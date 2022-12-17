星座理財（12/19～12/23）金牛座大膽規劃 必有所成

白羊座 – 人際不佳 簡出為宜

就在本周二，木星再度進入白羊座，白羊年的序幕再度開啟。換言之從20日開始至明年5月17日之間，白羊座的運勢是完美的。不過，由於人際關係磁場並不理想，人多的地方不要去，本周深居簡出為宜。投資求財，千萬不要隨著市場氣氛買賣。

幸運物與色彩：尖晶石與粉紫色。

幸運數字：6、1、4、9及其組合。

金牛座 – 大膽規劃 必有所成

天王金牛，位於中段，持續逆行。職場壓力如影隨形，不過，金牛們有機會透過學習與轉變策略，舒緩並化解事業上的壓力。換言之，這是個值得為事業進行轉型策略的一周。木星將於周二進入心想事成的位置，大膽規劃，必有所成。投資求財，多觀察少動作為宜。

幸運物與色彩：黃金虎眼石與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

雙子座 – 偏財運佳 就線論線

火星雙子，繼續逆行，位於中段，而這個逆行態勢將會一直延續到明年1月12日。木星將於本周二進入雙子的貴人宮位，代表積極廣結善緣的機會出現，戴好口罩，積極參與聚會，貴人籌碼容易獲得積累。偏財星雖然理想，不過，投資求財還是須要謹慎以對，就線論線為宜。

幸運物與色彩：橄欖石與芥末綠。

幸運數字：5、4、6、1及其組合。

巨蟹座 – 設妥區間 確實操作

貴人磁場十分理想，而這個貴人就在巨蟹們的身邊，合作、事業、家人與生活夥伴。木星將於周二進入巨蟹們的異動與學習宮位，代表巨蟹們有理想的能量進行轉變事宜，不論是事業上的轉型，還是生活型態上的轉變，都容易順遂。投資求財，設妥區間，確實執行為宜。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：3、4、7、1其組合。

獅子座 – 合作事務 稍安勿躁

工作運勢頗為理想，年關近了，工作開始繁忙起來，靜下心，順順的執行，即便默默耕耘也容易獲得肯定。愛情磁場也十分理想，尤其是女性獅子們更容易獲得溫暖的陽光。合作的事務，稍安勿躁為宜。投資求財，就線論線，順勢而為，區間財利可期。

幸運物與色彩：石榴石與粉紅。

幸運數字：6、9、4、3及其組合。

處女座 – 投資求財 謹慎為上

雖然愛情不是生活的全部，不過，幸運的愛情往往會是生命的全部。有愛人的雙女（處女）努力多愛一些，單身適婚雙女（處女）則宜積極參與年尾聚會，幸福很可能就在前方轉角處。投資求財運勢雖佳，不過財金環境不理想，謹慎為宜。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：1、4、8、7及其組合。

天秤座 – 購屋置產 擇吉執行

家庭運勢頗佳，對於遷徙、入宅、修造等重要事務而言，這是個可以擇吉執行的一周。購屋置產也是如此，雖然市場較為冷淡，不過，議價空間與理想標的容易較為順心。投資求財的部分就需要提醒了，壓力大之外，操作難度也高，多看少做為宜。

幸運物與色彩：鈦晶與黃色。

幸運數字：8、0、4、2及其組合。

天蠍座 – 順勢而為 賺短線財

人脈雖然不一定是錢脈，不過可以肯定是事業的命脈。這是個學習磁場十分活絡的一周，抱持學習的心廣結善緣，最容易積累正向的貴人籌碼。周二之後木星將會進入天蠍們的工作宮位，辛苦有成將會是後續的故事。投資求財，順勢而為營造短線財利。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、3、4、7其組合。

射手座 – 財運理想 有利可圖

人馬（射手）之月，進入末段，周三之後宣告結束。財利運勢頗為理想，這是個有利可圖的一周，商務買賣或業務行銷都值得努力。不過人脈互動宜謹慎，謹言慎行為宜。木星將於周二進入愛情領域，愛情的美麗故事容易出現宜掌握。投資求財也是如此，順國際之勢而為為佳。

幸運物與色彩：珍珠與乳白色。

幸運數字：8、1、4、6及其組合。

摩羯座 – 操盤理財 小玩怡情

冥王山羊（摩羯），位於後段。金星與水星亦步亦趨地逐步中段，再與天王星合相，生活的變化容易激起美麗的浪花，不過，還是宜淺嘗即止。山羊（摩羯）之月，將於周三之後開啟序幕，一年一度的當家作主，運勢自然容易獲得提升。投資求財，謹慎運作，小玩怡情。

幸運物與色彩：硨磲與銀色。

幸運數字：7、4、6、1及其組合。

水瓶座 – 國際財金 做為依歸

土星寶瓶（水瓶），逐步進入後段。由於天王星的刑剋，這是個壓力十足的一周，而這股壓力容易來自於人脈領域，因此謹言慎行成為了理想的趨吉避凶。家庭的重要事務，稍安勿躁為宜。投資求財，短線順勢而為，國際財金動向是依歸。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：1、9、4、3及其組合。

雙魚座 – 商務買賣 加倍努力

海王雙魚位於後段，由於和太陽之間出現了不協調的磁場，職場事務與人脈互動都必須謹慎執行。木星雙魚將於周二結束，周二之後雙魚們的財利運勢容易出現正向的變化，商務買賣與業務行銷都值得加倍努力。投資求財，順勢也順市，航運概念股值得短線關注。

幸運物與色彩：月光石與黃色。

幸運數字：2、4、0、8及其組合。