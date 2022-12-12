林青霞閱盡繁華 找到快樂之道

年紀的積累與經歷，68歲的林青霞這些年讓人看見她放下自我、豁達開朗之境，甚至找到讓自己快樂、也讓別人快樂的方法，「可能是我放鬆了，而且比較有自信了，加上這些年充實得多，變得比較健談、擅於表達自己；人家說寫作是寂寞的，我反而認為寫作是治癒我寂寞症的最佳良藥。」

閱讀林青霞書中的每個字句，會發現她發自肺腑的文字充滿真摯濃情。她說，小時候個性敏感，容易受別人不經意的眼神、動作影響，會以為別人想傷害她，或是以前做錯一件事、說錯一句話，可能別人看起來不是錯，但她會很在乎別人看法，所以常常不開心，因此她一直試圖讓自己變得較粗線條一點。

求好心切陷入痛苦

她17歲出道的時候，當時很多人說演藝圈是個大染缸，她戰戰兢兢的踏進來，突然一夜成名，接著爆炸性的報導，她驚覺自己說的話變成白紙黑字在報紙上，這讓她很警惕，「原來我不能心裡想什麼就講出來，這樣可能會得罪人」，當時她曾說了一句話引起軒然大波。

香港媒體當時問她「對香港和台灣男孩子的看法」，山東妞個性直白的她，回應「台灣男孩子比較老土，香港比較時髦」，沒想到惹得台灣男生不開心。她請教一位張佛千教授「我該怎麼說話」，對方送她《說話的藝術》這本書，「以前害羞又不懂得說話，常躲著記者，所以得罪很多人，他們以為我很大牌，其實我是怕他們。」

林青霞個性求好心切，以前總讓自己陷入痛苦，又不知道怎樣做才算最好，「以前人家要求，我就答應，答應完我自己受苦。有天我對鏡子裡的自己端詳了一陣，我不知道鏡子裡是怎樣的一個人，因為我向來都很在乎人家說的話、做的事，永遠都是被動，我問自己『我為什麼這麼不快樂呢』？」

為了「找快樂」，「我告訴自己，之前這麼不開心，30歲以後，我一定要很開心，當時徐克和我聊天，我說我30歲的願望是要做一個快樂的人，他反問我『快樂怎麼做』？」林青霞是有方法的，除了開始學著對別人的要求說「不」，30多年前還曾到埃及一間很靈驗的廟宇許願「希望能令我跟我在一起的人都開心」。

從哲學找人生答案

她也看一些哲學性的書找答案，有一句話讓她很受用，「書中寫，一個最沒有智慧的人，是會令別人不開心、自己也不開心，中等是一邊開心一邊不開心，最高智慧是令大家都開心。」她慢慢學會轉念，「對人對事上，在不好的時候，我會找到好的部分，而且從來不去後悔，這樣就不會把自己置於不好的情緒。」

林青霞從寫作中釋放情感，這幾年甚至可以做到在很多環境裡，讓大家開心快樂的境界，「這1、2年我比較接受自己是不完美的。我很願意讓別人開心、跟別人接觸、釋出善意，比如我唱京戲，唱得不好，但我還是唱，別人聽得開心、我也開心，我的目的就是要讓大家快樂，這和年輕時的我，很ㄍㄧㄥ、很在乎別人、有包袱、絕不應酬，不見陌生人的我完全不同。」

林青霞談邢李㷧生命中的巨人

林青霞這些年透過寫作敞開心扉、療癒自己，也放下過去，以前鮮少提及生命中的3個男人：邢李㷧、秦漢、秦祥林，此次被問起這塵封多年的話題，她態度從容大方，聊到與攜手28個年頭的邢李㷧，更散發著溫柔堅定眼神說道：「他一直是我心中的巨人。」

林青霞40歲時嫁給香港富商邢李㷧，當時許多人對這段富商與女明星的豪門婚姻不看好，加上邢李㷧不斷地被八卦緋聞纏身，網路上對於「林青霞婚姻觸礁」的新聞從沒停過。此次訪談，聊起10多年來是否深受婚變傳聞困擾？她說：「一點都不困擾，很多事其實都沒有發生，我也懶得解釋。」邢李㷧的人品令她堅信不疑，她更不隨八卦起舞，在家中甚至從未討論這個話題。

出道至今，林青霞被寫過形形色色的新聞不計其數，唯獨一次被寫離婚，讓她火冒三丈。當年她父親病重，曾有媒體跑到她家問她父親「青霞離婚了？」她至今記憶猶新：「我被寫了50年，已經百毒不侵，但媒體這樣闖去我家，還寫不實報導，我當時氣到發抖。他們可能覺得『妳怎麼可能那麼幸福』，所以要傳一些不好的、大家比較有興趣看，我們不屑解釋，人家就想當然爾。」

