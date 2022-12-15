2023星座運勢 迎接改革新時代

2023年的天星現象出現了巨大的轉變，冥王星從待了20年的山羊（摩羯）座，轉移到寶瓶（水瓶）座，從嚴謹的位置轉移到革命的地方，這是一種權威式的移轉，也是改朝換代的寫照，如果你還沒有做好準備，很可能就會遭到「大轉變巨輪」的碾壓。

2023年3月24日冥王星過宮，開啟了改革的新時代。土星將於2023年3月7日離開寶瓶（水瓶）座進入雙魚座，代表的是人們可以開始大展身手，迎接冥王星世紀的來臨進行「改朝換代」式的大革命、大轉變、大蛻變。

木星於2022年12月20日進入白羊（牡羊）座，只花了148天一口氣就離開白羊（牡羊）座。由此可知，2023將會是個忙碌的一年，卻也是極有意義的一年，時代在轉變，世界在轉變，幸運的我們也在蛻變。

白羊座 – 珍惜好運 順勢轉型

太歲星將會在5月17日離開白羊座，這個行色匆匆的太歲星提供了白羊們整整半年的好運時光，就算沒有心想事成，也會是如意順遂。只不過此種好光景將會在5月17日之後結束，白羊們務必珍惜這千載難逢的好時光，積極學習，掌握住機會開發人脈，企業白羊則宜順勢讓事業進入轉型狀態，後疫情時代的機會將會出現在上半年，否則就要暴殄天物辜負太歲星的美意了。

守護了20年的事業星將於3月離開，最直接感受的應該是如釋重擔。不過下半年，有些事務還是容易出現老戲重演的情況，因此像要避免重蹈覆轍，提昇自己的事業價值觀，以及職場專業才是當務之急。紅鸞星動之年，情緣運勢自然理想，不過由於白羊們的流年關鍵星盤中的婚姻宮與愛情宮位都處於空宮狀態，因此即便有了太歲星的照拂，也還是須要白羊們的努力。

整個大環境都在轉變，實體生意到了線上，店面購買也轉到了網路商場，但對於白羊而言，老本行才是踏實的選擇。股票市場宜以保守為先，儲蓄型、法人與護盤、生技、車用電子……等概念股值得關注。

金牛座 – 貴人滿滿 心想事成

守護星回到本命星座的現象，並不是每一年都會出現的。金星在流年關鍵盤中，不但回到本命星座，同時還帶來了剛過宮的土星的祝福，代表這將會是貴人滿滿的一年。而這個土星同時還化解了金牛們的劫財劫數。

整體而言，這是個心想事成的流年，因為有了太歲星的加持，對於一整年的好運勢最好先做好規劃與布局，否則幸福與好運不會自然產生的喔！

冥王星進入金牛們的事業宮位，雖然出現了來來回回的現象，不過上半年的正向能量提昇了金牛們的自信心，一個人的運勢好壞來自於內心世界是不是很偉大。金牛們的2023是個偉大的一年，心智上的偉大可以多一點，財務上的變化則有必要小一點。

火星帶來的是強大的能量和行動力，對於金牛而言，這是非常需要的能量，只不過必須透過守紀律的方式運作。設妥區間確實執行是守紀律的一種，而定時定額投資則是另一種紀律，對於金牛而言比較適合第二種。投資標的以儲蓄型、成長型、避險、原物料、指數型………等概念標的為宜。

雙子座 – 正財流年 關注本業

後疫情時代，鮮少事情沒有遭到改變的，事業環境就是如此。巧的是，2023年冥王星的過宮，讓雙子們有機會對於事業進行脫胎換骨式的轉變。只不過前提必須是不過度消耗資金，以及掌握住趨勢不盲從。企業雙子如此，一般雙子則要提升自己的專業競爭力，即便斜槓也要比別人專業。

