想做的事成功機率會非常大──你的運籤中，有一支是六十甲子籤的籤王，要抽到籤王的機率非常低，是很不容易的一件事。

蛇──小心貿然做出大變格，而導致局勢混亂

總體來看，你在上半年的運勢強度大約只有四成，因此，如果想要從事大變革，甚至以極快的速度衝刺的話，小心很容易會造成局勢的混亂──風到，雨隨後也會跟著到，而這會讓原本單純的情況變得複雜；情況一旦變得複雜，事情自然就很難達到你原本的期待。你想要做出大變革，主因是聽信他人不當的建議，這些建議讓你聽起來心花怒放，覺得如果不做這些改變似乎會損失很大，因而貿然做出錯誤的決定。一旦你做錯決定，必然會製造出許多困擾，屆時就得耗費很多時間和心力來解決問題。

因此，建議你在這段期間不要衝刺，先維持現狀為佳──上半年宜靜不宜動，多加以觀望才會比較安穩、安全。

馬──快馬奔騰有神助，可再加強人和

你上半年的運勢可說是快馬奔騰，而且沒有什麼重大困難會影響你，雖說還稱不上一馬平川、暢通無阻，但由於運勢正在轉強，就算遇到阻礙與困難，也大都會有貴人出現幫你一把，讓這些阻礙與困難一一化解。因此，上半年請你一定要堅定意志，勇往直前，大步邁進。

更難能可貴的是，神明會在背後暗中幫助你，做事會圓滿成功的。有運勢的加持，再加上你的命格裏本就有這方面的定數與能力，想做的事大部分都有很好的發展，也會得到圓滿的結果，只要在人和方面再多加強，後續的結果會好得出乎你意料之外。

唯一要注意的是，屬馬的朋友在這段期間千萬不要擔任傳聲筒的角色，並且切忌耳聞到一些閒言閒語就馬上傳出去，小心傳到一些不實言論，反而會讓他人對你心生誤會，既得不償失，還會影響你目前大好的運勢。

羊──注意個人形象，小心半路殺出程咬金

上半年運勢比較弱，想要從事什麼事好像都有心有餘而力不足的感覺，甚至會出現「眼看就快要成功了，卻半路殺出一位程咬金讓事情無疾而終」的情況，讓你心中懊悔不已。請不要太過擔心和掛念，這是運勢弱的緣故，並非是你能力不好──機遇不到，也急不來，雖然結果無法達到期待，但只要你在現階段能耐得住性子，並對自己有信心，待時機一到，你想做的事都能如願以償，甚至一飛沖天。

在運勢弱的這段期間，除了韜光養晦之外，你還必須特別注意自己的形象，因為上司跟老闆會暗中觀察你、考驗你，看你是否是一個能承擔重責大任的人。如果能通過考驗，你將會任重道遠──不要放棄，你的強運還在後頭。

猴──事半功倍，但要注意小人口蜜腹劍

去年運勢起伏較大，導致你心灰意冷，最令你懊惱的是，有些事明明眼看就要成功了，沒想到最後卻來一個急轉彎，不但沒有達到期待，反而惹了一身腥。不過，這種情形即將在上半年過去，你的運勢已經開始轉強，過去遇到風浪、波折和紛紛擾擾（甚至還被誣陷）都開始平靜下來，即將結束。

目前你的運勢就猶如日正當中、晴空萬里，想做什麼事都能正式進行，而且還會很快得到成果，更難能可貴的是，還會有貴人出現暗中相助，讓你事半功倍。

雖然運勢整體看來很不錯，但在上半年仍有小人關需要留意，這個小人在言語上會表現得非常為你著想似的，內心卻早因嫉妒你而產生惡意，請務必留心──上半年如果能多加注意以避開這種情況，日後將大有可為。

雞──運勢低迷宜韜光養晦，切忌玩物喪志

你在上半年的運勢較低迷，局勢有點快要風雲變色，大雨隨之而下，想做的事情也比較無法達到心中原本的期待。不過，運勢不會一直都是低迷的，而是有時高、有時低，就像月有圓缺那樣。因此，請不用擔心，你只要能把握這段時期韜光養晦，若有些重大事情必須執行或變動，先暫時緩緩，等待最佳時運到來再來做，對你才會最有利──雖然上半年的情況很可能會讓你的心情非常不好受，甚至到了想要離開這個傷心地的程度，建議先不要衝動，在運勢低迷期間，就算另投他處也不一定能去到最佳去處。

還有一點要特別注意，那就是切忌玩物喪志──小心對一件事情太過沉迷，一旦真的沉迷下去，要再把你拉回來，就得花費一番大工夫。建議你在上半年暫時性的沉潛一下，利用這段時間多充實自己，趁機學習做好一個旁觀者，觀察局勢是否明朗──待時運到，局勢明朗化，就可以一飛沖天。

狗──運勢低迷，勿強出頭

你在上半年的運勢，彷彿身處大海而茫茫看不清楚方向，前途不如意，運勢也很低迷，眼前的所有問題就好像一團絲線打結在一起，你必須想辦法把這些打結的絲線一個一個解開，否則就會像魚離開了水，反而衍生更大的問題；一旦衍生出更大的問題，它就會成為你今年一個非常低的關卡，低到你再怎麼努力、用盡所有方法，都還是無法達到期待，甚至連求神拜佛都難以尋得改善……

然而，究竟是什麼原因導致你面臨進退兩難的情況呢？除了運勢低迷，另一個原因主要是你在運勢低迷期間還硬是強出頭──你本身是有能力的，可口的果實在你眼前誘惑著你，其他人用言語刺激你，你抵擋不住誘惑，也禁不起刺激，再加上你很想向大家展現自己的能力，於是，按捺不住衝動的你一股腦地往前衝刺，卻不知你即將遭遇到很大的風險──這點就是你在上半年最容易遇到的狀況。

鄭重建議你，上半年先韜光養晦，切忌衝動，請抱持「千磨萬擊還堅韌，任爾東西南北風」的精神撐過去，這樣才能避免在這段期間發生重大事件，之後的運勢也才有機會一如既往的平安順利。

豬──有轉機，拋開過去不愉快的經驗

之前你已經勞心勞力好一段時間了，甚至還為此求神拜佛，但仍不見改善，讓你心灰意冷，信心幾乎消失殆盡。別擔心，這些不順的情況已經快要結束了，你的運勢正漸漸轉強，待立春過後，就會出現一個明顯的轉機，運勢可以說變得非常強，想做的事成功機會非常大──你的另一支六十甲子籤抽到籤王，抽到籤王的機率非常低，是件很不容易的事。

建議你一定要要好好把握這次的機會，把之前不愉快的經驗拋到腦後，好好準備迎接即將到來的最佳時機。

（本文摘自王崇禮著《2023問神達人王崇禮相伴生肖運籤農民曆》，柿子文化提供）

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