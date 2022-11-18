林青霞下個目標 當巴黎街頭畫家

華語影壇巨星林青霞時隔3年多翩然回台，17日與金馬影帝張震出席國際精品台北101旗艦店開幕剪綵，「東方不敗」依舊雍容華貴，氣質出眾。被問起下個10年計畫，她透露有個小小願望，就是想到巴黎當街頭畫家，也想做公益、唱京戲，現場被拱清唱，多才多藝的她，開金口唱了一句《三家店》的「將身兒來至在大街口」，現場掌聲如雷。

主持人黃子佼細數林青霞近期喜事不斷，先是過生日、獲香港大學頒發名譽博士學位、出第4本書，上月底又獲香港中文文學雙年獎散文組「推薦獎」；她謙虛表示，得到文學獎「真的是想像不到」，事前不知道出版社報名，獲獎是意外驚喜，「我很喜歡意外的驚喜，也喜歡給別人意外的驚喜。」

原來她前一天才在機場主動跟影帝黃秋生攀談，自我介紹是林青霞後，並誇對方「你演戲很好」，讓見過大風大浪的黃秋生事後興奮發文分享奇遇。林青霞昨表示，「我如果很欣賞一個人或看到別人長處，最開心的是告訴他，希望帶給他鼓勵，讓他願意做得更好、更有信心。我喜歡說好話、喜樂的嚇。」

張震說，過去與林青霞沒正式合作，但曾在梁朝偉的婚禮見過面，他去年在表演工作坊舞台劇《江／雲·之／間》飾演江濱柳，林青霞則是這齣戲前身《暗戀桃花源》的女主角，「有一段戲是青霞姊自己寫的，她有參與編劇，因為疫情，可惜去年沒法呈現讓她觀賞，在後台時有告訴她日後若再演，希望請她來看。」

他明晚將與日本女星黑木瞳一起當頒獎人，昨透露2人有私交，「她之前常來台灣旅遊，對台北滿熟悉，我們認識滿長時間。」他說，因為擔任金馬評審，這一個多星期都在看片，每天4部，「有人說這2年電影環境差，但還是有很多值得推薦，因為類別多，又是第一次當評審，壓力滿大。」

黃子佼誇巨星貼心

黃子佼昨分享巨星貼心一面，透露林青霞不僅在他收藏的合輯黑膠唱片上簽名、為他圓夢，還準備一本她的簽名新書《青霞小品》送他，「她說簽第一頁時，覺得簽得不好，翻頁再簽一次，很細心、很可愛。」開心說，林青霞是1972年被星探發掘，剛好是他出生那年，「以前只有菲哥這些大咖才有機會訪問她，現在我終於媳婦熬成婆。」 （中國時報 林淑娟 ）