有一股衝動，那就是很想走出自己的路線，用自己的方式過自己選擇的生活，這股衝動極容易在3月之後逐步實現。不過從天星角度觀察，建議雙子們再行動之前不妨先給自己足夠的學習，底子夠厚夠穩，才能夠不鳴則已，一鳴驚人。如果愛情和事業只能選一項，建議雙子們選擇事業。職場得意，情場未必會失意，但精神一旦專注在情場，職場的發展容易受到影響。

投資行星的流年能量並不理想，雙子們務必規避來自於政策與地緣關係的利空效應。國際財金趨勢、匯率與外資法人動向須要仔細觀察。整體而言，這是正財的流年，本業宜多用點心思，股市投資順勢靈活為宜。備足現金先，而標的的選擇宜以政策、通膨、金融、車用電池…….等概念股為佳。

巨蟹座 – 辛勞收穫 水到渠成

2023年的流年亮點在事業與生命的蛻變與升級，愛情成為了非第一線功課。古有明訓，書中自有黃金屋，書中自有顏如玉。對於巨蟹們的2023年而言，「書」其實已經被「事業」給取代了。對於單身適婚的巨蟹而言，接下來的未來將會是先「立業」再「成家」。換個角度看世界，換個方式布局期待中的幸福，幸福的樣貌將會更美滿。

工作行星以罕見的方式一路執行，2022年12月20日進入事業宮位之後，一路無阻地順遂於2023年5月17日離開，下一站就是得到社會認同的宮位，代表得到了期望中的社會地位與肯定。

對於巨蟹座而言，這是個值得加倍努力的一年，學習加行動，再加上太歲星的祝福讓上半年的辛勞如數換回成就，下半年的名利雙收成為了水到渠成。

對於巨蟹座而言，2023年將會是個超強的偏財啟動年，雖然這一年有點辛苦，不過一旦辛苦布局完之後，接下來2024年之後的20年財富就有機會不斷成長。

投資求財的部分，最適合的標的將會是持續積累的被動收入標的，例如房地產、指數型、避險基金、網通、電商……等概念股。

獅子座 – 營造財利 速戰速決

冥王星在2023年3月將會離開待了20年默默付出的位置，轉移到獅子座關鍵人脈的宮位，重量級行星啟動的自然是強大的高端人脈，同時也帶給獅子們一種能量，那就是有機會更換社交群，比現在更強，更豐沛文化能量的社交群，而最好的策略則是組建具有獨特互助特質的團隊。「我不是巨人，但我可以站在巨人的肩膀」，和比自己更優秀，更厲害，更有能力的人合作與學習，就是提昇自己生命層次的開始。

流年關鍵星盤中的事業宮出現了吉利而正向的轉變能量，企業獅子有機會為企業進行體質轉變，一般獅子則有機會成功轉換跑道，或是轉變心情重新檢視並提升事業價值。而讓事業成功蛻變的關鍵元素，是善用合作資源的良好規劃。

上半年的投資運勢超級順遂，只因為投資行星沒有負能，以超快得速度147天走完全球投資市場，代表不論是商務買賣或業務行銷，甚至於是股市投資求財，最好都以速戰速決的方式營造短線財利。下半年之後，就保守以對。

投資標的以航空、通訊、頻果、網通、電動車、光學鏡頭……概念股。

處女座 – 偏財超旺 大利求財

四星匯聚在雙女（處女）座的對宮，也是最親密的人際關係宮位上，這將會是個熱鬧的一年，因為在這一年中，雙女（處女）們恐怕很難有可以獨立自主的時間和機會。這是雙女（處女）們的流年功課，就從耳根子的練習開始，降低人云亦云的干擾，就有機會避開無所適從的窘況。

冥王星過宮，讓雙女（處女）們的工作運勢獲得了強大的能量，這是種值得投入強大精神與體力的訊息，雖然這一年還是存在著變數，不過只要方向明確，企圖心夠強，未來20年的好運就從今年開始奠定。土星也從工作宮位離開，代表的是壓力終於獲得了解脫，事業貴人也跟著浮現。

