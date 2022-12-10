星座理財（12/12~12/16）獅子座貴人磁場 近在眼前

白羊座 – 財運不佳 謹慎為宜

謹言慎行的建議本周沿用。不過幸運同樣存在，就是貴人磁場出現在社群中，因此積極參加聚會活動廣結善緣。愛情運勢也是本周須要提醒的部分，重點在於心情，許多事情最好避開當下的心情回應。這一周的投資求財運勢並不理想，因此除了謹慎，就是不要不信邪了。

幸運物與色彩：木化石與咖啡紅。

幸運數字：2、9、3、4及其組合。

金牛座 – 國際動向 密切觀察

天王金牛，持續逆行。職場壓力也持續存在，不過這一周出現的舒壓方式十分有趣，就是調整事業價值觀，必要時不妨外出購買消費，年關近了家中物件的汰換就在這個時候開始。學習磁場明顯，最大的轉運策略就是抱持學習的心與思維。投資求財，國際財金動向宜密切觀察。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕紅色。

幸運數字：9、2、0、4及其組合。

雙子座 – 短線求財 徒增勞累

火星雙子，繼續逆行，而這個逆行態勢將會一直延續到明年1月12日。太陽和火星的衝剋進入尾聲，土星釋放舒緩磁場，雙子們的相對開運策略會是紮實基本功學習。人際關係磁場並不理想，這一周謹言慎行，重要抉擇下周再說。投資求財，短線奔波只會勞累，不會發大財。

幸運物與色彩：石榴石與橘黃色。

幸運數字：3、0、4、8及其組合。

巨蟹座 – 遵守紀律 安分賺錢

心開運就開，心情決定自己的行情。這是心情主導一切的一周，因此凡事先處理心情，再處理事情。同時也學會轉念，念轉境轉，從放下忙碌的心開始。聚焦會是本周旺運秘訣，一個時間做好一件事。貴人磁場十分活絡，人對了機會來了。投資求財遵守紀律，就線論線，安分賺錢。

幸運物與色彩：珍珠與駝色。

幸運數字：2、0、4、8其組合。

獅子座 – 貴人磁場 近在眼前

愛情運勢要耐心面對，將生活焦點擺放在貴人磁場的營造上。遠在天邊，近在眼前，其實最大的貴人就在眼前，善待身邊有緣人，好運勢容易獲得開啟。工作運勢頗為理想，有許多新機會值得順勢掌握，從向貴人學習開始。投資求財，按部就班，順勢營造設定的短線區間財利。

幸運物與色彩：紫水晶與紫色。

幸運數字：1、9、4、7及其組合。

處女座 – 靈活操作 旺財策略

愛情運勢頗為理想，有愛人者宜多愛一些，單身適婚者則宜積極參與活動，讓美麗的邂逅故事有機會發生。工作運勢十分理想，機會來了當仁不讓，展現專業與敬業。這一周投資求財運勢處於兩極狀態，最大的忌諱就是猜測盤勢，再來說旺財策略，那就是靈活營造短線財利。

幸運物與色彩：鈦晶與乳白。

幸運數字：6、1、7、0及其組合。

天秤座 – 謹言慎行 就線論線

人際關係磁場依舊不理想，簡單地說就是要謹言慎行，降低應酬與參加群聚的機率。家庭運勢佳，與家人聚會用餐營造正能量，是營造團隊向心力的好時機。本周不宜遠行，外出則建議務必做好功課，包括施打流感疫苗。投資求財，短線奔波是忌諱，就線論線是真理。

幸運物與色彩：硨磲與白色。

幸運數字：1、0、8、7及其組合。

天蠍座 – 鎖定法人 創造財富

學習是為了讓生命更精彩。向貴人學習不但增加知識，也吸收正能量，重點在於積累貴人籌碼。這是大利積極廣結善緣的一周。值得提醒的是，由於財利運勢並不理想，廣結善緣並不是花大錢請客，這周有必要學習不要那麼慷慨。投資求財，短線靈活是策略，鎖定法人是智慧。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、4、6、3其組合。

射手座 – 納財為先 順勢順市

射手之月，逐步進入後段。海王星的刑剋，火星的衝剋，都是射手的痛點，化解之道在於走出戶外廣結善緣，從安排有趣學習開始。貴人磁場明顯，正所謂「衣不如新，人不如舊」，拜訪老朋友容易獲得預料之外的收穫。財運運勢頗佳，投資求財短線納財為先，順勢也順市。

幸運物與色彩：黑曜石與朱紅色。

幸運數字：9、1、4、8及其組合。

摩羯座 – 年尾貨款 積極收取

金星與水星亦步亦趨地進入了摩羯座，由於短線磁場頗佳，這是種有機會享受歡樂時光的寫照。不過可惜的是，由於冥王星與太陰星的衝剋，摩羯們須要謹慎面對商務買賣事宜，年關近了該收的貨款宜積極收取。投資求財，短線財利頗佳，就線論線加上靈活策略。

幸運物與色彩：琥珀與咖啡色。

幸運數字：1、6、8、0及其組合。

水瓶座 – 大漲調節 回檔承接

土星水瓶，逐步進入後段。木星水瓶也即將再度進入人脈宮，貴人能量與幸運現象明顯，適宜執行廣結善緣策略。心想事成的磁場也值得掌握，仔細想想如何迎接新的一年，就從本周開始規劃。投資求財運勢依舊尷尬，順市而為不會是好策略，大漲調節，回檔承接為宜。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：9、6、4、3及其組合。

雙魚座 – 掌握市場 營造財利

木星準備逐步再度邁進金錢宮，對於雙魚而言，這一就是個幸運的一周。值得提醒的是家庭的事務，磁場並不理想，重大抉擇與事務的執行稍安勿躁為宜。貴人磁場十分明顯，宜積極參與群體活動，積累後疫情時代貴人籌碼。投資求財，掌握市場氣氛營造震盪財利。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：2、4、7、0及其組合。