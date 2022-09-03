星座理財（9月5日～9月9日）獅子座短線衝刺 本周忌諱

白羊座 – 謹言慎行 小心疫情

木星白羊，位於前段，繼續逆行。謹言慎行是本周必要的提醒，尤其是自己人。將生活主題與話題聚焦在共同的學習，不但容易開發出樂趣，同時也有機會創造新的商機。健康磁場並不理想，需要格外避免染疫。投資求財，短線上還是以如何規避風險為先。

幸運物與色彩：珍珠與白色。

幸運數字：8、1、4、7及其組合。

金牛座 – 投資求財 靜觀其變

天王金牛，位於中段，繼續逆行。健康磁場並不理想，就天星角度觀察，發覺壓力須要獲得紓解。家庭磁場頗佳，家庭的團聚，就在中秋節的安排了，重要事務的洽商，容易獲得預期中的共識。投資求財運勢不佳，靜觀其變，將會是理想策略。

幸運物與色彩：瑪瑙與乳白。

幸運數字：7、4、6、1及其組合。

雙子座 – 市場暗淡 多看少做

火星雙子，逐步進入中段。由於磁場處於尷尬狀態，雙子們須要妥善管理自己的情緒，尤其在感到莫名焦躁的時候，深呼吸對於健康與人脈都有益處。不過，幸運的是，貴人磁場頗為明顯，中秋節的祝賀與送禮需要趕緊執行。投資求財，由於大環境不佳，多看少做為宜。

幸運物與色彩：琥珀與棕色。

幸運數字：1、4、6、0及其組合。

巨蟹座 – 大盤震盪 小玩怡情

心情影響事情，即便再有信心，執行事務的節奏也須要避開焦慮。幸運的是，本周財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得努力，因此獲利容易超出預期。人際關係磁場需多一分耐心，不因人言輕易動怒是自我修養，同時也是一種自我保護。投資求財，震盪中小玩怡情。

幸運物與色彩：黃金虎眼石與金黃。

幸運數字：8、4、0、7其組合。

獅子座 – 短線衝刺 本周忌諱

金錢運勢不如預期，不論是股市投資求財，還是商場買賣，都需要避開人云亦云。市場消息雖然需要關注，不過，大數據的檢視才會是正確之道，那就是所謂的「就線論線」。這個時候的低接，任誰也不知道會接到什麼。投資求財，避開短線上的衝刺奔波。

幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。

幸運數字：6、3、9、4及其組合。

處女座 – 不宜遠行 注意交通

處女之月，進入中段。金星雙女，也在周二開啟序幕。職場壓力的確需要紓解，不過雙女們需要的是抽離與更換心情，轉念即菩提。本周不宜遠行，對於平日的行動也需要多幾分用心，謹慎行車，年長者宜提防摔跤。投資求財方面，宜以尋找調節機會降低持股部位為先。

幸運物與色彩：蛋白石與茶色。

幸運數字：4、3、8、0及其組合。

天秤座 – 專注學習 轉移壓力

水星天秤，位於前段。學習是為了讓生命更精采，同時也為了轉移生活上的壓力，以及人際關係互動上的不協調。這其中尤以愈親近的人，愈需要謹慎的態度面對。由於家庭運勢格外理想，利用時間把居家風水布置一番，整體運勢容易獲得提升。投資求財，靜觀其變為宜。

幸運物與色彩：螢石與藍色。

幸運數字：1、4、3、8及其組合。

天蠍座 – 深居簡出 不宜勞累

健康是最大的財富，不過，卻有很多人不知道如何愛惜健康。對天蠍們而言，這周需要深居簡出，人多的地方不要去，口罩戴好戴滿，最重要的是不宜過於勞累。幸運的是，由於貴人磁場十分明顯而活絡，中秋節的祝賀有利積累貴人籌碼。投資求財，掌握短線上的調節時機點。

幸運物與色彩：石榴石與橄欖黃。

幸運數字：3、4、5、0其組合。

射手座 – 暫時放下 養精蓄銳

平淡就是福。這是一直以來很難讓人理解的口頭語，對於本周人馬座卻是中肯建議。心情與心境的管理，成為人馬們本周的主要功課，因為不但牽扯家庭運勢，還有愛情、子女，及投資求財的運勢。投資求財，雖然不一定要遠離市場，不過能夠暫時放下，將會是養精蓄銳的開始。

幸運物與色彩：黃玉與黃色。

幸運數字：2、0、4、8及其組合。

魔羯座 – 自我成長 開運策略

冥王山羊，位於後段，繼續逆行。由於財利運勢並不理想，本周投資求財不妨暫時避開短線上的奔波，伺機調節持股，因為接下來的市場將會因為水星停滯到逆行，出現預期之外的變化。這一周最理想的開運策略，就是自我成長，就從安排學習開始，線型研究也是。

幸運物與色彩：紫水晶與葡萄紫。

幸運數字：1、9、6、2及其組合。

水瓶座 – 抓準時機 調節持股

土星寶瓶，位於中段，繼續逆行。雖然說壓力是成長的原動力，不過太多壓力對健康不是好事。中秋節家人的團聚、享受美食、出外旅遊踏青，甚至於帶好口罩看一場無厘頭的電影，都會是理想的紓壓。對於投資求財而言，唯一能夠執行的恐怕只有尋找調節時機點降低持股了。

幸運物與色彩：粉晶與粉紅。

幸運數字：6、4、7、9及其組合。

雙魚座 – 聚焦工作 遠離煩惱

可以用心看世界，卻不適宜用感覺解讀事情。這是個十分尷尬的時段，整體天星結構中，恐怕只剩下雙魚們的自嗨。周二開始水星進入停滯期，周末一共會有六顆行星處於逆行狀態。幸運的是，雙魚們的工作運勢依舊理想，聚焦工作遠離煩惱。投資求財，等待市場明朗再說不遲。

幸運物與色彩：璧璽與紅色。

幸運數字：3、4、9、8及其組合。