偏財運勢格外理想，木星從2022年12月20日進入偏財位，一路順行無阻2023年5月7日離開。對於雙女（處女）們而言，這是偏財運超級理想的時段，商務買賣、業務行銷和股市投資求財都值得努力。投資策略掌握上半年營造一整年的績效，宜以國際財金動向為依歸，標的則以光電、鏡頭、電池、電動車、生物科技、網通……等概念股為佳。

天秤座 – 勇於改變 創新思考

20年來的第一次遷徙，總是會舉步蹣跚，3月24日冥王星進入「勇氣」的宮位，生命力獲得點燃，大利順勢改變解讀週遭事物的思維，換個角度看是世界，世界將會呈現不一樣的美麗，心動就該馬上行動。5月1日冥王星將會開始逆行，「勇氣」容易受到考驗，當冥王星在6月11日以逆行的方式離開「勇氣」的宮位，回到相對安全的保守位置，就是重新整理再出發的時候。10月10日恢復順行之後一路再度奔向「勇氣」，從此展開20年的優勢之旅，天秤們的人生將會更精彩。只不過須要留意的是這一年面對愛情與投資方面的方式，同樣須要見好便收的勇氣。

土星進入工作宮位，再加上四星匯聚，堅持依照計畫逐步落實創新和嘗試後的策略。投資宮位的氣勢驟升，3月至4月底的投資運勢超級理想，方向以國際財金政策動向為主，5月至9月底宜謹慎面對，靜觀其變，等待機會。偏財運勢亦佳，企業獲利與是否按照系統與計畫行事息息相關。股市投資標的宜以消費型電子、第三方支付、債卷型、指數型概念股為佳。

天蠍座 – 天星助陣 占盡優勢

有了太歲星的加持，天蠍們的工作運勢是吉利而正向的。太歲星在2022年12月20日就進駐，用極為快速的腳步進行，一路通暢，5月17日就離開工作宮位。此種天星訊息，要告訴天蠍們的是，工作與事業都須要速戰速決的策略，掌握上半年的契機，不論是新事業的開始，還是舊事業的轉型再出發，機會來了先做了再說。冥王星20年一回的過宮，今年出現在天蠍們的家庭運勢位置，並且合相辛苦有成位置的太陽與水星，天蠍們有機會藉助天星的能量展現本事，讓這樣的流年不但獲得優勢，也有機會創造屬於自己的優勢。

金錢星在上半年的磁場十分理想，投資求財宜掌握時間點，做好計畫將一整年的業績在上半年完成。別懷疑！有太歲星的加持，只要有機會，有方向，有毅力，真的可以達成喔。9月4日之後，金錢星進入逆行，保守是必須，不過這個時候卻是醞釀下一個賺錢能量的機點。業績逆勢成長、通運、通訊、能源、新興國家基金……等概念是投資理想標的。

射手座 – 實現小我 成家立業

2023都會是人馬（射手）們理念重整的一年。冥王星的20年異動撼動了人馬（射手）們的工作價值觀，不論過去是為名，還是為利，2023都會是回歸基本面的一年，那就是為了家人的幸福。不需要和別人比，要和過去的自己比，目標的設定從小我的實現開始。

流年關鍵星盤中四星匯聚，得到了冥王星和金星的祝福，代表的是事業和財富都有機會匯聚在「家」的地方。如此說起來，2023年也將會是人馬（射手）座「成家立業年」，只要將為自己布局個超有感覺的「家」，就不難營造「名利雙收」的好流年。

太歲星的祝福，人馬（射手）們2023年情緣運是理想的。在金錢宮待了20年的冥王星，開始移動了。而金錢星也進行了兩年半的遷徙，進入人馬（射手）們的家庭宮位。這是一種大利「成家」的寫照，尤其對於購屋換屋有需求的人馬（射手），更應該展開「成家」的大計畫。只因為，不但可以覓得幸福好宅，同時在價錢上也容易很漂亮。投資股債的理想比率將會是債六股四，定期定額有機會營造理想流年財利。