拋開花花世界的紛擾，在她心中，邢李㷧是令她尊敬的人，「夫妻之間能有這個尊敬，我想是非常少有的，他做很多事都讓人敬佩。其實他娶我，以他那麼注重自己隱私和低調個性來說，他付出很大代價。」

70年代「二秦二林」共同締造了台灣文藝愛情片的巔峰，台上留下許多經典作品，林青霞台下與「二秦」秦漢、秦祥林糾葛纏綿的愛情故事，比瓊瑤小說更充滿戲劇張力。過去林青霞曾說「愛情中，沒有誰付出多就一定要有回報，這沒什麼好比較的」，當時看待感情也抱持隨緣，如今回顧青春年華那段轟轟烈烈情史，她下了這樣的註解：「希望大家都過得好。」

當年林青霞與秦祥林曾有婚約，後來她解除婚約，外傳惹得他不開心，多年後各自找到幸福，且斷聯30多年。4年前，他們因緣際會「連上線」，她首次分享這段「舊情變友情」的過程。當時她知道秦祥林與太太在香港，便透過友人主動邀他們夫妻倆到她的半山書房共餐，還打了幾圈麻將，再見面的心情？她說：「我一直對他好、希望他開心，他和他太太也都很高興。」

對於秦祥林，林青霞也分享一段2人合作時的小趣事，笑虧他年輕時背了很多笑話，個性風趣幽默。當年他們合作第一部電影《純純的愛》，見面時，秦祥林說要看看她的手，她把手伸出去之後，他說「妳手長得很好」，她正開心時，他接著說「五個手指都分得開」，林青霞被逗得呵呵大笑，「他對誰都喜歡講笑話，我那時候才18歲，他對我也沒興趣。」

對於情感這件事，不管「窗裡窗外」、「雲去雲來」、「鏡前鏡後」，林青霞經過幾10年的打磨淬鍊，得到許多體悟，「人生，最多也是100歲左右，在世的時候，希望大家都能快快樂樂的，我以前常對朋友說，當你（妳）走的時候，不是剩下多少財富，而是快樂的比例多過痛苦，多出來的快樂就是你（妳）的財富，什麼事都不要太計較，計較了就不開心。」

林青霞靠閱讀增長見識及豐富內涵。圖／SWKit鄧永傑攝、林青霞提供 林青霞的精采人生，沉澱出雍容高貴的風采。圖／SWKit鄧永傑攝、林青霞提供

唱京戲練書法林青霞再進化

林青霞搖筆桿、唱京戲、練書法、學攝影、玩畫畫，「學無止盡，如果有機會的話也可以演舞台劇。我很愛學習，覺得學習和創作會感覺自己很年輕。」她前不久還請教知名作家白先勇該怎麼寫小說，白先勇告訴她，寫小說要先有人物再鋪陳故事。

樂在學習的林青霞，鏡頭前充滿年輕感，歲月幾乎沒在她臉上留下太多痕跡，談到保養之道，她說17歲時，她穿著迷你裙洋裝、涼鞋和同學逛西門町，有很多打著「星探」的特約演員問她要不要拍電影，當時她自覺太瘦沒星味，對方回說「但妳有氣質」。

她說拍片的時候約45公斤，瘦得有點嚇人，但上了銀幕剛剛好，拍《中國女兵》時，因為有很多體力上的訓練，那時才開始增重。前幾年，她一度胖到68公斤，是人生中唯一最胖的一次，自嘲胖到不敢見人，靠著爬山、做瑜伽等運動才慢慢減下來。

從當年飄逸的純情玉女到反串英姿煥發的男人，拍過100部電影、演過100個角色的林青霞，曾在書裡寫道「其實，林青霞最難演的是林青霞」。在耳順之年的她，至今仍持續提升及「進化」自己，未來會蛻變成何種面貌，影迷們拭目以待吧。(中國時報 洪秀瑛)

林青霞日前回台分享第4本書《青霞小品》。圖／時報出版社提供 林青霞的人生精采豐富。圖／SWKit鄧永傑攝、林青霞提供 現在的林青霞，在文化藝術領域發光發熱，並希望自己的文字帶來正面力量。圖／SWKit鄧永傑攝、林青霞提供

林青霞以銀幕處女作《窗外》一炮而紅。圖／資料照片 林青霞飾演的「東方不敗」角色相當經典，是武俠電影的顛峰之作。圖／資料照片

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