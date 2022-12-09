六大要領 在家烘出好咖啡

家用的烘豆機型號，大約只花 315 美元（ 200 歐元）就能入手，有些控制性和穩定性雖然比較差，卻能讓人隨時都有剛烘焙完的咖啡可用。經過少許嘗試，這些機器就能得到驚人的理想效果，昂貴些的烘豆機甚至能達到商用機型的品質。

烘豆最重要的就是溫度控制。大部分的家用烘豆機都有面板，透過數字設定就能控制溫度，某些還有設定溫度曲線的功能，可重複同樣的烘豆流程。

溫度控制裝置還搭配了探測器，通常是測量滾筒內金屬表面的數值，或是吹進的空氣溫度。這些數據很有用，能讓我們知道烘豆機加熱的情形，不過必須搭配豆子本身（整體咖啡豆）的真正溫度，這些數據才真正有意義。

大部分的烘豆機不會附有探測豆溫的裝置，所以建議另外購買電子溫度探測器，裝進滾筒裡；更理想的是把一個 USB 探測器連接到電腦或是智慧手機，然後使用精良的數據記錄程式來記錄你烘豆的過程。

像這樣的裝置，建立起來意外便宜且簡單，但是對於咖啡會展現出什麼特質，卻能提供某種程度的控制和評估。

選擇放置烘豆機的位置時，通風是一個主要考量。如果在室內烘豆，我建議把烘豆機放在廚房流理台的抽風機下，至少要在開啟的窗戶旁。

烘焙咖啡會產生很多煙，即使是迅速烘豆的機型也一樣，你可不會希望這些煙積在家裡。最好改在室外或半開放的陽台等空間裡烘豆，如此就能解決煙霧的問題，而且如果住在比較寒冷的地區，烘好後還有幫助冷卻的附加效果。

請按照烘豆機的指示來操作，而且要特別注意建議的烘豆量。小型的家用烘豆機有時對小量或大量進豆非常敏感。進豆不足會造成烘豆不均質（就像快速油炸，豆子內部可能烘焙不足）；進豆過多則可能會讓烘豆變慢，在極端的情況下，或許還會導致木質或煙味。

另外，還要注意在哪裡收集豆殼，以及如何從機器裡清除豆殼；如果任由豆殼累積，可能影響氣流，釀成火災的風險。

最後，絕對不能把運轉中的烘豆機丟著不管─如果你家在烘豆的過程中燒了，你就沒辦法享受辛苦的美味成果。商業烘豆廠都嚴正看待火災的風險，在家烘焙小量咖啡也應該抱著同等的謹慎。

1 烘豆機預熱。烘豆剛開始的階段，豆溫必須迅速提升，所以烘豆機的構造也需要充分預熱。所有鍋爐加溫，直到空氣溫度至少到達到攝氏 200 度。

2 進豆，並設定計時器（圖A）。豆溫測器和低溫的豆子接觸時，會顯示溫度劇降，不過大約 1 分鐘後就會觸底，然後開始升高。

3 注意豆溫，豆溫應該持續升高，不過接近8分鐘時間點的時候（圖B），升高的速度應該開始減緩。

4 依據烘豆機機型，大約9 到 12 分鐘應該會發出清晰可聞的破裂聲，宣告「一 爆」開始。這時需要細心操控溫度，以免加熱過頭，豆子「失控」，或是因為烘豆機的熱能不足，使咖啡豆「陳化」。

5 一爆結束後，咖啡豆的表面會變得比較平滑，氣味也更迷人。烘焙何時結束，取決於打算怎麼沖煮，以及烘焙的咖啡種類。烘焙的趣味，一半來自研究什麼時間結束最適合。雖然這麼說，但如果你喜歡按傳統的來，大部分專家認為一爆應該發生在烘焙時間的 80%；這表示如果一爆發生在 10分鐘，就應該在 12 分半的時候結束烘焙。當然你可能想烘焙得更久。結束之後，把豆子下到冷卻盤（圖 C）。

6 有些家用烘豆機在冷卻豆子的表現非常 優秀。理想的狀況下，下豆5分鐘後就應冷卻到可以處理（圖 D）。處理是指裝袋，而後讓豆子釋放氣體至少12小時。

（本文摘自崔斯坦．史蒂文森著《咖啡的科學：從栽種採收、烘焙研磨、溫度控制、沖煮萃取到採購訣竅的完美咖啡事典》，方言文化提供）

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