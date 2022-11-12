星座理財（11/14～11/18）巨蟹座商務買賣 值得努力

白羊座 – 大漲調節 急跌承接

謹言慎行是本周的必須，只因為逆行的火星影響了白羊們內心世界的秩序。另外需要提醒的則是謹慎理財，不需要因為突如其來的大漲沒有趕上而懊惱，大漲調節，急跌承接的策略本周繼續適用。幸運的是，本周的投資運勢出現了轉機，就線論線短線財利可期。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：8、0、4、2及其組合。

金牛座 – 職場事務 謹慎以對

天王金牛位於中段，持續逆行。金星、太陽與水星三星匯聚，也繼續和天王星對峙，對於職場事務而言，是一種需謹慎以對的寫照。幸運的是有種學習的磁場釋放轉化成能量，抱持學習的心，許多處於瓶頸的事務有機會獲得化解。投資求財宜以國際財金動向為主要運作依歸。

幸運物與色彩：黑曜石與酒紅色。

幸運數字：9、1、4、0及其組合。

雙子座 – 重要抉擇 暫緩為宜

火星雙子進入後段，繼續逆行，且將延續到明年1月12日。由於海王星與土星的刑剋能力十分明顯，因此事業職場上的重要抉擇與異動，有必要緩一緩。幸運的是由於財利運勢頗佳，而工作運勢也辛苦有成，因此務實是理想的趨吉避凶。投資求財也是如此，就勢論勢為佳。

幸運物與色彩：虎眼石與金黃色。

幸運數字：8、4、7、0及其組合。

巨蟹座 – 商務買賣 值得努力

幸運的磁場跟隨著守護星的步伐眷顧著巨蟹們，這是個幸運的一周。商務運勢尤其順暢，無論是業務行銷還是商務買賣，都值得加把勁。學習能量超級強烈，代表這將會是個有機會獲得極大成長的一周。投資求財運勢亦佳，隨著市場的氣氛運作，無須懷疑短線上的熱絡，順勢即可。

幸運物與色彩：琥珀與咖啡。

幸運數字：6、4、8、0其組合。

獅子座 – 大膽運作 見好就收

家庭運勢頗佳，再加上心想事成的能力頗為明顯，對於家庭的重要事務而言，可順勢執行之。偏財運勢同步理想，只不過在執行業務行銷與商務買賣的時候，最好隨時提醒自己見好便收。有趣的是這一周的投資求財也是如此，大膽運作但莫貪為宜。

幸運物與色彩：橄欖石與蜜橙色。

幸運數字：8、4、2、7及其組合。

處女座 – 就線論線 賺短線財

貴人能量超級明顯，這是個大利執行廣結善緣策略的一周。對於單身適婚雙女（處女）座而言，這是個需要積極參與朋友聚會的一周。更加幸運的是這一周投資運勢也十分理想，鎖定住國際財金政策動向，以及外資法人的買賣消息，再以就線論線的方式運作，短線財利可期。

幸運物與色彩：珍珠與乳白。

幸運數字：6、7、8、0及其組合。

天秤座 – 業務行銷 有利可圖

財利運勢頗佳，這是個值得努力的一周。商務買賣與業務行銷有利可圖，投資求財更是容易順遂如意。只不過對於天秤座而言，最好以個股運作的策略執行，強勢股和外資眷顧的標的值得掌握。事業運勢也十分理想。投資求財順市為宜，線型變化參考就好。

幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。

幸運數字：6、1、4、8及其組合。

天蠍座 – 國際財金 隨時關注

天蠍之月位於中段。金星、太陽與水星三星匯聚在天蠍座，原來的負能量依舊存在，只不過本周多了許多幸運的合相能量，因此值得以喜悅的心情開展好運勢的一周。投資求財運勢雖然理想，不過需要隨時留意國際財金的瞬息萬變。

幸運物與色彩：蛋白石與玫瑰紅。

幸運數字：9、1、6、3其組合。

射手座 – 區間運作 安全可靠

眼見為憑是一種先入為主的行為，同時也是人馬（射手）座本周事務執行的忌諱。因此重要事務的執行或是抉擇，建議最好執行再次確認的策略。幸運的是，由於工作運勢頗佳，這一周即便是默默耕耘，也同樣容易獲得矚目與肯定。投資求財，宜以區間的方式運作既安全又可靠。

幸運物與色彩：鈦晶與白色。

幸運數字：7、8、1、6及其組合。

魔羯座 – 短線操盤 買強勢股

冥王山羊（摩羯）位於後段，這是個幸運的一周。這一周有機會獲得幸運之神的青睞，這個時候請山羊大膽許願，願有多大，力量就有多強。貴人磁場也十分明顯，只不過還是需要謹言慎行，避免禍從口出。投資求財鎖定強勢股，順市而為短線財利可期。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、3、7、8及其組合。

水瓶座 – 執行事務 按部就班

土星寶瓶（水瓶）位於中段。土星的「三刑會沖」現象依舊存在，對於寶瓶（水瓶）而言，最需要舒緩的是內心世界的壓力。不過幸運的是，由於事業職場上的負能獲得了舒緩，事務的執行有機會以步步為營與按部就班的方式落實。投資求財，設妥區間確實執行，短線有利可圖。

幸運物與色彩：碧璽與紅色。

幸運數字：3、4、9、2及其組合。

雙魚座 – 投資求財 順勢而為

海王和木星以逆行的方式在雙魚座會相，對於雙魚而言，這一種罕見的天星結構，千載難逢的天象容易成為值得掌握的成長機會。愛情運勢頗優，分享好心情容易獲得幸福回應。投資求財運勢，也是如此。雖然市場上還是存在著不安的氣氛，不過眼前的樂觀，值得順勢而為。

幸運物與色彩：丹泉石與淺紅色。

幸運數字：9、6、3、0及其組合。

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