摩羯座 – 大破大立 改變命運

冥王星是山羊（摩羯）座的守護星，將於2023年3月進行大遷移，這是一種命運大改變的寫照。此種20年一次的大遷徙，山羊（摩羯）座的命格與運勢將會出現兩種大變化，一是性格上的變化，不再山羊的山羊，不再摩羯的摩羯，將會是什麼樣的感受，很可能山羊都會喜愛上自己。

其次是，對於人生價值觀的轉變，容易從刻苦耐勞步步為營到大破大立。此種判若兩人的重大轉變，山羊（摩羯）們身邊的朋友與家人將會感覺最為強烈，這是2023年的第一個課程。7月22日至9月3日之間，事業上的重大抉擇與轉變最好避開。

什麼是大富大貴？很難想像喔！沒關係的，山羊（摩羯）們將會有整整20年的時間慢慢想，這是守護星進入金錢宮的現象。不過值得提醒的是，由於守護星的霸氣不容易掌握，因此在出現負能的時候須要更多的穩健。3月24日進駐，5月1日開始逆行，直到10月10日才會恢復順行，因此財運以上半年為佳。投資標的以強勢、金融、第三方支付、能源、光電、醫療生技……概念股為佳。

水瓶座 – 廣結善緣 向上鏈結

2023是寶瓶（水瓶）們的絕佳啟動開大運能量的流年。

過去的20年中如果寶瓶（水瓶）座覺得過的還滿舒適，那就要大大地恭喜，因為那是「沒有變強的需求」的訊息，所以有人這麼說「你沒有變強，那是因為你一直很舒服」。2023年出現了兩個重大的行星訊息與能量的轉移。一是，在心智宮待了20年的冥王星開始啟動大遷徙，3月24日將會進駐寶瓶（水瓶）座，屆時寶瓶（水瓶）們的整體氣勢將會獲得超強的提昇，這是一種「自我強大」的機會，20年風水輪流轉十分值得掌握。就從積極廣結善緣開始，因為強大的貴人能量正在等著寶瓶（水瓶）們承接，這是一種向上鏈結的訊息，對於事業運勢的提昇具有強大的助益。

土星是寶瓶（水瓶）們的守護星進入金錢宮，理財自然會更謹慎，而此種謹慎的態度就是為來整體經濟環境不理想的絕佳策略。事業須要計畫，理財和投資也須要計畫，按圖施工，保證成功。投資理想標的：電動車、通運、能源、宅經濟、生技、消費性電子…..等概念股。

雙魚座 – 強化心智 衝刺事業

冥王星離開待了20年的大眾人脈宮位，進入雙魚們的心智宮，雖然人際關係的驟然改變，讓雙魚們感到不習慣，不過心智與靈魂的偉大，卻是真正的千載難逢。這是一種新生命或新生活開始的象徵，因為內心強大才是真正的強大，這個時候即便遇到了困境，也會轉化成有意義的養分。雙魚們迎接2023年最需要做好的準備就是繫好安全帶，因為運勢火箭就要發射了。

2023年在雙魚們的內心世界肯定有一幅強大的事業地圖，正等待雙魚們去實現，千萬別辜負了流年關鍵星盤中冥王星合相工作星的美意。5月1日至10月10日之間，所有的重大抉擇都須要避開，這是個愈努力愈偏差的時段，不妨停下腳步安排專注在學習的領域，為10月10日之後的20年大世紀做好準備。

太歲星從2022年12月20日進入金錢宮之後，一路奔走沒有停歇，9月4日開是進入逆行。逆行前見好便收，積累籌碼準備10月10日之後的再起。投資標的宜以國際財金政策、金融、強勢股、資產、生活消費、能源、醫療……等概念股為佳。

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