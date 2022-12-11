當我年輕時，我以為處於幸福關係中的人很少吵架。在我早期的臨床訓練中，我問一位年長病人瑪格麗特，她和她丈夫是如何避免衝突的－－她已經過了五十幾年幸福的婚姻生活。

「妳在說笑吧？」她放聲大笑，問，「我們一天到晚吵架！」

事實證明，幸福夫妻和其他人一樣，也會意見不合——差別在他們爭吵的方式。

「就算我們已經同意放下歧見，我總覺得他嘗試採取我的視角，從我的立場看問題。」瑪格麗特解釋。

同樣地，反應積極是關鍵。感覺到戀人試圖理解你的真正想法，尊重你的觀點，有助於保護一段關係免受衝突的潛在危害，甚至能強化你們的聯繫。

當幸福夫妻起爭執，他們會就事論事，避免東拉西扯，說些「你又來了」之類的話。侮辱其他家人，尤其是岳母，是絕對的禁忌。也要避免問一堆「為什麼」——例如「你為什麼這麼生氣？」，因為它們會招來指責和自我保護。

問「什麼」——例如「你在想什麼？」，比較沒有對立的感覺。幸福夫妻也懂得如何篩選問題。他們不會在一些不易改變的事情上打轉，例如伴侶的打鼾習慣或親家的嘲諷，而會專注於更容易解決的問題。瑪格麗特告訴我，她一向明智地挑擇爭吵主題。「你可以爭論每件小事直到地老天荒，但這有什麼意義？如果解決不了，我們就不費事了。」

讓伴侶知道你對他或她在爭論時說的話很感興趣，這點很重要。但加州大學聖塔芭芭拉分校的雪莉．蓋博（Shelly Gable）表示，更重要的是在分享好消息時表現出興趣。例如，想像一下在律師事務所擔任律師的瑪麗亞下班回家，興奮地告訴丈夫她被指派為一個大案子的主辯護律師。他可以用許多方式回應，包括：

1. 熱情誠懇地說，「哇，太棒了！什麼樣的案子？妳的努力果然沒有白費，我真替妳高興。再多說點。」

2. 像個恍神的機器人，含糊應一聲「酷。」，邊瀏覽電郵。

3. 澆冷水，「好像會很忙，沒別人可以接這案子嗎？」

4. 搶走話題，「猜猜我今天遇見什麼事！」

熱情誠懇被稱為「積極的建設性回應」，或ACR，是裡頭唯一和更高的關係品質和更大的個人幸福感相關的方式。表達興趣和支持會讓伴侶更親密，增進連結感，而其他三種方式對關係品質都有負面影響。

積極的建設性回應有益於所有類型的關係，包括和朋友、同學、同事和孩子的關係。下次，當你在乎的人告訴你他們遇上的好事，仔細聆聽。可能只是小事，例如給你看報上一篇引起他們興趣的文章，或者告訴你他們剛完成的一本書。全心放在這個人身上，從手機抬起頭來，提問題，和他們一起重溫那感覺。如果你不知該說什麼，只要記住這句：「多說一些。」

在我研習正向心理學所接觸的各種探索中，蓋博的研究成果對我的日常生活影響最大。當我初次看見它，不禁一陣尷尬。雖然我沒有搶話，讓話題圍繞著自己，但有時我的確犯了些錯，像個恍神的機器人，在我丈夫想告訴我一些事情時連吭都不吭一聲。（沒看見我在忙嗎？） 有時我會無意中澆孩子們冷水。有一次，女兒興奮地告訴我她想加入籃球隊。「好吧，」我回答，「但願它不會影響妳的學業。什麼時候比賽？這樣真的好嗎？」

我不只是澆冷水，根本是雷雨爆擊。讀了蓋博的研究之後，我自覺地決定成為一個積極建設性回應者。當然那並不容易。最近某個晚上，我丈夫提到他看了一位知名畫家晚期作品的「精采」展覽。「是嗎？」我想回答，「我還沒聽說有什麼好作品。」但我忍住，說：「再多說點。」

反應積極是「愛意」的催化劑。眾所周知，正向情緒能促進個人的健康和幸福，而共享的正向情緒甚至更强大。好好利用吧！

（本文摘自薩曼莎．博德曼著《強韌心態：康乃爾醫學院權威醫師最強人生充電術！讓你增強心理韌性、掌握幸福策略性！》，平安文化提供）

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