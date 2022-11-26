星座理財（11/28～12/2）摩羯座操盤理財 心開運開

白羊座 – 區間運作 順市而為

謹言慎行是一種修為，對於本周白羊座而言，卻是一種機會。那是一種狀似危機的狀態中出現機會的寫照，可以說危機就是轉機。換個角度來說，那就是以靜制動，而在交通上也是如此喔。投資求財，短線震盪順勢換手，區間運作順市而為。

幸運物與色彩：堇青石與金黃色。

幸運數字：8、7、6、1及其組合。

金牛座 – 震盪愈大 財富愈豐

天王金牛，位於中段，持續逆行。土星的情剋依舊，職場壓力自然也需要適當地舒緩。財利運勢出現的變化，那是一種狀似危機卻隱藏著機會的現象。金牛們要勇敢面對自己的投資事業，機會來了先掌握再說。而本周的投資求財也是如此，震盪愈大，財富愈是豐碩。

幸運物與色彩：海洋碧玉與深藍色。

幸運數字：1、7、6、0及其組合。

雙子座 – 國際財金 持續關注

火星雙子，繼續逆行，回到了中段，而這個逆行態勢將會一直延續到明年1月12日。由於土星釋放和相磁場，讓火星的負能受到了轉化，這是一種蛻變，循序漸進的蛻變。這是個幸運的一周，有機會化危機為轉機。投資求財也是如此，國際財金動向需要持續關注。

幸運物與色彩：綠幽靈與寶藍色。

幸運數字：1、4、8、6及其組合。

巨蟹座 – 階段獲利 適時掌握

巨蟹們持續開運中，心想事成的磁場也在持續放大中！由於偏財運勢以穩步趨堅的方式呈現，生意商務能量的更是以穩健的方式擴張。工作磁場雖然出現了壓力的影子，不過在適當地調整之後，反而容易因禍得福。投資求財而言，市場雖依舊活絡，但階段獲利機會要掌握。

幸運物與色彩：木化石與咖啡色。

幸運數字：1、4、9、8其組合。

獅子座 – 就線論線 賺短線財

愛情的故事出現了續集性的發酵，只因為運勢磁場的良性轉化。有愛人的獅子，多愛一些。其餘獅子則有機會讓生活與生命獲得更多精彩的顏料。對投資求財而言，是一種財富活絡的象徵，商務買賣與業務行銷熱情與收穫成正比。股市投資則宜以就線論線的方式營造短線財利。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：1、9、4、0及其組合。

處女座 – 購屋置產 擇吉進行

成家立業是人生的偉大夢想，而對於本周雙女（處女）座而言，卻是一種值得掌握的幸運。家庭中的重要事務，也適宜在本周擇吉進行，搬家、修造與購屋置產都是如此。工作運勢亦佳，順勢而為是十分理想的趨吉避凶。投資求財，務實運作，不猜測盤勢。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅色。

幸運數字：6、4、3、1及其組合。

天秤座 – 設妥區間 務實運作

貴人磁場十分明顯，這是個大利廣結善緣的一周，更有機會化小人為貴人。不過值得提醒的是，這一周不宜遠行，平日的交通安全需要多費心思。愛情運勢是穩健的，單身適婚天秤不要放棄參加聚會，因為美麗的邂逅有機會出現。投資求財，設妥區間務實運作營造短線財利。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：9、3、4、7及其組合。

天蠍座 – 業務行銷 加倍努力

財利運勢頗佳，對於商務買賣與業務行銷天蠍而言，這是值得加倍努力的一周，年終獎金有機會獲得營造。家庭運勢亦佳，對於有意購買屋宅的天蠍而言，不但吉屋可望覓得，同時也容易談個漂亮的價錢。投資求財方面，宜以短線運作模式營造機會財利。

幸運物與色彩：白玉與乳白色。

幸運數字：9、7、2、8其組合。

射手座 – 熟悉標的 營造財利

人馬（射手）之月，展開序幕。金星與水星的會相亦步亦趨，進入了火星的衝剋範疇，按理說這是個不吉利的一周，不過幸運的是，由於貴人的合相，人馬（射手）有機會化危機為轉機，更有機會化小人為貴人。投資求財，熟悉的標的，熟悉的策略，營造熟悉財利。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

魔羯座 – 操盤理財 心開運開

冥王山羊（魔羯），位於後段。這依舊是個幸運的一周，因為貴人磁場明顯。只不過這一周的幸運還需要山羊（魔羯）們的心情指數加值，那就是心開運就開。對於投資求財而言，雖然也是如此，不過還是需要遵守紀律，務實的策略營造短線區間財利。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：1、9、4、0及其組合。

水瓶座 – 財運理想 震盪求財

土星寶瓶（水瓶），位於中段。由於土星的磁場頗佳，寶瓶（水瓶）們的運勢自然理想。人際關係能量以穩健的方式成長，積極參加群體聚會，有機會積累貴人籌碼。投資求財運勢也理想，短線財利架構在短線震盪上，震盪愈大愈理想。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃。

幸運數字：8、7、4、6及其組合。

雙魚座 – 轉換跑道 值得行動

海王和木星的會相雖然持續，不過由於木星已然恢復順行，雙魚們開運了！事業運勢出現了陽光，事業職場的辛勞容易獲得期待中的收穫。對於有意轉換跑道的雙魚而言，這是種值得展開行動的訊息。對於投資求財而言，也是幸運的。密切觀察法人動向，順市而為的策略。

幸運物與色彩：黑曜石與紅色。

幸運數字：3、4、9、0及其組合。