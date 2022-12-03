星座理財（12/5～12/9）雙子座國際財金 主要依歸

白羊座 – 謹慎投資 多多觀察

謹言慎行的建議，本周繼續適用。不過由於有一股貴人能量出現在社群中，因此是宜積極參加聚會廣結善緣的好時機。事業運勢頗佳，專業的學習不應該停歇。接近年底，該為未來一年執行規劃目標。投資行星磁場並不理想，另一個需要謹慎的就是投資求財。

多觀察再動作為宜。幸運物與色彩：鈦晶與白色。

幸運數字：6、7、4、8及其組合。

金牛座 – 選強勢股 就線論線

天王金牛，位於中段，持續逆行。土星的刑剋也持續，事業上的壓力雖然依舊明顯，不過由於多了專業思維，以及價值觀轉化，換個心情，換個意念，會發覺自己原來不是想像中的不堪。按部就班，依照計畫行事。投資求財，宜以強勢股為依歸，就線論線。

幸運物與色彩：硨磲與銀白色。

幸運數字：6、7、1、4及其組合。

雙子座 – 國際財金 主要依歸

火星雙子，繼續逆行，回到了中段，而這個逆行態勢將會一直延續到明年1月12日。太陽和火星衝剋進入尾聲，不過海王星的刑剋卻方興未艾，宜謹慎面對職場事務，其中最大忌諱就是轉換跑道。合作能量明顯，從學習的同學開始。投資求財，宜以國際財金趨勢為主要依歸。

幸運物與色彩：黃水晶與乳白色。

幸運數字：2、4、0、7及其組合。

巨蟹座 – 設妥區間 步步為營

偏財運勢十分理想的本周，行商買賣與業務行銷加把勁容易業績長紅。貴人能量更是明顯，而且就出現在自己的身邊，因此廣結善緣的策略宜積極執行，並且從高能量的朋友開始。預設立場不會是本周的理想思維，機會出現了先掌握再說。投資求財，設妥區間，步步為營為宜。

幸運物與色彩：葡萄石與粉綠色。

幸運數字：6、3、4、0其組合。

獅子座 – 多看少做 保守操作

守護星的磁場並不理想，本周的趨吉避凶宜按部就班與以退為進，生活上的精采雖然重要，不過意外驚喜的事情少碰為宜。工作運勢頗佳，該表現的時候不宜猶豫。合作機會十分明顯，對的人，對的事情，先別忙著拒絕。投資運勢並不理想，多看少做或是區間保守運作。

幸運物與色彩：堇青石與藍色。

幸運數字：6、1、4、8及其組合。

處女座 – 購屋簽約 三思而行

把家門打開，走出並迎向人群，容易獲得貴人的加持與助益。把窗戶打開，讓陽光投射進來，所有的陰霾磁場都容易獲得化解。與家庭有關的重要事務，建議稍安勿躁，購屋置產賞屋無妨，簽約下訂緩一緩為宜。投資求財運勢頗優，法人與國際財金政策動向，都值得參考。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、7、4、6及其組合。

天秤座 – 謹言慎行 以靜制動

以靜制動，多觀察少動作，是本周的提醒。因為人脈磁場並不協調，恐怕還有必要加上謹言慎行。事業的重要抉擇、生活的異動如搬家最好緩一緩。幸運的是愛情磁場頗佳，定下心，不疾不徐，愛情容易獲得經營，工作事務與投資求財也有機會獲得良好的運作，有利可圖。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、3、4、9及其組合。

天蠍座 – 鎖定個股 順勢而為

財利運勢並不理想的本周，謹慎理財是必要的建議，不過最重要還是在投資求財策略擬定。即便是胸有成竹的事務，也都要步步為營規避風險，以免突如其來的變數。家庭運勢頗佳，聚會、溝通與互動都有機會更加圓融，購屋置產有利可圖。投資求財方面，鎖定個股順勢而為。

幸運物與色彩：琥珀與紅棕色。

幸運數字：1、4、9、0其組合。

射手座 – 合作事務 稍安勿躁

射手之月，進入中段。金水會相，海王星刑剋，火星衝剋，這是個不平靜的一周。轉念即菩提，對於射手而言，走出既有環境，放下舊有思維，容易出現獲得開朗的開運感覺。合作事務稍安勿躁為宜，找第三人聽聽不同意見。投資求財，觀察外資法人動向，再加上就線論線。

幸運物與色彩：蛋白石與酒紅色。

幸運數字：3、1、4、9及其組合。

摩羯座 – 財利運勢 頗為穩固

摩羯位於後段。海王星釋放合相磁場，對於人際關係而言，這是一種謹慎中放開心懷的寫照，就好像面對鏡子一般，摩羯笑了，鏡子也就笑了。財利運勢頗為穩固，對於投資求財而言，這是獲得機點宜掌握的寫照，建議以區間的方式運作，設妥區間老老實實執行就對了。

幸運物與色彩：黑曜石與深紅色。

幸運數字：9、4、1、2及其組合。

水瓶座 – 投資求財 不宜盲從

水瓶逐步進入後段。雖有壓力來自人脈位置，不過社群的貴人能量卻十分明顯，因此水瓶們有必要積極參加不同領域的社團活動，有機會積累不同的人脈籌碼。財利運勢吉凶交參，代表的是投資求財不宜盲目跟隨，看不清盤勢寧可休息，也千萬不要讓荷包受到傷害。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

雙魚座 – 法人動向 值得關注

海王和木星的會相持續，也開始再度往前邁進，只不過由於金水與火星的刑剋，本周運勢恐怕須要一些規劃再行動的思維。理所當然是本周大忌諱，而自我意識的先入為主更不宜出現，以職場事務的運作為慎。投資求財，以市場動向與氣氛為主要的依歸，法人動向值得觀察。

幸運物與色彩：紫水晶與白色。

幸運數字：8、4、1、6及其組合。